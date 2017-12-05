Развивая немецкие идеи
10:49. 5 декабря 2017 Просмотров - 164 2 коммент. Опубликовал: brahman
По наводке от Норга. Уж не знаю, где тем пальцем ковырялись, но результат прекрасен в своей незамутненности аля Бабалера-стайл.
Как говорится. полный суповой набор – кровавый тиран тиранит, все полезное происходит не благодаря, а вопреки, да и то, благодаря иностранцам.
Ракетную школу так разгромили, что СССР первым запустил искусственный спутник Земли и запустил человека в космос. Такая вот отсталая ракетная школа в Советском Союзе была. Все из-за "лютых репрессий".
https://vk.com/tubushow?w=wall-143617457_10163 – выложено в паблике "Вечерняя русофобия".
Какие могут вырасти "вундеркинды" на подобных опусах, думаю объяснять не следует.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну чё за то по этой книге можно изучать врагов народов.
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Такие авторы сродни наркодилерам- всегда пытаются убить чужую душу, поскольку своя сгнила.