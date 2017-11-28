Как Сталин разбогател на “голодоморе”
14:48. 28 ноября 2017 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал: brahman
Разбор украинского фейка про то, что Сталин "заработал на голодоморе", а у членов Политбюро были счета в швейцарских банках.
Лучше бы разобрались, сколько Порошенко заработал с 2014 года на войне.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вины И.В.Сталина в голодоморе нет, а счета были… Но их быстро определили, средства все вернули, а владельцев этих счетов расстреляли…
Десятки и десятки миллионов людей, зверски замученных жидами в России в на-чале ХХ века – это генеральная репетиция того, что может произойти со всей планетой, если власть в ней захватят эти душевнобольные варвары. Вся Земля превратится в душегубный и кровавый Архипелаг Гулаг. Под пулями и ножами, под дикими пытками в страхе покинут тела души миллиардов людей!
Земные народы! Только объединившись в беспощадной борьбе с иудейским племенем, мы победим этих сумасшедших выродков и садистов!
Монолитную прежде Россию иудеи преобразовали в СССР, искусственно поделив огромную страну на ряд автономных образований. Этим они заложили под Империю мину замедленного действия: при обострении межнациональных конфликтов государство может распасться на кучу малых осколков. Что, собственно, и произошло в конце ХХ века. И опять, разумеется, с сионской помощью.
Наряду с продолжавшимися казнями, уничтожением думающей части России, жидовские комиссары принялись оставшихся в живых морить голодом: территорию можно получить в полное владение, лишь очистив ее от местного населения.
В статье “Сумеют ли большевики удержать власть”, написанной еще до переворота, Бланк (Ленин) уже тогда планировал управлять страной не уважением населения к власти, а с помощью куска хлеба: “Хлебная монополия, хлебная карточка, все-общая трудовая повинность являются в руках пролетарского (читай – еврейского – прим. автора) государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля… Это средство контроля и принуждения к труду посильнее за-конов конвента и его гильотины”. Вот так вот: не заинтересовать труженика, не повысить оплату, а именно вынудить его голодом на любые условия, насильно заставить выполнять всякую грязную работу.
Недостаток продовольствия иудеи создавали искусственно. Просто в самые крупные города, как в Москву и Петербург, стали меньше завозить продуктов. Посадили горожан на голодный паек: сто граммов в день на человека. Создали дикие очереди и давки за этими жалкими крохами. Но тут же нашли и с помощью визгливой жидовской прессы указали на “виноватых”: это, мол, зажиточные крестьяне решили драть с государства больше денег за зерно. Это зажравшиеся кулаки попросту не желают делиться караваем с замасленным пролетариатом…
Горячо декларируемый прежде сионскими трибунами союз рабочих и крестьян себя исчерпал. Он помог поработить страну и теперь пришла пора эти классы осла-бить и вдрызг рассорить между собой. Государством, раздираемым классовыми противоречиями, легче рулить в нужную сторону. Сваливая в кучу разные интересы, сея вражду между разными группами населения, жиды строго действуют по одному из своих главнейших правил: “Разделяй и властвуй!”.
Своим декретом Бланк постановил: “Военный комиссариат превратить в Военно-продовольственный комиссариат… Мобилизовать армию, выделив здоровые ее части, и призвать девятнадцатилетних… для систематических военных действий (!) по завоеванию…, сбору и свозу хлеба и топлива. Ввести расстрел за недисциплину…”
Вот он, жидовский менталитет в чистом виде! Бланк даже не задумывается о том, как бы получить дополнительное продовольствие честным и трудовым путем. Он идет на самый легкий и преступный шаг, приказывает развернуть военные действия по завоеванию, то есть грабежу хлеба у собственного народа!
Из красноармейцев и рабочих были сформированы так называемые отряды продразверстки. Силой обирая сельчан, они обрекали их на голодную смерть. Хлебопашцы хватались за колья и вилы, защищая последнее. Только на одной Украине отрядами по сбору продналога в течение 1921 года было расстреляно около 10.000 восставших крестьян. Однако сопротивление не остановило иудеев: по свидетельствам газет, огромное количество продовольственных “излишков”(!) “отбиралось советским правительством бесплатно, что составило, в среднем, для 1919 и 1920 годов по 243.830.000 пудов (около 4 миллионов тонн) хлеба, круп и зернового фуража”. Но хлеб иудеи, конечно же, грабили совсем не для того, чтобы кого-то кормить, а чтобы убивать голодом. Потому во многих местах продовольствие пропало под открытым небом. Как, например: “На железнодорожных станциях Курской губернии гниет сложенное зерно, собранное комиссией продналога. Всего свезено и доставлено на станцию 1.380.000 пудов ржи и овса; за отсутствием вагонов весь собранный хлеб обречен на гибель”.
Мало этого – в самое голодное время, когда вымирали целые села и губернии – иудейские комиссары отправляли за рубеж хлеб миллионами пудов, эшелон за эшелоном! Газета “Беднота” 29 января 1923 года сообщила, что вышло “…распоряжение “Внешторга” о вывозе за границу русского зерна. Несмотря на все продолжающийся голод советское правительство решило вывезти до 500 миллионов пудов зерна”! Оттого и грянул молчаливый и садистский убийца, косивший население самых богатых прежде краев без единого выстрела – голод. Страна, бывшая житницей всей Европы, всего за два года по жидовской воле опухла с голода! (Точно такая громкая история случилась и в Ирландии в средине XIX века, когда к власти там пришли иудеи, проникшие из соседней, куда более сионизированной Англии. При созданном ими, начавшемся повальном голоде жиды, скажем, в 1846 году огромными судами вывозили продукты за рубеж! Прежде всего зерно и скот – в оккупантку Англию. Из восьми миллионов жителей от недоедания почти пять миллионов погибли в страшных муках! Если прежде население в соперничающих Англии и Ирландии было примерно равным, то после этого голодомора Ирландия так никогда уже больше и не оправилась, стала полностью зависимой и бесправной колонией соседней владычицы морей).
