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Дано ли нам постичь тайные смыслы происходящих событий?

16:23. 5 декабря 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

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«Он (Хизр) сказал: “Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением”» (Сура 18 «Пещера», аят 78) Один из назидательных рассказов Корана посвящен истории о том, как на берегу моря встретились пророк Муса и мудрец по имени Хизр. Рассказ начинается с того, как пророк Муса (а.с.) вместе с сопровождавшим его в пути юношей во время своего путешествия встретились с одним из возлюбленных рабов Создателя. Этого человека Создатель одарил своей милостью и дал ему особые познания. В риваятах говорится о том, что этим человеком был пророк Хизр (а.с.). пророк Муса захотел воспользоваться его глубокими познаниями и попросил у него разрешения далее странствовать вместе с ним. Хизр (а.с.) принял его предложение с условием, что Муса (а.с.) будет проявлять терпение и не станет вмешиваться в его дела. В начале своего пути они сели на корабль. Однако по непонятной причине Хизр (а.с.) сделал пробоину на корабле, на котором плыли они сами и другие пассажиры. Пророк Муса не смог этого вытерпеть и воспротивился такому вредному на его взгляд поступку своего спутника. Когда Хизр (а.с.) напомнил ему об их уговоре, пророк Муса извинился за свое нетерпение. Продолжив свой путь, они встретились с одним мальчиком. В этот раз Хизр (а.с.) убил этого мальчика. пророк Муса позабыл о данном им слове и опять высказал свое возмущение и недовольство таким поступком. Хизр (а.с.) снова напомнил ему их уговор. Муса (а.с.) дал слово, что больше никогда не будет вмешиваться в дела своего спутника, а если он сделает это, то не будет ждать от него понимания. В конце концов, они снова отправились в дорогу. Когда они дошли до одной деревни, попросили у деревенских жителей чего-нибудь поесть. Однако жители деревни отказались принять их в гости. И тогда они увидели стену, готовую вот-вот обрушиться. Хизр (а.с.) тотчас же подправил эту стену. Снова позабыв о всяком терпении, пророк Муса сказал своему спутнику, что они могли бы на этом деле кое-что заработать. Увидев такую нетерпеливость своего спутника, Хизр (а.с.) отказался идти с ним дальше и сказал ему, что здесь они расстанутся. Однако перед тем как расстаться, он объяснил пророку Мусе (а.с.) тайный смысл тех событий, свидетелем которых тот стал. И он начал рассказывать: «Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли. Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким. Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением». Из этого повествования мы должны сделать следующие выводы: Эти три события, о которых идет речь в коранических аятах, показывают как проявляется божественная мудрость в любом деле, с которым человек сталкивается в земной жизни. Прежде всего, мы должны провести свою жизнь в полном соответствии с повелениями и запретами Бога, приняв меры против зла, с которым мы можем столкнуться. Однако несмотря на все предпринятые нами меры, мы в своей жизни можем встретиться с такими не зависящими от нашей воли событиями, которые могут показаться нам странными или вовсе нежелательными. В таких ситуациях наша обязанность состоит в том, чтобы постараться подходящим способом остановить тех, кто на наш взгляд совершает зло. Но вместе с тем необходимо помнить, что некоторые вещи могут находиться вне нашего понимания, и поэтому действовать осторожно и терпеливо. Что поделаешь, если что-то кажется человеку странным и непонятным, он сперва реагирует на это отрицательно. Такова человеческая природа. Нам не дано знать тайный смысл некоторых событий. В каждом происходящем событии или природном явлении, которое может показаться нам даже зловещим, обязательно кроется и какая-то хорошая сторона. Не случайно в Коране сказано: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Бог знает, а вы не знаете» (Сура «Корова», 2:216). Сокрытая в происходящих событиях тайная мудрость когда-нибудь со временем обязательно станет явной. Нам же остается лишь толковать к добру происходящие помимо нашей воли события, а итогов ждать от Всевышнего. Не будем забывать, что казавшееся нам добром, может оказаться для нас злом. А то, что показалось нам злом, на самом деле может быть добром. В таких ситуациях нужно проявлять терпение, но и не подчиняться явному злу.
 

http://islam-today.ru/veroucenie/dano-li-nam-postic-tajnye-smysly-proishodasih-sobytij/

 

60. [Вспомни, Мухаммад,] как Муса сказал своему слуге: «Я буду идти, пока не дойду до того места, где сливаются оба моря, если бы даже пришлось потратить [многие] годы».

