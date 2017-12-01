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Генетика. Можно ли изменить генетический код человека?

20:30. 1 декабря 2017 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал:

Изучая гены разных народов мира, ученые пришли к неожиданному и ужасающему открытию. Оказалось, за последние годы человечество приобрело сотни новых мутаций. На свет все чаще стали появляться дети с разными уродствами. Генетики списывают все на плохую экологию и радиацию. Однако эзотерики и священники уверяют: дело вовсе не в радиации. Еще в древности считалось, что тело человека – отпечаток его прошлой жизни, а любой изъян – свидетельство его грехов. Но магия гена заключается еще и в том, что, научившись управлять собственным генотипом, можно изменить как свое будущее, так и будущее своего потомства. Но можно ли изменить генетический код человека и переписать свое темное прошлое? Каким образом можно изменить свой генетический код, чтобы потомство было богатым и счастливым?

Метки: генетика, днк человека, мутация
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