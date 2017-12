В 1979 году до ядерного удара по России оставалось 30 секунд

По словам выдающегося военного историка, на пике Холодной войны, Соединенные Штаты едва не нанесли ядерный удар по России, до начала Третьей мировой оставались считанные секунды.

Неожиданно появившиеся данные предполагают, что Россия и Запад ужасающе близко подошли ко всеобщему ядерному конфликту из-за компьютерного сбоя, вызванного дефектным компонентом, стоившим всего 46 центов.

Секретные документы раскрывают информацию о более чем 1000 инцидентов с ядерным оружием, произошедших в 70-х и 80-х годах из-за небрежности американских военнослужащих – пожары, взрывы, случайные сбросы бомб, которые могли стоить жизни сотням миллионов людей.

«И только когда холодная война закончилась, мы смогли узнать, как, раз за разом, мы были близки к случайному взрыву нашего собственного оружия» Эрик Шлоссер (Eric Schlosser)

В 1979 году, возникла чрезвычайно опасная ситуация, когда руководителям NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки – North American Aerospace Defense Command) в Колорадо доложили о массированном ударе Советов.

Мониторы на сверхсекретной базе были заполнены изображениями, показывающими начальную стадию нападения, и военные уже готовились принимать ответные меры.

И только в последнюю минуту, после разбирательства и проверки данных резервного радара, удар возмездия был отменен.

Если бы Америка отреагировала послав ее ракеты с ядерные боеголовками на Советский Союз, Третья мировая стала бы реальностью.

Во время другого ужасающего инцидента, вызванного некачественной технологией, американские системы раннего оповещения обнаружили начинающуюся атаку сотен советских ракет.

Советника по вопросам национальной безопасности президента Джимми Картера, Збигниева Бржезинского разбудили в 2:30 ночи, чтобы сообщить ему страшные новости.

Скоро выяснилось, что число российских ракет направляющихся к американской земле достигало 2200 единиц.

У г-на Бржезинского было всего несколько минут, чтобы решить, надо ли наносить контрудар, используя ядерный арсенал Америки.

В то время когда он уже готовился звонить президенту, он получил сообщение, что тревога была ложной, она была вызвана дефектной компьютерной микросхемой, стоящей всего несколько центов.

Другой инцидент произошел в 1962 году, во время обычного полета В-52 над Северной Каролиной пилоты случайно сбросили плутониевую бомбу.

В то время, для того чтобы США могли немедленно ответить на любую угрозу, американские бомбардировщики находились в воздухе 24 часа в сутки.

В тот день бомбардировщик имел на борту две водородных бомбы, и, в какой-то момент пилот заметил, что самолет разбалансирован и неустойчиво держится в воздухе.

Когда экипаж попытался развернуть самолет и вернуться на авиабазу, самолет начал рассыпаться и бомба была случайно сброшена.

Сработали все активационные устройства за исключением одного, бомба упала на землю до того как как сигнал на подрыв был послан.

Если бы это последнее устройство было активировано, то на американской земле произошел бы полномасштабный термоядерный взрыв.

Об ужасающих подробностях этих и других инцидентов рассказывется в книге американского автора Эрика Шлоссера «Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety» («Контроль и управление: Ядерное оружие, дамаскский инцидент и иллюзия безопасности»)

В официальных сообщениях Пентагона раскрываются подробности 32 инцидентов произошедших с американским ядерным оружием.

Но г-ну Шлоссеру удалось получить секретные документы, которые раскрывают информацию о более чем 1000 инцидентов с ядерным оружием, произошедших в период между 1950 и 1968 годами.

Публикация чувствительной информации разоблачающей грубейшие просчеты и ошибки американских военных показывает насколько близки к конфликту были Запад и Советский Союз во времена Холодной войны.

Нарастание напряжения на Украине и повторяющиеся вторжения российских бомбардировщиков в воздушное пространство с особым режимом полетов, предполагают, что мир все еще продолжает испытывать современный вариант Холодной войны.

Г-н Шлоссер предупреждает, что и США и Россия все еще имеют на вооружении устаревшие системы оружия.

Главный стратегический бомбардировщик Америки не модернизировался с тех пор как Джон Кеннеди был президентом в шестидесятых, а главная ядерная баллистическая ракета наземного базирования – все ещё стоит на вооружении сегодня, хотя должна была «уйти в отставку» ещё в начале 80-х.

«И только когда холодная война закончилась, мы смогли узнать, как, раз за разом, мы были близки к случайному взрыву нашего собственного оружия, к тому что оно могло быть украдено или быть использовано людьми не имеющих на то надлежащих полномочий” пишет он.