Украинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране»

Только погружение в среду убеждает «незалежного» украинца в том, насколько чудовищно зомбирована его «родная» территория.

Три поездки в Россию

Мифы о стране

2-я поездка

3-я поездка

Сегодня в интернете популярна история в который украинский мужчина (заробитчанин) работающий в Москве, пытается объяснить своей матери, что он, его дочь и жена вполне «живы», «здоровы», «не в заложниках» и «не голодают», он «не в тюрьме» и «не арестован», никому до них «нет дела», и никаких украинцев «не преследуют в этой стране». Дочка, по словам мужчины, спокойно отправилась в первый класс и поступила в школу. Жена на работе. А он не может так много говорить, потому, что правда «спокойно работает» и сейчас действительно «в делах!». Но мама (гражданка Украины) настойчиво перезванивает сыну каждый час и просит его «не врать матери!». Она–то, точно знает, что «в России голод», «работы нет», на улицах «толпы нищих», всех «украинцев или избивают, или арестовывают», но чаще всего, «отправляют в рабство на Кавказ!»Представленная ниже история, из той же серии, однако в отличие от предыдущей, с хорошим финалом и поучительным концом.Читайте до конца уважаемые читатели, и делайте выводы.«Пару месяцев назад меня спрашивали о том, насколько сложно выехать из Украины в Россию на машине, и посему поделюсь своими наблюдениями и опытом путешествия по этой стране»…«Я ехал из Киева и поэтому решил пересечь границу в пункте пропуска Бачевск/Троебортное. Ехал через Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В двух последних проехал два брошенных блокпоста. Вероятно, это эхо Майдана, когда ловили Януковича и прочую компанию. На украинской границе прошел таможенный и паспортный контроль. Проверили паспорт и техпаспорт. Багажник только обзорно. Салон более тщательно. Все заняло около 15 минут. Дальше нейтральная зона и две очереди.Полтора часа, предварительный осмотр при въезде на российской стороне, снова паспортный контроль, таможня и всё… Россия. Сразу же за пунктом пропуска (в отличии от голой пустыни на Украине) заправки, пункты отдыха и сервис. Не забываем включить в России вежливый ближний свет.На дороге лучше вести себя правильно. За пересечение сплошной наказывают сурово. Ехать 800 км с ожиданием на границе – задача не легкая. Так что лучше переночевать по пути. Есть гостиницы, где можно снять номер от 1000 до 1600 р. с вполне достойными условиями. Наверняка, по пути следования, придется заправляться, но в любом случае, топливо в России в полтора раза дешевле чем на Украине. Посему машину здесь иметь просто выгодно.За всю поездку меня ни разу не остановила ДПС. Это было разрушение первого мифа, что в России ДПС просто охотятся за украинскими номерами.Второй миф – плохие дороги в России. Он был разрушен тоже очень быстро. Я могу сравнить с Украиной. Все прекрасно с дорогами в этой стране. Правда, я ездил по М3 и в Нижний. В Москве, разумеется. Но даже так. Кстати, по пути в Нижний жена подпрыгивала глядя на то, как машины поливают асфальт. И дышится лучше, и асфальт не плавится. Ну а про чистку дорог в Москве и Нижнем даже как-то неудобно писать. Все на высоте. Вдоль дорог можно встретить солнечные батареи и небольшие ветряки для запитки осветительных знаков. Поразили индикаторы скорости при въезде в населенные пункты. Если больше 60, то покажет красным, снизил скорость – зеленые цифры. Удобно.Так что там, «товарищи», про «дураков» и российские «дороги»?Третий миф – сумасшедшая Москва и ее водители. Ничего подобного. Да, темп высокий. Да, реагировать нужно быстро. Люди экономят свое время. Но правила, в большинстве случаев, соблюдают. Я был в Москве 2 года назад. Культура вождения очень изменилась в лучшую сторону. Разметка идеальная. Знаки идеальные. Задумка светофоров отличная. Редко где есть места, когда машина пересекает движение пешеходов. Устроено так, что потоки не пересекаются. Отсюда почти полное отсутствие стрелок вправо и большое количество дополнительных секций. Нужно быть очень внимательным, чтобы не повернуть при потухшей секции. А вот над стрелкой для идиотов написано "Пропусти всех а потом проезжай сам". Если нужно перестроиться, то показать поворот и немного высунуть "морду". Как правило, пропускают.Четвертый миф – о том, что нас, украинцев, в России не любят.Везде, где узнают что я из Украины, спрашивают: «как там у вас»? Причем участливо. Родственники приняли как своих, хотя ни разу и не видели. Никакой дискриминации. Был, правда, случай. Я оставил машину, но проезд вроде не закрыл. Однако грузовая машина проехать не сумела и мне позвонили. Я вышел, а там уже стояло человек пять и горячо обсуждали мой нехороший поступок. Кто-то начал говорить – "Эта Украина. От вас и так полно проблем". И да, тут я согласен, поскольку был не прав. Но обобщающая реакция, по большей части исходила от вспыльчивости человека. Так что не показатель.