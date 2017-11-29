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Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 ноября 2017

00:06. 29 ноября 2017 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал:

«Режим Асада» должен ответить за «антисирийские преступления» — Рекс Тиллерсон

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Чудеса Сирии: свободный от банд древнейший город на Шёлковом пути и 13-километровый рынок (ВИДЕО, ФОТО)

Чудеса Сирии: свободный от банд древнейший город на Шёлковом пути и 13-километровый рынок (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

В Алеппо открыли первую восстановленную улицу одного из старейших рынков мира.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Алеппо — один из самых древних населенных городов мира, старая часть города в буквальном смысле застроена памятниками архитектуры. Весь старый город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После зарождения исламской религии в VII веке нашей эры в Алеппо начали появляться мечети и прилегающие к ним рынки. В 715 году была построена «Великая мечеть» и, как водится в мусульманской культуре, начал разрастаться рынок. 

До сих пор в Сирии хранится традиция — пятница («Джума») — священный день для мусульман, когда большинство горожан совершают намаз в мечетях, а после молитвы отправляются на рынок прогуляться и совершить покупки.

Именно таким рынком и является Аль-Мадина, имеющий протяженность около 13 километров. Более того, он является крупнейшим историческим крытым рынком в мире. 

К сожалению, война в Сирии нанесла колоссальный ущерб историческим зданиям, которым тысячи лет. Лишь в декабре 2016 года, благодаря Сирийской Арабской Армии, при поддержке ВКС России город удалось освободить от боевиков.

Прогуливаясь в наши дни по старому городу, невозможно найти здания, которые не пострадали бы от бомбежек, ведь на протяжении четырех лет старый город монотонно уничтожался «умеренной» и не очень оппозицией. 

Не стал исключением и рынок Аль-Мадина, который еще полгода назад был в плачевном состоянии. Улочки, некогда наполненные людьми, были завалены обломками зданий и мусором. 

Руководство города выделило средства на расчистку завалов и восстановление одной из улиц старого рынка. На протяжении месяца рабочие трудились, чтобы устроить горожанам праздник открытия рынка.

Гостей встречали творческие коллективы, исполняющие арабские танцы. По обеим сторонам улочки развернулись лавки с восточными сувенирами, оливковым мылом, вышитыми скатертями, полотенцами и платками, восточными сладостями.

Протиснуться от одной лавки к другой было сложно, но все улыбались и радовались открытию исторического места, впервые принявшего гостей после освобождения города. 

На мероприятии, помимо горожан, присутствовали губернатор Алеппо, администрация города, представители партии БААС, бизнесмены и многие другие, для кого это событие не просто праздник, а еще один шаг к возвращению мирной жизни.

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Чудеса Сирии: свободный от банд древнейший город на Шёлковом пути и 13-километровый рынок (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Чудеса Сирии: свободный от банд древнейший город на Шёлковом пути и 13-километровый рынок (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Чудеса Сирии: свободный от банд древнейший город на Шёлковом пути и 13-километровый рынок (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО)

Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Репортаж «Русской Весны» из самого большого города Сирии.

Старый город Алеппо — один самых древнейших населённых городов мира, памятник архитектуры.

В декабре 2016 года благодаря Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС России город удалось освободить от боевиков. Уходя, террористы заминировали буквально каждый квадратный метр города.

Надписи на стенах зданий старого города на русском языке «мин нет» напоминают о кропотливой работе российских саперов, обезвредивших тысячи взрывных устройств.

Символ города — Цитадель — за время войны так и не была взята боевиками, но постоянно подвергалась обстрелам. Многие из выполненных в кустарных условиях мин и фугасов не разорвались и продолжали лежать во рве крепости до сегодняшнего дня.

Руководство Алеппо обратилось к саперам с просьбой обезопасить ров крепости, чтобы начать уборку мусора, оставленного здесь во время войны.

Сирийские саперы метр за метром осторожно проходят с миноискателем и щупом. И вот, первая мина 82 мм с взрывателем. Аккуратно, в противоосколочном защитном комплекте, подаренном российскими коллегами, военнослужащие САР извлекают ее из грунта и принимают решение уничтожить опасную находку за пределами города.

Через пять минут находят еще две на расстоянии трех метров друг от друга. Затем попадается так называемый «адский огонь»: самодельный снаряд, сделанный из газового баллона. Эти «поделки» особенно непредсказуемы, летят неточно, часто не срабатывают сразу, но, если происходит взрыв, урон всему, что вокруг, наносят колоссальный.

Через 10 минут поисков — самодельный фугас килограмм на 10. Шаг за шагом, на протяжении 5 часов сирийские саперы, обученные российскими специалистами, наполняли кузов грузовика новыми находками. 

В общей сложности для дальнейшего уничтожения было вывезено около 50 взрывоопасных предметов, преимущественно — это самодельные мины и фугасы, оставленные боевиками в попытках завладеть крепостью.

Теперь ров древней крепости в безопасности, и техника коммунальщиков города может спокойно наводить порядок у стен Цитадели, не боясь, что под колесами откликнется эхо этой страшной войны.

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Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Операцию в Цитадели Алеппо проводят обученные русскими сирийские военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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