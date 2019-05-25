Солнце, воздух, вода и земля. Чьи?

В конечном итоге – частная собственность на землю, природные ископаемые и воду принадлежит не абы кому, а людям, которые убедили остальных, что частная собственность может быть на все.

Вода – в частной собственности. (Тоже понятно – кто-то ее типа "очищает" бутилирует или по трубам гонит и нам продает. А из ручья или реки – пить нельзя – и вода грязная и – ручей уже частный.

Недра – в частной собственности (нефть, газ, природные минералы и т.д. – тоже уже привыкли – их же надо добыть – буровые, трубы, то-се…).

Скрывают только одно – о том, что у них есть частная собственность на деньги, которые все остальные должны зарабатывать. А кучка "избранных" – может деньги печатать и покупать на них землю, ресурсы, воду.

Они начнут очищать воздух.

Нагонят на нас жути, что смог, диоксины, то-се (а и не только жути нагонят, но и реально воздух загадят, как уже загадили землю и океан), а потом – хоп – мы ж воздух очищаем?

Значит – воздух – наш.

А вы – будете платить за воздух, которым дышите.

Не комильфо?

А представьте, как удивлялись индейцы, когда вводилась частная собственность на землю, как удивлялись наши родители, когда вводилась частная собственность на воду.

Так что и воздух, товарищи, должен быть частным.

Иначе – какие же мы идеальные рабы?

Идеальный раб должен принадлежать на 100% своему хозяину и даже об этом не догадываться.

Как мы сейчас не догадываемся, что через частную собственность одних людей на то, что всему человечеству принадлежит по праву рождения, осуществляется ГОСПОДСТВО.

Система, состоящая всего из двух групп: ГОСПОДА / РАБЫ (есть еще правда рабы-надсмотрщики, которые себя считают господами, но они — тоже рабы).

А все остальные разговоры про либерти, демократию, свободу, все наши и не наши думы, парламенты, президенты и шейхи – лишь обезболивающее для рабов. Опиум, так сказать, для народа.

Чтобы чувствовали себя свободными и не дергались, пока их поголовье сокращают за ненадобностью.

Что делать?

Из атомизированных и разобщенных субъектов – рабов становиться союзом свободных личностей, обладающих способностью к коллективному мышлению и коллективным действиям.

Способными вместе осознать, кто на самом деле нами манипулирует и главное – как.



Начинать создавать интеллектуальные стратегические центры для выработки собственной стратегии развития человечества, декларирования собственных ценностей, принципов.

Строить собственные планы.

Создавать собственные предприятия, принадлежащие десяткам, сотням, тысячам людей на справедливых принципах – кооперативы, фонды.

Начинать на этих предприятиях совместно производить (для начала – хотя бы закупать) для себя нормальные продукты.

(Ибо те продукты, которыми нас кормит система — есть нельзя: глифосаты, трансжиры, сухая клейковина, фталаты, консерванты и т.д. и т.п.).

Начинать вместе покупать землю и совместно на этой земле производить нормальные природные продукты. Для самих себя.

Это не значит, что все горожане должны все бросить и ехать в деревню, это значит, что горожане должны объединить свои знания и деньги в кооператив, потребительское общество, избрать достойного порядочного председателя, который заключит договор с фермером или колхозом о производстве "чистой" моркови, капусты и яблок и т.д.

А в перспективе – этот "городской" кооператив может купить в собственность кусок земли, трактор, теплицу, коров и сдать тому же фермеру в аренду, установив условие, что продукция должна быть "чистой" и часть продукции фермер забирает себе (в оплату своего труда), а часть – отдает горожанам в оплату земли и техники.

Думать вместе о локальной энергии, об умных энергосберегающих домах, об органических биоразлагаемых материалах, о технологиях, не загаживающих землю, на которой мы живем.

Думать вместе о воспитании наших детей, об их образовании, чтобы в результате появлялись творцы, добрые и человечные личности, а не безвольные тупые паразиты.

И вот здесь, товарищи, эволюционно возникает социокапитализм (капитализм с человеческим лицом, общинный капитализм): земля и средства производства – общественные, способ производства – частный.



Т.е. средства производства принадлежат сообществу, а продукты труда – принадлежат тому, кто их производит. И при такой организации производитель не сможет стать монополистом – его сдерживает общественная собственность на средства производства.



И некомпетентный сынок не станет хозяином наследником предприятия его профессионала папы – или учись и будь профессионалом, или – община найдет более достойного. И «товарищи» из ФРС не смогут выкупить землю у общины – смогут только вступить в ее члены, если захотят, а выкупить землю – нет.



В общем, товарищи коммунисты и господа демократы – выход из сложившегося кризиса – не революция и экспроприация, и не глобализация и сокращение населения при власти ТНК под управлением «Комитета 300», а – в дальнейшем развитии капитализма в сторону его социальной направленности через обобществление права собственности на землю и средства производства. (Но только не через акционерные схемы, где все акции свободно ходят и их опять скупят "денежные мешки", а через схемы кооперационные – где у каждого члена кооператива – один голос, независимо от размера внесенных денег).



Так, господа и товарищи, мы найдем некий баланс между личным и общественным. Те, кто может и хочет трудиться, развиваться – будет трудиться на благо общества – чем больше и лучше он произвел продукции, тем лучше живет сам и тем лучше живут все, получаю свою долю от его доходов.

Те, кто хочет трудиться сам на себя – трудится сам и на себя (но принося пользу другим). Те, кто любит коллектив, общину – трудится в артели, колхозе, кооперативе вместе, также принося пользу всем.



Безусловный базовый доход, который уже введен в некоторых европейских странах, станет – нормой. Те, чьи профессии не востребованы в этой системе – не умрут с голоду – получат небольшую часть своей "природной ренты" от труда эффективных и успешных предпринимателей и предприятий.



Община в конечном итоге будет выбирать "лучших" – тех, кто произведет самые лучшие, самые красивые, самые безопасные яблоки – и получит в аренду общинный сад. Прибыль перестанет быть на первом месте – на первое место выйдет качество продукции, ее общественная полезность. Ненужными станут товары с заложенным "искусственным старением".



Исчезнет ненужная конкуренция – община не будет открывать у себя в районе 10-20 конкурирующих магазинов – достаточно будет 2-3 – и это решит не государство, а сама община – ее члены просто не будут ходить в "чужие" магазины, и они закроются.



Естественно, что "свои" магазины, свои "предприятия" – должны быть лучше "чужих" – с полностью прозрачными механизмами ценообразования, технологическими процессами – "хозяин" – народ – имеет полное право знать все о том, что он получает.



Знания при такой системе рано или поздно тоже – станут общими.



Лучшие знания, самое полезное для человека и человечества – станут доступны всем. В разы ускорится обмен полезными знаниями и общество получит мощнейшие стимулы к развитию.

Противоречие между "красными" и "белыми" будет снято через то, что все осознают свою общественную пользу, труд каждого гарантированно принесет пользу всем и право каждого на землю, воду, воздух – будет реализовано через общественную собственность на землю, воду и воздух.



Право, данное человеку Богом или Природой – кому как больше нравится.



В общем, это уже было сделано индейцами, это было сделано нашими предками в сельских общинах, это было сделано нашим современником – Магомедом Чартаевым в союзе совладельцев-собственников Шукты в девяностые годы прошлого века.

Дело за малым – начать и сделать.

Своими осознанными действиями законы людей привести в соответствие с законами Бога – Природы.

Если ты родился на этой земле, то солнечный свет, воздух, вода и земля – твои и всех.

Твои и всех по праву рождения.

Или не так?



С. Грошев

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