В немецкой газете было опубликовано письмо из Поволжья от одного из колонистов: “Мы съели последних своих собак, кошек и крыс. Мы питаемся падалью убитой в прошлом году скотины. В нашей деревне ежедневно умирает 5-6 человек. Если вы нам не поможете, мы все перемрем”.
“Волны голодных крестьян уже докатились до Москвы… вид у людей ужасный: впалые щеки, темный цвет лица, ввалившиеся глаза и страшная худоба тела. Особенно ужасен вид детей: это живые мертвецы… по всем дорогам видны группы (семейства) еле плетущихся, каких-то полуживых людей. Одежда – лохмотья… В Советской России организуются специальные отряды для вооруженной борьбы с толпами голодных, двигающихся на Москву. Отряды эти достигают 50.000 человек”.
Известный путешественник Ф. Нансен, побывавший в России… сообщает в своем докладе: “голод захватил 19.000.000 человек, из которых 15 миллионов приговорены к голодной смерти. В Самарской губ. были арестованы две женщины, которые убили старых бродяг и сьели их мясо. В Пугачевском уезде дошли до того, что жарили трупы, вырытые с кладбища. В одной деревне мать раздала своим трем дочерям труп своей старшей дочери, умершей от голода. В Минске были случаи, что матери убивали собственных детей, чтобы избавить их от мук голода. В Новороссийске одна мать утопила своих детей. В Башкирской республике едят конский помет. В Симбирске крестьяне собирают болотные водоросли и едят их, перемешивая с навозом”.
“Бежавшие из Поволжья рассказывают, что в голодных местностях власти при-нуждены охранять кладбища, чтобы прекратить раскапывание свежих могил, производимое голодающими в поисках пропитания”.
“Приехавший недавно из Петрограда доктор Б. рассказывает следующий эпизод. Однажды хозяйка квартиры, в которой он жил, заявила ему, что сегодня она не сможет его накормить и вместо ответа на его вопрос, отчего он в этот день должен остаться без обеда, повела его на кухню и показала на столе часть человеческой ноги. Возмущенный доктор взял с собой этот кусок “мяса” и пошел в лавку, из которой оно было получено. В лавке он получил ответ, что в этот день мясо получено из “чрезвычайки” (чека) и все того же сорта. В комиссариат, куда он отправился, доктору выражали сочуствие, возмущались, но сказали, что ничего сделать не могут. Б. не успокоился и пошел в чрезвычайку, там его заявление было тоже встречено “сочувственно”, но отговаривались тем, что ничего сделать не могут. Когда же доктор заявил, что он пойдет в исполком и опубликует об этом в газетах, чекисты, выслушав его речь, тоже “сочувственно” сказали ему: в исполком вы, конечно, пойдите и во-обще ваши заявления можете делать где хотите, но в газетах об этом печатать не советуем. Имейте в виду, что через два дня после появления вашей заметки в печати, ваша нога будет лежать на том же прилавке…”
Вот во что превратилась бланко-дзержинская ЧК – в комиссию по поставкам в мясные лавки… человечины! Явный иудейский расчет – кормить одних людей мясом других, пока хозяева страны, принявшей евреев в свою семью всего сто лет назад, не съедят друг друга дочиста! Вот так “отблагодарили” матушку-Русь за хлеб и кров! Чисто по-иудейски!
Представитель Австралии профессор М.Аткинсон, побывавший в России с гуманитарной целью помощи, описывает ужасы голода: “Я видел горы трупов на подо-конниках ж.-д. станций, на дорогах от одной деревни к другой валяются трупы умерших в пути. Я видел неопровержимые доказательства людоедства. Трупы, брошенные в снег и не погребенные, ночью украдывались для пищи. Отцы и дети убивали друг друга. Один человек убил свою жену и замариновал ее в бочке. Я могу ручаться за правильность этих фактов”.
Вот выдержка из письма, отправленного из Москвы: “Вчера были (по случаю именин Тани) все родные. Жена Пети рассказывала, как в семье их знакомых отправили барышню лет 16-ти к родным в Саратовскую губ. отвезти продукты и спустя две недели пришла телеграмма: “Лелечку съели”.
Но в это самое время, когда в наиплодороднейших губерниях обобранные иудея-ми до костей крестьяне умирали от бескормицы миллионами, ели человечину и па-даль – в больших городах жиды раскошествовали, пьянствовали и развратничали, в ресторанах и их домах столы ломились от яств! Так, “великая г’еволюционег’ка” Лариса Рейснер захватила огромный особняк, хозяева которого были расстреляны иудействующим чека. В чужом доме жидовка постоянно устраивала званые вечера для единокровцев, принимала ванны из шампанского, ее любые прихоти исполняла целая толпа раболепных слуг. А Цедельбаум (Зиновьев), прибывший делать революцию из-за рубежа тощий, как драный кот, быстро разжирел на русских отбивных да осетрах – его за спиной свои же дразнили “ромовой бабой”. Но даже и в небольших городах, командуя распределением продуктов, тайком деля его в первую очередь между своими, иудеи жили припеваючи.
История не донесла нам ни единого имени жида, который бы преставился с голодухи. При повальном голоде на хлебородной Украине голодомор совершенно не коснулся «богоизбранных», а то бы вони было больше чем от лохокоста…