Система должна работать. Но не работает
20:04. 4 декабря 2017 Просмотров - 310 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В США в кондовом официозе New York Times вышла зрадофильская статья, в которой авторы заявляют о том, что поставленные в Саудовскую Аравию американские системы ПВО оказались неэффективными при отражении удара баллистической ракеты из Йемена.
Фабула такова. На вооружении Саудовской Аравии стоят широко разрекламированные комплексы ПВО "Пэтриот". Хуситы периодически выпускают с территории Йемена по Саудовской Аравии крылатые и баллистические ракеты (некоторые из которых, как утверждают саудиты, тайно завозятся в Йемен из Ирана). Кое-что сбивают, кое-что достигает цели. До недавнего обстрела крылатыми ракетами АЭС в Абу-Даби, самым громким эпизодом был удар баллистической ракеты из Йемена по международному аэропорту Эр-Рияда.
Хуситы после пуска заявили, что ракета успешно достигла цели. Саудиты заявили, что ПВО сработала как надо и опасности не было. Но как утверждают американцы, саудиты врут.
Баллистическая ракета Burqan 2 (иранский вариант модернизации старого-доброго советского SCADа) была выпущена из северо-западных районов Йемена и успешно достигла Эр-Рияда, где по ней был открыт огонь системами ПВО Саудовской Аравии.
Саудиты отчитались, что ракета поражена. Трамп тоже заявил, что ракета была поражена, а "Пэтриот", лучшая система ПВО в мире.
Американцы утверждают, системы ПВО отработали по отделившимся от ракеты компонентам, в то время как сама боеголовка успешно прошла над противоракетным щитом и счастливо достигла аэропорта Эр-Рияда.
Соответственно, американские же эксперты утверждают, что правительства США и Саудовской Аравии лгут или же дезинформированы о реальной эффективности комплекса "Пэтриот".
В качестве доказательства делаются отсылки к войне в Персидском заливе, где как утверждалось, "Пэтриот" успешно сбивал иракские SCADы, тогда как на практике. эффективность американских систем ПВО оказалась гораздо ниже заявленной.
Схема произошедшего.
Американские эксперты утверждают, что саудиты в лучшем случае попали в отделившуюся заднюю часть ракеты или же не попали в нее вовсе.
Спутниковые снимки аэропорта показывают район попадания ракеты рядом с взлетно-посадочной полосой недалеко от терминала. Также приводятся свидетельства гражданских лиц, которые слышали взрыв совсем рядом с аэропортом.
Из этого делается вывод, что боеголовка успешно преодолела американскую систему ПВО и достигла цели, лишь по счастливой случайности миновав терминал аэропорта. Промах составил около 1 километра и как утверждают американцы, хуситы наверное сами не поняли, насколько они были близки к поражению столь крупной цели, что стало бы очень болезненным ударом по саудовской монархии.
Резюмируется статья ссылкой еще на одного эксперта заявляющего, что "Вы стреляете 5 раз по этой ракете и не достигаете успеха. Это шокирует. Это шокирует потому, что система должна работать".
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/04/world/middleeast/saudi-missile-defense.html?smid=tw-share – полностью статья на английском
1. С одной стороны, можно этим аргументировать заинтересованность саудитов в покупке С-400, потому что американский комплекс откровенно не справился.
2. С другой стороны, возможно дело не в самом комплексе, а в низком уровне подготовки личного состава, который не справился с стоящей задачей, что для военных Саудовской Аравии обычное дело.
В итоге, вопросы возникли уже у американцев, так как официальная пропаганда утверждает, что это один из лучших комплексов ПВО в мире, а тут через него прошла отнюдь не новая йеменская ракета. То, что это вылезло в открытый доступ, говорит о том, что ЧП вышло далеко за пределы йеменской войны. Разумеется этот эпизод будет сравниваться с недавним ракетным обстрелом иранской базы под Дамаском, где сирийская система ПВО сбила как минимум 2 израильские ракеты. А тут получается одиночная цель прошла через всю противовоздушную оборону Эр-Рияда. Есть о чем задуматься.
Источник: colonelcassad.livejournal.com