Наш бюджет — это бюджет госпереворота

Бюджет — главный финансовый документ любого правительства. Его структура и особенности его исполнения говорят о реальных приоритетах и намерениях властей громче и точнее любых официальных заявлений.

Исполнение федерального бюджета в январе-октябре 2017 года производит шоковое впечатление. Под аккомпанемент заявлений об отсутствии денег и якобы вызываемом этим явном усилении фискального давления на экономику со следующего года дефицит федерального бюджета в октябре 2017 года составил лишь 0,9% ВВП. Более того, вот уже полгода его состояние близко к идеальному: в августе и сентябре наблюдался профицит, а в мае-июле дефицит был совершенно незначительным (не превышал 0,5% ВВП). По итогам января-октября дефицит федерального бюджета составил лишь 0,4% ВВП, — при годовых проектировках в 2,1% ВВП.

Таким образом, сверхдоходы бюджета за первые 10 месяцев года составили более 1,25 трлн.руб.; плановый уровень превышен на 10,2%.

Как и в прошлые годы, эти средства российских налогоплательщиков не пошли на нужды России, а были заморожены в федеральном бюджете. Неиспользуемые остатки на его счетах выросли за 10 месяцев на 2 трлн.руб. — до более чем 7,5 трлн. (в том числе за октябрь рост составил 240,5 млрд руб.; данный прирост, в отличие от предшествующих периодов, не был выведен из страны и не был включен в Резервный фонд или Фонд национального благосостояния, что вселяет осторожные надежды).

К сожалению, сверхдоходы федерального бюджета вызваны не восстановлением экономики (признавать официальную статистику после прошлогодней перетряски ее методологии — значит, добровольно отказываться от собственного разума), но традиционным для либерального правительства искусственным занижением прогнозных цен на нефть и других важных параметров. Причина этого занижения проста: обоснование таким образом снижения плановых расходов, блокирующее экономическое, социальное и технологическое развитие России.

Ведь современные либералы, контролирующие всю социально-экономическую политику России, исходят из того, что государство должно служить не народу, а глобальным монополиям, прежде всего спекулятивным. Поэтому развитие недопустимо: с одной стороны, в случае успеха может возникнуть конкуренция «хозяевам мира», с другой — отвлекаемые на страну ресурсы уже не станут ресурсами глобальных спекулянтов, что с их точки зрения является недопустимой бесхозяйственностью.

Политика урезания расходов любой ценой заложена и в бюджет на 2018−2020 годы: как видно в приведенной таблице, в 2020 году реальные (с учетом инфляции, по официальному прогнозу — 4% годовых) расходы должны быть на 9,7% ниже, чем в 2017 году.

При этом в реальном выражении сократятся все укрупненные статьи расходов за единственным исключением: расходы на обслуживание госдолга (то есть выплату процентов по нему) являются вторым ключевым приоритетом правительства Медведева и в целом либерального клана.

Брать взаймы в ситуации, когда бюджет захлебывается от денег и в прямом смысле слова не знает, куда их девать, нелепо для государства, но крайне выгодно для разнообразных финансовых спекулянтов, одалживающих ему деньги. Сравнительное исполнение бюджетных проектировок на 2017 год по основным статьям расходов показывает, что финансирование спекулянтов является приоритетом и этого года.

По сути, бюджет на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение масштабов кормления финансовых спекулянтов за счет налогоплательщиков, — естественное с точки зрения либеральной идеологии и преступное с точки зрения не развивающейся страны, 84% населения которой являются бедными или нищими (то есть испытывает нехватку денег на покупку простой бытовой техники или еды), а дети которой до сих пор умирают с официальным диагнозом «нехватка бюджетных средств».

Опережающее (из крупных статей расходов) сокращение расходов на важнейшие статьи — социальную помощь, оборону, экономику и финансирование государства (включая фундаментальную науку) — позволяет предполагать комплексное, опережающее разрушение именно этих сфер, важнейших для общества.

Скорее всего, в полной мере осуществить бюджетные планы на период до 2020 года не удастся: в эти три года она либо будет кардинально изменена на политику развития, либо в силу своей разрушительности подорвет Россию, обвалив нас в Смуту, которая может быть даже хуже украинской.

С учетом враждебного давления Запада бюджет на 2018−2020 годы можно считать бюджетом государственного переворота, ибо он объективно направлен на доведение общества до крайней степени отчаяния и действий по памятному принципу 1991 года «лучший ужасный конец, чем ужас без конца».

Пока же федеральный бюджет продолжает захлебываться от денег, — но либеральное правительство Медведева не только не допускает, чтобы деньги российских налогоплательщиков служили России, но и всячески усугубляет становящийся катастрофическим кризис региональных и местных бюджетов. При этом агония доведенных до отчаяния губернаторов (например, главы Хакасии Зимина), вероятно, лишь обнадеживает правительственных и отставных (вроде Кудрина) либералов, неутомимо заталкивающих Россию в Майдан.