Пятый миф – это злые, пьяные россияне с медведями и балалайками. Жена очень возмущалась по поводу сопереживания россиян – мол, ничего себе, отобрали у нас Крым, а теперь еще «делами» интересуются. По мере погружения в российскую среду, ее возмущение росло все сильнее. И так, пока не посмотрела российские новости у родственников. Увидела как обстоят дела на самом деле, и разрыдалась. Ломка и крушение стереотипов. Россия – это колоссальная страна, которая еще даже и не начинала интересоваться Украиной. Про события на Донбассе вообще молчу. На украинских СМИ всё было перевернуто с ног на голову.Дальше болезнь проходила и я слушал от нее только восхищения – как много зелени в России, какие бескрайние просторы, как чисто вокруг, как величава Москва, какие красивые соборы, какие искренние люди, какие грандиозные сооружения, как много заводов, строек, какая армия, какая экономика, какие территории.. Какая еще «многолетняя война с переменным успехом» может быть с такой страной?!Потом уже слушала радио, ее любимые с детства советские песни и отходила… И вот глядя на все это я прихожу к главному выводу – Россия не просто правопреемница СССР. В России, очень много от той страны. Не разрушены памятники, сохранены названия улиц, звучат песни, многое осталось в людях. Это важно. Преемственность. А Украина хочет построить новое общество, разрушив все старое, причем даже, если оно фундаментальное и создавалось для выживания страны! Рождение через самоубийство? Стоит ли?..Маршрут тот же. Но на границе машин стало больше. Осмотр более тщательный. Впервые на российской таможне, помимо декларации, нужно было еще заполнить заявку, о том, что я информирован об ограничении по времени нахождения нерастаможенной машины на территории страны. Иначе конфискация или штраф. Со скорбью узнал, что это связано с повальной незаконной продажей не снятых с регистрации украинских автомобилей. В Россию оказывается весь год везли авто с невыплаченными кредитами, а потом пытались быстро продавать, и не менее быстро уйти. Кстати, декларацию нужно хранить. Без нее на обратном пути могут быть проблемы. А сейчас и ДПС могут ее потребовать.В Москве я зарегистрировался, хотя штрафа не будет для украинцев, если срок пребывания не превышает нормы. Однако примечательно, что благодаря четкой структуре российских МФЦ, я впервые в жизни решил «бумажные вопросы» с удовольствием.Забавный случай. Поселился на даче у родственников в Наро-Фоминске. Приехал вечером. И тут слышу взрывы… Деревянный дом трясется. Пропадает электричество. Первая мысль – так вот как было на Донбассе! И так всю ночь – выстрелы из стволов, очереди. Утром спрашиваю у соседей – что это такое? Старушка отвечает – "А это наши тренируются на полигоне. Путин показывает что у нас все будет хорошо". Неприятно признавать, но у меня даже что–то защемило от зависти… И ведь правда, тут рядом Кубинка. Защитник – армия.Кстати, та же старушка спросила – "Света нет, может вам чайку подогреть? А то у нас есть газ".Вот что это такое?Я лично не припомню ни одного случая, чтобы мне на Украине чужой человек хоть раз предложил помочь.Тот же маршрут. Я упоминал два блокпоста. Но, на этот раз они не были пустыми. Стояли бойцы нацгвардии. Проверили багажник. Глядя на этих молодых пацанов стало искренне жаль, что руководство страны такое делает со своими парнями. Кто-то из этих молодых людей не вернется живыми. И ради чего? Убивать себе подобных не от того что плохо, а от какой-то эфемерной идеи жить в Европе?.. Просто нет слов.Границу проходил пять часов. Тщательно проверяли как на украинской так и на российской стороне. Спрашивали цель поездки. При мне было две машины из Луганска. Ехали как беженцы.Как всегда ночь в Брянске, но уже в другой гостинице. Проснулся от колокольного перезвона в 8 утра. Россия…Я слышал колокола на Украине. Еще до Майдана. Но это не то. В России звон одухотворенный. Это сложно объяснить. Незабываемое ощущение. Понимаешь, что Россия это на века. Дух.Вчера поздно возвращался из Москвы на дачу. Навигатор повел непонятно куда. Заехал в лес. Туман. Стал разворачиваться у дачного поселка и … колесо провалилось в ров.Машина висит и ехать невозможно. Пока пытался вымостить колеса, подошел человек. Осмотрел и вернулся с доской и колодкой. «Русские», – подумал я. Пригляделся, нет, таджик. И вот мы начали гадать как вытаскивать машину. Очень быстро нашли решение. Потом подъехали родственники. Потом еще куча проезжающих мимо остановилась. В общем, вытащили удачно, дружно и быстро.Так что, здесь и таджики становятся русскими?Вот еще один миф рухнул…"Читая эту историю, перед глазами мелькает процесс: как человек, впервые собирающийся в нашу страну, несет в себе набор абсурдных и абстрактных представлений. Украинская пресса убедила его в том, что здесь он не получит ничего, кроме вреда. И только погружение в среду убеждает «незалежного» украинца, насколько чудовищно зомбируeт его, его «родная» пропаганда.Вывод из вышеописанного более чем прост: человек подвержен манипулированию. И если он не привык обращаться к альтернативным СМИ, то судьба его, как правило, не завидна.К счастью, мы живём в эпоху интернета, и каждый кто не хочет быть обманутым, с той или иной стороны, всегда способен получить аналитический ответ и взвешенную информацию.Интересуйтесь миром, делайте свои выводы, отдавайте предпочтение проверенным источникам, а все остальное как говорится, приложится само.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com