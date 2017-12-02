Лучи сознания, или как работают каналы для биофотонов

Исследования канадских ученых заставляют заново осмыслить квантовую природу сознания и сам термин «просветление»

Биофотоны, наличие которых в головном мозге впервые предположили еще в 20-х годах XX века, могут дополнять хорошо изученные электрохимические сигналы, участвуя, таким образом, в формировании субъективного опыта и сознания человека.Группа ученых (Parisa Zarkeshian, Sourabh Kumar, Jack Tuszynski, Paul Barclay, и Christoph Simon) из канадских университетов Калгари и Альберты исследуют волноводы, при помощи которых нейроны головного мозга могут использовать фотонную связь. В соответствии с их гипотезой предполагается, что в качестве фотонных волноводов могут выступать миелиновые аксоны. 23 августа 2017 года опубликовано исследование о возможной модели передачи биофотонов с учетом реальных несовершенств миелинового аксона.Канадцы задались вопросом, есть ли оптические каналы в мозге? И если они там есть, то что же по ним передается? Команда хотела узнать, существует ли инфраструктура, по которой свет может перемещаться из одного места в мозге в другое на необходимые расстояния. Для этого ученые сосредоточились на миелиновых аксонах.Аксоны – это волокна, несущие электрический сигнал от нейрона наружу к иннервируемым органам. Ну а миелиновые они потому, что покрыты электроизолирующей миелиновой оболочкой. Цвет миелинизированных нейронов – белый, так что это они дали название «белому веществу» мозга.Смоделировав такие аксоны, ученые смогли сделать вычисление, как будет вести себя свет по мере прохождения прямых и изогнутых участков. Стало понятно, как будет происходить светопоглощение в миелиновом покрытии и что при этом происходит на пересечениях.В результате ученые пришли к пониманию, что проводимость света через миелиновые аксоны все-таки возможна. Аксоны могут проводить от 46 до 96% света на расстояние примерно 2 миллиметра в зависимости от средней толщины аксона, его изгиба и толщины миелиновой оболочки.Канадские ученые также установили, что человеческий мозг обладает нейронной структурой, способной передавать более миллиарда биофотонов в секунду, в то время как мозг крысы может передать за это время только один фотон.— Этот механизм, по-видимому, достаточен для облегчения передачи большого количества бит информации или даже для создания большого количества фотонов в состоянии квантовой запутанности, — цитирует исследователей портал bigthink.com.Этот потрясающий воображение результат означает, что существует целая система для световой связи, а значит по оптическим каналам может передаваться информация, имеющая прямое отношение к человеческому сознанию.Открытие каналов для передачи биофотонов уже вызвало большой резонанс по нескольким существенным причинам. Во-первых, с такой точки зрения уже не кажутся волшебными или необъяснимыми сообщения религиозных учений о людях с сиянием вокруг головы. Такие примеры встречаются почти во всех значимых религиозных культурах – от Древней Греции до Древней Индии, в исламе и христианстве. А появлялись эти нимбы как следствие высокого сознания и высокой частоты производства биофотонов головного мозга мудрецов и святых. Если предположить, что существует связь между биофотонами и сознанием, то само слово «просветление» звучит уже совсем иначе.Во-вторых, квантовая запутанность биофотонов придает идее души, находящейся вне тела, новое научное объяснение. Известно, что фотоны в этом состоянии взаимодействуют таким образом, что оба мгновенно реагируют на воздействия, даже если один из них находится в пространстве за пределами любых известных взаимодействий, то есть в другой Вселенной.А раз так, то легко нафантазировать романтические запредельные миры, связь с которыми осуществляется через свет. И чем больше света мы производим, тем больше мы пробуждаемся и воплощаем целостность нашего сознания.Исследования канадцев могут также объяснить феномен, когда во время наблюдений меняется состояние фотона, как это происходило во многих квантовых экспериментах. Возможно, во время наблюдений наши биофотоны в квантово запутанном состоянии что-то передают фотонам, находящимся под наблюдением. Передают они нечто, подобное свету – однородному веществу, которое рассеяно по всей вселенной. Конечно, ничто из этого и близко не может быть признано научной теорией, но, задавая такие вопросы и предлагая метафизические гипотезы, мы можем приблизиться к истине. Можем понять, что такое сознание, откуда оно взялось и какие тайны скрываются в мире света.Начало исследованиям по биофотонам положили работы советского биофизика Александра Гурвича, который создал учение о сверхслабых излучениях живых систем и концепцию морфогенетического поля. Его идеи развивал впоследствии знаменитый биофизик Глеб Франк, один из создателей первого советского электронного микроскопа. Работы Гурвича были признаны в СССР, а сам он удостоился Сталинской премии, возглавлял Институт экспериментальной медицины АМН СССР. Однако на Западе идеи биофотоники долго не получали официального признания, поскольку долгое время само существование биофотона вызывало сомнения.На современном этапе биофотонами называют фотоны света ультрафиолетового и низкоинтенсивного диапазона, которые вырабатываются биологическими системами. Они являются нетепловыми по происхождению и технически представляют собой разновидность биолюминисценции. Сейчас о существовании биофотонов сообщено несколькими группами ученых, в том числе российскими исследователями.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com