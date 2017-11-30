Онежские петроглифы изображают инопланетный визит 6 тысяч лет назад?

Онежские петроглифы это наскальные рисунки, найденные в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Ученые датируют их IV—III тысячелетием до нашей эры, то есть им около 6 тысяч лет.

Всего на прибрежных скалах на протяжении 20 км было найдено около 1100 изображений. В том числе на скалах полуострова Бесов Нос, мысах Кладовец, Гагажий, Пери Нос и на острове Гурий, а также на Карецком Носу и на полуострове Кочковнаволок вблизи посёлка Шальский.

Изображения в основном представляют собой разнообразные фигуры птиц, лодок, человеческие фигуры, есть также немало геометрических знаков в виде кругов и полумесяцев. Они считаются изображениями Луны и Солнца. Но если знаки — это Луна и Солнце, то зачем они установлены на две или три «ножки»? Может, древние люди видели летающие объекты?

Фото: Игорь Георгиевский

Жители Карелии, живущие неподалёку от этих мест, нисколько подобным изображениям не удивляются. Они, по их собственным словам, чуть не каждую ночь наблюдают в небе похожие «явления».

Фото: Игорь Георгиевский

Онежские петроглифы рассматриваются как наиболее сложные и выразительные примеры наскального искусства Северной Европы. Многие из них легко угадать, вот тут охотники на лыжах и лось, вот тут рыба из семейства осетровых, а тут бегущие олени.

Фото: Игорь Георгиевский

Изображения достаточно реалистичные. Но кого тогда изображает вот эта фигура с двумя шарами вместо головы? Тоже шаман как “Бес”? Археологи ласково зовут его Чебурашкой, списывая творческий порыв художника на действие мухоморов.

Фото: Игорь Георгиевский

Сейчас никто не может сказать, какие бытовые или религиозные сцены изображали эти знаки и рисунки, но в прошлые века они считались опасными. По преданию, монахи Муромского Свято-Успенского монастыря, примерно в XV веке, поверх трех петроглифов выбили христианский крест — «дабы обезвредить нечисть».

Среди петроглифов есть несколько загадочных фигур. Этот знаменитый петроглиф “Бес” на мысе “Бесов нос”, а также расположенные рядом петроглифы “Сом” и “Ящерица”. Именно поверх “Беса” был выбит христианский крест. По мнению ученых “Бес” это изображение шамана. “Бес” расколот на две части из-за трещины в камне, но рисунок хорошо виден.

Фото: Игорь Георгиевский

У существа прямоугольная голова (как у робота), с правой стороны которой изображен круг с точкой в центре (символ Солнца или какой-то другой планеты?). У него есть две ноги, а между ними еще одна длинная тонкая полоса, вероятно изображение мужского полового органа. Фигуру окружают изображения птиц с очень длинными шеями. Длина самого “Беса” два метра, это самый крупный онежский петроглиф.

С “Бесом”, помимо тайны, кого он изображает, связана еще одна загадка. В километровом радиусе от “Беса” нередко отказывает спутниковая навигация. Капитаны этому давно не удивляются, ориентируются на маяк.

Часы тоже ведут себя непредсказуемо: могут убежать вперед, могут остановиться. С чем связана такая аномалия, ученые только предполагают. Говорят, всё дело в насыщенных магнитной рудой гранитах, залегающих глубоко под землей. Но “Бесу” виднее.

Уфологи давно предполагают, что онежские петроглифы изображают инопланетный визит в древности (палеоконтакт), что “Бес” это пришелец или инопланетный робот, а диски и другие странные символы это изображения инопланетных кораблей.

Петрозаводск. Карельский краеведческий музей. Стена с петроглифами и осколки скал. Фото: Игорь Георгиевский





Источник: 2planeta.ru