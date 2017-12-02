Беседа о наших союзниках
30 ноября 2017 года мое общение с петербуржцами прошло в необычном, почти камерном, формате.
На этот раз ключевым моментом обсуждения стали отношения России с нашими союзниками. Кто они и почему ведут себя не всегда «по союзному»?
ХРОНОМЕТРАЖ:
00:01:30 Странный уровень новостей СМИ
00:03:15 Отношения и двойственные процессы внутри СНГ
00:22:15 Отношение жителей Белоруссии и Казахстана к России
00:29:25 Впечатления от поездки в Донецк
00:34:45 Действия правительства во внутренней политике РФ
00:40:25 Позиция РФ во внешней политике
00:44:00 Необходимо ли создание министерства по объединению
00:45:40 О новой столице единых государств
00:47:40 Понимание единства Родины
00:51:25 О заявлении министра финансов об отсутствии финансов
00:53:25 Нужно ли РФ согласовывать действия с элитой Белоруссии.
01:00:40 О текущем состоянии в Европе
01:05:05 Ситуация с нашими спортсменами
01:05:50 Главная проблема позиции России
01:12:15 Текущее положение в Партии Великое Отечество
01:15:15 Отрыв элит от народа
Источник: nstarikov.ru