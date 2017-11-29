Северная Корея набирает высоту

Интересный момент в очередном северо-корейском испытании. Судя по текущей информации, КНДР смогла запустить свою ракету на максимальную высоту превзойдя все предшествующие запуски. С учетом текстов дальности полета, это может быть характерным свидетельством того, что КНДР всерьез работает над ракетой, которая гарантировано долетит до континентальной территорией США.Сам запуск уже совсем не удивил. Пхеньян осуществил пуск несмотря на заявления США, что Ким умерил свой пыл побоявшись американских авианосцев у берегов КНД, а также заявления МИД РФ, что временное прекращение пусков после сентября 2017 года, плод работы российских дипломатов. КНДР явно дает понять, что не откажется от своей ракетно-ядерной программы не взирая на уговоры и угрозы. Что впрочем было ожидаемо, учитывая официальную позицию Пхеньяна по вопросу необходимости обладания средствами ракетно-ядерного сдерживания. Само собой, очередной пуск будут увязывать с двойной игрой Китая, который педалируя тему северо-корейских ракет, будет стремиться к вытеснению систем THAAD из Южной Кореи и коррекции американского курса в отношении конфликта в Южно-китайском море.

Источник: colonelcassad.livejournal.com