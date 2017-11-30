Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Феномен Тунгусского метеорита. Док фильм

19:37. 30 ноября 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

В жаркий летний день 1908 года рядом с рекой Подкаменная Тунгуска случилось событие, которое весь мир знает теперь как Тунгусский феномен. Минуло уже больше ста лет, но многие вещи касательно Тунгусского метеорита так и остались тайной. Около семи часов утра 30 июня 1908 года над Енисеем пролетел шар огня. Затем в воздухе случился взрыв, замеченный обсерваториями по всему миру. Если перевести мощность взрыва в современные единицы, то она составит примерно 50 мегатонн. Взрыв слышали на расстоянии 800 километров от эпицентра, взрывная волна повалила лес на площади в две тысячи квадратных километров. Нам очень сильно повезло, что метеорит упал в месте, где нет людей. Если бы он рухнул на город, то жертв могло быть очень много. Но из-за этого этот метеорит очень слабо изучен. 

Метки: астероид, космос, тунгусский метеорит
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Блогер Артем Драгунов: ядерная катастрофа еще впереди
...-х был лидером группы "Тунгусский Феномен", сегодня курирую группу "Тунгусский удар". Кроме того...
Пси – генераторы - информация к размышлению
...Тесла, вызвало в Сибири известный Тунгусский взрыв. Испытания и применения геофизического...Тесла, вызвало в Сибири известный Тунгусский взрыв. Испытания и применения ...ЯПОНИИ изучаются возможности использования парапсихологических феноменов, в том числе для ...
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления
... стихия в США.Огненное торнадоУникальный феномен - огненное торнадо.11. Светопреставление70 молний... на острове Икария, Греция.12. Тунгусский феноменРедчайший воздушный взрыв.13. Голубая...
Великий Шаман
..., кстати, опровергает связь Тесла с тунгусским феноменом, который произошел три года спустя...
Так какое у нас нынче тысячелетье на дворе?
... 25 июня 1890 г. или Тунгусский 30 июня 1908 г.О...…Интересным следствием катастрофической гипотезы является феномен появления пророчества. Если кометная катастрофа...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>