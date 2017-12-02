Главная » Творчество
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
10:31. 2 декабря 2017 Просмотров - 308 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Метки: авто, ваз, инфографика, эволюция
Записи на схожие темы
Ижевск, анальный клоун, большой любитель бадминтона, денис агашин, убедительно доказывает пенсионерам, что секс за деньги - вовсе не проституция. - Без голосования за "ЕДИНУЮ РОССИЮ" нам (средства) не дадут. И это так. Потому что сегодня, начиная с самого...
26 июля 2013 года в г. Санкт-Петербурге произошло поистине эпохальное событие Мирового значения — Вселенское Вече Святой Руси - "Великое Вселенское Вече Начала Начал", руководимое самим Творцом через выбранного им человека.Вселенское Вече-Собор открыл ...
Президент РФ подписал указ о внесении поправок в порядок прохождения службы в Вооруженных Силах. Согласно новым правилам на должностях рядового — сержантского состава теперь могут служить иностранцы при обязательном знании русского языка. Указ можно ...
... марте-апреле 2016 года. Автомобиль Qute разработала индийская автомобильная компания...недорогим новым автомобилем является Lada Granta. На официальном сайте «АвтоВАЗа» самая дешёвая...самым дешёвым в мире считался автомобиль другой индийской автокомпании Tata ...
Депутат Курской областной думы Ольга Ли уверена, что президент России участвует в заговоре против своего народа... Депутат Курской областной думы Ольга Ли выложила в YouTube ролик, в котором обвинила президента России Владимира Путина в «преступном ...
Читать всем атеистам и материалистам Что такое «душа»?Если спросить у атеиста, что такое душа, он, скорее всего, ответит, что это «внутренний, психический мир человека, его сознание» (С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»). А теперь сравните это ...