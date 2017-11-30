Феномен Тунгусского метеорита. Док фильм

В жаркий летний день 1908 года рядом с рекой Подкаменная Тунгуска случилось событие, которое весь мир знает теперь как Тунгусский феномен. Минуло уже больше ста лет, но многие вещи касательно Тунгусского метеорита так и остались тайной. Около семи часов утра 30 июня 1908 года над Енисеем пролетел шар огня. Затем в воздухе случился взрыв, замеченный обсерваториями по всему миру. Если перевести мощность взрыва в современные единицы, то она составит примерно 50 мегатонн. Взрыв слышали на расстоянии 800 километров от эпицентра, взрывная волна повалила лес на площади в две тысячи квадратных километров. Нам очень сильно повезло, что метеорит упал в месте, где нет людей. Если бы он рухнул на город, то жертв могло быть очень много. Но из-за этого этот метеорит очень слабо изучен.