Внимание, родители: «пятая колонна» лезет в школы со своим гендером

Гомосексуальное лобби в органах власти РФ усиливает натиск на массовое сознание россиян. Нападение идет сразу по нескольким направлениям.

Дума рассматривает закон «О гендерном равенстве» . Министерство образования поддалось на уговоры лоббистов и организует в пятницу, 1 декабря, уроки секспросвета во всех школах под видом профилактики СПИДа. Учреждения культуры заполонили извращенцы всех мастей—в Петербурге проходят кинофестивали гомосексуалистов, на которые приезжают мировые знаменитости, а в Москве открывают педофильскую выставку Джока Стерджеса. Конечно, до сошедшей с ума Европы, где лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать «гендерно-нейтральный» язык при обращении к Богу, нам пока далеко—но тенденция очевидна.

Как уже рассказывала «Катюша», 1 декабря во всех российских школах запланирован урок «профилактики ВИЧ», на котором детям обязательно расскажут про презервативы, половой акт и т.п. Как будет проходить это мероприятие, неизвестно—скорее всего, большинство школ постарается привлечь к организации «урока» «специалистов» из т.н. молодежных консультаций, поднаторевших в секспросвете школьников. В ряде регионов, например в Санкт-Петербурге, уже есть опыт принудительного секспросвета в этих консультациях—когда детей, без ведома родителей, снимают с уроков и ведут на лекцию или семинар, где демонстрируются фаллоимитаторы и т.п., а также внушается мысль о безопасности беспорядочных половых связей («главное—предохраняться»), в том числе с носителями ВИЧ, и даже рекламируют абортивные таблетки. Например, вот фотография плаката, который висит в одной из молодежных консультаций Кировского района Санкт-Петербурга (причем абортивные таблетки на плакате выдаются за средство контрацепции).

Если же молодежной консультации поблизости нет, учителя могут просто включить в классе запись он-лайн урока секспросвета от некоего Сергея Буланова – который заявил на совещании в Минобразованиячто он «принципиально» намерен рассказывать детям о половых актах и презервативах.

Во избежание проблем у детей, рекомендуем родителям просто не водить своих детей в школу 1 декабря –а если уж повели, сделать видео запись урока, и прислать ее в прокуратуру или, на худой конец, в аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи по электронной почте detispb@bk.ru, чтобы эксперты оценили действия конкретных педагогов и школьных администраций, в контексте статей УК, предусматривающих ответственность за развращение несовершеннолетних.

К сожалению, профилактика СПИДа—далеко не единственный способ проникновения в школы гендерно озабоченных граждан. Так, по информации читателя РИА Катюша, 9 ноября в школу №525 Московского района Санкт-Петербурга (с углубленным изучением английского языка) явился один из ярких «борцов за права ЛГБТ» Петербурга, «борец с режимом», помощник депутата от «Яблока» Максим Иванцов в обществе 19 граждан Дании, с целью провести со старшеклассниками беседу на тему «гендерного равенства». Беседа, больше похожая на акцию по массовой вербовке молодежи, проходила в дневное время в актовом зале. Датчане остались довольны, а родители и общественники теперь пишут возмущенные письма в правоохранительные органы. Как оказалось, тот же г-н Иванцов, некогда уволенный по заявлениям общественных организаций из 216 школы Санкт-Петербурга за свой нездоровый ЛГБТ активизм, является куратором сетевого ресурса «Школьные проекты» — и, возможно, засветился со своими иностранными «партнерами» и в ряде других образовательных учреждений. В скобках заметим, что правоохранительным органам стоило бы выяснить, как данный субъект и ему подобные попадают в школы. Обычного человека, например, православного батюшку или представителя военно-патриотического клуба, к детям просто так никто не пустит…

Не отстают в деле «сексуального просвещения» (точнее, растления) и учреждения культуры. Так, в Петербурге на днях завершился очередной кинофестиваль для извращенцев «Бок о бок», который посетил известный австрийский бородатый педераст выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. Об этом написали десятки крупных СМИ – причем не как о маргинальной тусовке больных на всю голову людей, а как о вполне респектабельном культурном мероприятии. Еще больше шума было вокруг педофильской фотовыставки Джока Стёржеса “Без смущения”, которая на днях открывается в Москве вЦентре фотографии имени братьев Люмьер. В прошлом году эту выставку уже пытались привести в Россию—но после выступления общественников и заявления сенатора Елены Мизулиной и ряда других представителей власти, быстро прикрыли.

Представители «пятой колонны», вроде участницы общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка и бывшей пресс-девушки движения «Наши» Кристины Потупчик, не скрывают своей радости.

И это только самые заметные «культурные» события. А сколько еще «незаметных», вроде спектакля «Тельма» про «любовь» двух лесбиянок в Александринском театре , и т.п.

Конечно, на фоне Германии или Франции, где проходят многотысячные манифестации извращенцев а власти выделяют по 400 млн евро на борьбу с гендерным неравенством , это ерунда. Но тенденция тревожная: еще каких-то 15-20 лет назад Европа тоже была другой и тем же французам или немцам в страшном сне не могла присниться нынешняя толерантно- содомитская реальность, в которой извращенцы всех мастей становятся «высшей расой» – а нормальные люди мечтают сбежать из страны.

Как сообщает The Guardian, 23 ноября некто «архиепископ Антье Якелен» (женщина), возглавляющее то, что некогда называлось Лютеранской Церковью Швеции, распространило «рекомендацию» священникам «воздержаться от употребления слов «Господь» и «Он», используя «гендерно-нейтральный язык». Не дай нам Господь дожить до такого.