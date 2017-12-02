Беседа о наших союзниках

30 ноября 2017 года мое общение с петербуржцами прошло в необычном, почти камерном, формате.

На этот раз ключевым моментом обсуждения стали отношения России с нашими союзниками. Кто они и почему ведут себя не всегда «по союзному»?

ХРОНОМЕТРАЖ:

00:01:30 Странный уровень новостей СМИ

00:03:15 Отношения и двойственные процессы внутри СНГ

00:22:15 Отношение жителей Белоруссии и Казахстана к России

00:29:25 Впечатления от поездки в Донецк

00:34:45 Действия правительства во внутренней политике РФ

00:40:25 Позиция РФ во внешней политике

00:44:00 Необходимо ли создание министерства по объединению

00:45:40 О новой столице единых государств

00:47:40 Понимание единства Родины

00:51:25 О заявлении министра финансов об отсутствии финансов

00:53:25 Нужно ли РФ согласовывать действия с элитой Белоруссии.

01:00:40 О текущем состоянии в Европе

01:05:05 Ситуация с нашими спортсменами

01:05:50 Главная проблема позиции России

01:12:15 Текущее положение в Партии Великое Отечество

01:15:15 Отрыв элит от народа

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Источник: nstarikov.ru