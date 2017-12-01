Чем дальше от современной „цивилизации”, тем люди здоровее

…Кубинцы живут долго благодаря высокому уровню здравоохранения. «А ещё потому, что они живут дома, там, где родились, и едят то, что ели их предки», – считает Валерий Бацевич, замдиректора по науке НИИ и Музея антропологии им. Анучина МГУ.



Что отнимает годы

В.Б.: – Чем лучше, комфортнее мы живём – тем, оказывается, хуже для нашего здоровья. Вот реальный пример. Мы недавно вернулись с Алтая из экспедиции. Начиная с 70-х годов мы изучаем население Центральной Азии, его адаптацию к различным условиям.



Исследовали более 800 детей в 200 км от Горно-Алтайска. Об итогах говорить пока рано, но первые результаты – впечатляющие. Дети стали крупнее, созревают раньше. У многих школьников – признаки ожирения. Жир стимулирует ускоренный темп развития (ряд половых гормонов имеет жировую основу).



Население, которое испокон веков занималось скотоводством, было адаптировано к особому образу жизни, физическим нагрузкам, к мясо-молочному рациону, вдруг резко сменило эти традиции.



В итоге организм в шоке, что приводит к раннему появлению возрастных болезней и в итоге к раннему старению.



«АиФ»: – А как же генетика? Разве долгожительство не передаётся по наследству?



В.Б.: – Генетика играет свою роль в продолжительности жизни. Но не решающую. Например, в 80-е годы продолжительность жизни была высокой. В 90-е – резко упала. А ведь генетика не изменилась. Запрет Горбачёва на алкоголь привёл к заметному увеличению продолжительности жизни на определённом этапе. Сейчас же мужчины в среднем не доживают до 60 лет. В то время как женщины живут на 12 лет дольше. Такой колоссальной разницы нет нигде в мире. Вывод – социальный аспект берёт верх над генетикой.



«АиФ»: - Выходит, цивилизация – зло?



В.Б.: – Сама по себе цивилизация – это не зло. Но она быстро меняет наш привычный образ жизни. Наличие квартиры, автомобиля и всего прочего – это не потребности нашего организма.



В некоторых регионах люди живут долго и счастливо, не имея яхт, самолётов и т. д. И даже медицинское обслуживание там на не очень высоком уровне. Просто-напросто они не болеют, потому что живут по традициям своих предков. Да, хорошая медицина – это благо. Но есть другое благо – здоровый человек, которому не нужно обращаться к врачам. Если его образ жизни соответствует его биологическим характеристикам (привычная среда, еда, сообщество), то он живёт долго.



Чукча знает…



В.Б.: – Известно, что израильская медицина – одна из самых лучших в мире. Но темп старения израильтян выше, чем у окружающего арабского населения. Потому что Израиль – новая страна, состоящая из мигрантов. Адаптация требует смены десятков, сотен поколений.



«АиФ»: - В нашей стране остались такие оазисы, где население стареет медленнее и живёт дольше?



В.Б.: – Среди славян наименьший темп старения зафиксирован в Белоруссии, в Могилёвской области. Если брать неславянское население, то замедленное старение наблюдается у коренных жителей Кольского полуострова. Причём чем дальше поселение находится от побережья и цивилизации, тем медленнее идёт процесс старения.



Много долгожителей среди жителей удалённых горных районов Абхазии. А, например, у русских из села Ивановка в Азербайджане, которые переселились туда более 200 лет назад, обнаружен очень быстрый темп старения. Несмотря на то что когда-то русские переселенцы организовали здесь прекрасный колхоз и жили богато. Но… старели быстро. Полная адаптация не произошла даже за 200 лет.



Именно поэтому азиатские гастарбайтеры в России надолго не задержатся. Им трудно выжить в непривычной городской среде.





Ирина Славина

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Источник: ss69100.livejournal.com