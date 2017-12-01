От капитализма к общинам и кооперативам (Познавательное ТВ, Сергей Грошев)

Сергей Грошев: От капитализма к общинам и кооперативам. Финансовая и экономическая пирамида современного мира ведёт к тоталитарной власти и вырождению человечества. Противостоять этому можно только объёдинением и созданием собственных общественных и кооперативных структур. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.

Сайт общественного объединения “Согласие 2045″: http://soglasie2045.ru

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Источник: www.youtube.com