61. Когда они прибыли к тому месту, где сливаются оба моря, то [оказалось], что они забыли свою рыбу. И вдруг она двинулась в путь по направлению к морю.

62. Когда они прошли [некоторое расстояние], Муса сказал слуге: «Неси наш обед, ведь мы устали [и проголодались] в пути».

63. Слуга ответил: «Послушай: когда мы укрылись под скалой, то я забыл о рыбе, а позабыл я о ней только по наущению шайтана. И она уплыла в море. Вот так чудо!»

64. [Муса] воскликнул: «Это именно то, чего мы желали!» И оба они вернулись назад по своим следам.

65. Они встретили одного из Наших рабов, которому Мы даровали милость и обучили его тому, что Нам ведомо.

66. Муса спросил его: «Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?»

67. [Наш раб] ответил: «У тебя не хватит терпения [учиться] у меня.

68. Да и как тебе [внимать] терпеливо тому, в чем ты не разбираешься?»

69. [Муса] сказал: «Если на то будет воля Всевышнего, убедишься ты, что я терпелив и не ослушаюсь ни в чем твоего веления».

70. [Наш раб] сказал: «Если последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не заговорю с тобой [о моих поступках]».

71. И они вдвоем двинулись в путь. И вот, когда они были на корабле, [Наш раб] сделал [в нем] пробоину. [Муса] спросил: «Ты сделал пробоину, чтобы потопить тех, кто на корабле? Ты совершил предосудительный поступок».

72. [Наш раб] спросил: «Разве не говорил я тебе, что ты не сможешь терпеливо сносить мои поступки?»

73. (Муса) сказал: «Не кори меня за то, что я запамятовал, и не будь суров со мной за то, что я сделал».

74. Они [опять] двинулись в путь [и шли], пока не встретили мальчика. [Наш раб] убил его, и [Муса] спросил: «Неужели ты убил невинного человека, а не в возмездие за [убиенную] душу? Ты поступил предосудительно».

75. [Тот] сказал: «Разве не говорил я тебе, что ты не снесешь терпеливо мои поступки?»

76. [Муса] сказал: «Если я впредь спрошу тебя о чем-либо, то не сопутствуй мне. Вот тебе мои извинения».

77. Они вновь пустились в путь. Пришли они в какое-то селение и попросили жителей накормить их, но те отказались оказать им гостеприимство. А в селении том они набрели на (покосившуюся) стену, готовую рухнуть. [Наш раб] выпрямил ее, и [Муса] сказал: «При желании ты мог бы получить за это мзду».

78. Тот ответил: «Настала пора нам расстаться. А теперь я растолкую тебе [мои поступки], к которым ты не смог отнестись с терпением.

79. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, труженикам моря. Испортил я его [лишь для видимости], поскольку [владельцам корабля] угрожал царь, силой отбиравший все суда [исправные].

80. Что же касается мальчика, то его отец и мать были верующими, и мы остерегались, что им повредит [перед Богом] его ослушание и неверие.

81. И мы хотели, чтобы Господь взамен этого [ребенка] даровал им сына, который был бы чище [душой] и милосерднее.

82. Что же касается стены, то она была собственностью двух мальчиков-сирот из того города. Под стеной был зарыт клад, принадлежавший им [по наследству]. Отец их был праведным мужем, и твой Господь пожелал, чтобы они извлекли клад по милости Господа твоего, достигнув совершеннолетия. Поступал я [во всех случаях] не по своему усмотрению [, а по Промыслу Божьему]. Вот толкование тех поступков, с которыми ты не мог смириться терпеливо».

Коран Глава 18 (Пещера)

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