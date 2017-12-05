Главная » История, Мировоззрение, Образование, Политика, Творчество

Развивая немецкие идеи

10:49. 5 декабря 2017 Просмотров - 164 2 коммент. Опубликовал:


По наводке от Норга. Уж не знаю, где тем пальцем ковырялись, но результат прекрасен в своей незамутненности аля Бабалера-стайл.










Как говорится. полный суповой набор – кровавый тиран тиранит, все полезное происходит не благодаря, а вопреки, да и то, благодаря иностранцам.
Ракетную школу так разгромили, что СССР первым запустил искусственный спутник Земли и запустил человека в космос. Такая вот отсталая ракетная школа в Советском Союзе была. Все из-за "лютых репрессий".

https://vk.com/tubushow?w=wall-143617457_10163 – выложено в паблике "Вечерняя русофобия".

Какие могут вырасти "вундеркинды" на подобных опусах, думаю объяснять не следует.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: антикоммунизм, Королёв, Никонов, русофобия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...не помешает ему развивать вредные идеи об ограничении прибавки... акушерские жертвоприношения стремительно развиваются от примитивного изувечения... Второй Мировой войной немецкая медицина сместилась в ...сторону этих процедур. Немецкие врачи с удовольствием ...
Как древних русов превратили в колонизаторов на родной земле
...этом очерке Покровский развивает и идеи шведского политического мифа ...можно оправдать определенные политические идеи и действия. Особую... 1927 г. на немецком языке в Лейпциге (Рябинин...которого шведские власти интенсивно развивали в «обоснование» исторического ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...вспомнить и идею рекапитуляции, выдвинутую в XIX веке немецким анатомом Эрнстом...последствий умения предвидеть, которое развивалось вместе с эволюцией префронтальных ... также что лимбическая система развивалась под воздействием необходимости обрабатывать ...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
... украинских лидеров в духе евролюбивых идей. Причина такой внезапной любви к... в действительности развивались события в первые дни немецкого наступления. А развивались они надо... затертого от частого употребления набора идей, почерпнутых как правило из одного...
Новости Украины и Новороссии 26 июля 2016
... полноценного демократического государства, — немецкий наблюдатель ДНР приобретает все больше... СМИ, которые пропагандировали русскую идею. А открытие мемориального музейного...является попрошайкой, он не может развиваться. Это, согласитесь, невозможно. Логично...
Интервью В.В. Путина газете Bild — предложение, от которого нельзя отказаться
... проводит политику на основе Идеи Справедливости, что сквозит во...власти непосредственно:Мы развиваем и будем дальше развивать инструменты прямой ... посредством интервью информационного взаимодействия с немецким народом — главным адресатом «месседжа» ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>