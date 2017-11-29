Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 ноября 2017

В Алеппо открыли первую восстановленную улицу одного из старейших рынков мира.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Алеппо — один из самых древних населенных городов мира, старая часть города в буквальном смысле застроена памятниками архитектуры. Весь старый город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После зарождения исламской религии в VII веке нашей эры в Алеппо начали появляться мечети и прилегающие к ним рынки. В 715 году была построена «Великая мечеть» и, как водится в мусульманской культуре, начал разрастаться рынок.

До сих пор в Сирии хранится традиция — пятница («Джума») — священный день для мусульман, когда большинство горожан совершают намаз в мечетях, а после молитвы отправляются на рынок прогуляться и совершить покупки.

Именно таким рынком и является Аль-Мадина, имеющий протяженность около 13 километров. Более того, он является крупнейшим историческим крытым рынком в мире.

К сожалению, война в Сирии нанесла колоссальный ущерб историческим зданиям, которым тысячи лет. Лишь в декабре 2016 года, благодаря Сирийской Арабской Армии, при поддержке ВКС России город удалось освободить от боевиков.

Прогуливаясь в наши дни по старому городу, невозможно найти здания, которые не пострадали бы от бомбежек, ведь на протяжении четырех лет старый город монотонно уничтожался «умеренной» и не очень оппозицией.

Не стал исключением и рынок Аль-Мадина, который еще полгода назад был в плачевном состоянии. Улочки, некогда наполненные людьми, были завалены обломками зданий и мусором.

Руководство города выделило средства на расчистку завалов и восстановление одной из улиц старого рынка. На протяжении месяца рабочие трудились, чтобы устроить горожанам праздник открытия рынка.

Гостей встречали творческие коллективы, исполняющие арабские танцы. По обеим сторонам улочки развернулись лавки с восточными сувенирами, оливковым мылом, вышитыми скатертями, полотенцами и платками, восточными сладостями.

Протиснуться от одной лавки к другой было сложно, но все улыбались и радовались открытию исторического места, впервые принявшего гостей после освобождения города.

На мероприятии, помимо горожан, присутствовали губернатор Алеппо, администрация города, представители партии БААС, бизнесмены и многие другие, для кого это событие не просто праздник, а еще один шаг к возвращению мирной жизни.

Читайте также: «Сотни ополченцев бегут на Украину, в ДНР сорван отопительный сезон, РФ проигрывает в Сирии» — враг борется за русские умы