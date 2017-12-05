Механизм и причины потопа 17 века (на Северных территориях Земли)

В видео статье рассмотрены факты которые привели к потопу середины 17 века, в котором погибла цивилизация прошлого. Также в статье приведены факты применения еще 400 лет назад оружия высоких энергий, космических ракет, летающих тарелок и их управлением мыслью. Также рассмотрены Пирамиды как энергетические центры прошлого, и те события которые связаны с Северным полюсом и расположенным на нем прародиной человечества Даарией, и её подъемом на поверхность воды в наше время.

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