Политическая осень еще не наступила

Безусловно, это управление в трудной ситуации. Все кризисы можно разделить на две категории. Приходящий со стороны кризис — прокатилась война, череда стихийных бедствий, какие-то эпидемии, вследствие чего разрушено хозяйство, часть народа вымерла, нарушена структура производительных сил. Это первое. И второе — это все остальное, как результат дурного управления. Дурного в обоих смыслах: интеллектуально недостаточного и плохого, то есть нехорошего, злобного. В этом случае кризис — закономерное выражение афоризма «результат всегда соответствует действию», где действие – это вся жизнь общества на протяжении нескольких десятилетий, а то и столетий, предшествующих кризису.



Если общество желает выйти из кризиса, то оно должно прийти к какому-то новому миропониманию. Процесс довольно болезненный, потому что труднее всего люди расстаются со своими предупреждениями.



И если находится тот, кто в состоянии выразить иное миропонимание, охватить своей идеей широкие слои общества, то общество выходит из кризиса.



Если некому принять на себя такую миссию или общество занимает позицию – дескать, а кто ты такой? – то оно обречено пожинать плоды усугубления этого кризиса, вплоть до полной катастрофы, разрушения культуры, а иногда и биологического вырождения, после чего происходит поглощение остатков этой биомассы более успешными культурами.

Мы можем похвастаться таким героем? Дайте, угадаю — это Путин? Нет, Сталин?..

Если говорить о Сталине, то это, в общем, уникальная личность, которая лет на 100–150 мировоззренчески обогнала своих современников.

Думаю, многие с вами не согласятся.

Если говорить о тех, кто занимает позицию, что Сталин — недоучившийся семинарист, властолюбец и так далее, то к ним у меня есть предложение — сядьте и от начала до конца прочитайте Библию, но без предубеждения о том, что это факс от всевышнего, а просто как текст, рядовой текст, каких много в истории человечества.



Я думаю, что большинство из тех, кто занимает такую позицию, не смогут этого сделать – то есть, их интеллектуальная мощь не позволит им прочитать Библию от начала и до конца. Посмотрите оценки Сталина, когда он учился в духовном училище и в семинарии: что-что, а тексты Писания он знал.



В общем-то, через них он глубоко понимал психологию людей и чувствовал то, что называется алгоритмикой развития общества, алгоритмикой управления.



Кроме этого, он знал марксизм. Даже в силу этих двух обстоятельств, он был уникально образованным человеком. К тому же, умным. В его личной библиотеке порядка 25 тысяч книг разного рода: от справочника техника-металлурга до классических произведений художественной литературы.



Обратитесь к воспоминаниям тех, кто действительно внёс вклад в развитие науки и техники в Советском Союзе — авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев; Василий Гаврилович Грабин, пушки которого стоят на постаментах во всех наших городах; маршал Александр Евгеньевич Голованов, создатель советской стратегической авиации — и вы обнаружите подтверждения того, что во всех сферах деятельности Иосиф Виссарионович был компетентен – не как глубокий профессионал, но достаточно для того, чтобы принять решения, которые позволяли избавиться от проблем, унаследованных от прошлого.

Качество нашей жизни обусловлено качеством управления. Те времена, когда ты мог посадить жену на телегу, взять топор и лопату, слинять от батюшки-барина и царя куда-нибудь в леса подальше, там высечь делянку, вырыть землянку, потом избу поставить, а потом деревню образовать, где качество жизни твоей семьи определяется твоим трудолюбием, здоровьем и умением работать — вот эти времена давно прошли.



В современных условиях, когда мы живем на основе коллективного труда, любой сколь угодно высокий профессионализм может обесцениться крайне низким качеством государственного управления.



Если исходить из этих позиций, то качество государственного управления под руководством Сталина было очень высоким на протяжении всей его жизни. К 1953-му году страна вышла на уровень не только экономической самодостаточности и независимости от окружающего мира, но – фактически – на уровень научно-технологической независимости от окружающего мира, будучи лидером во многих прорывных по тому времени направлениях науки и техники.



Так вот, все это – прямая заслуга «вождя народов», потому что он руководил страной. И после 53-го года до настоящего времени, мы живем на инерции сталинизма, и на поедании его наследия.

Опять же, есть сомнения в его безупречной репутации управленца. Вспомните 1937 год, ГУЛАГ, репрессии…

- А Библия в том виде, в котором она существует, это добро или зло? Вот с этого здесь надо начинать. Потому что в Ветхом Завете, мы находим доктрину скупки мира иудеями, на основе монополии на ростовщичество в глобальных масштабах.



По сути, это фашизм. Если анализировать алгоритмику социального проведения, которую пропагандируют Ветхий и Новый Заветы, получается так, что одни люди должны быть господами, а другие должны их обслуживать.

Современник Сталина Лион Фейхтвангер (немецкий писатель еврейского происхождения, работал в жанре исторического романа, один из наиболее читаемых в мире авторов – прим.ред.) посетил Москву и написал книгу «Москва.1937».



Он крайне афористично выразил разницу между диктатурой Сталина и диктатурой Гитлера: в фашистской Германии запрещено убеждать и доказывать, что дважды два — четыре, а в Советском Союзе запрещено убеждать и доказывать, что дважды два — пять.



Если посмотреть на историю человечества отстраненно, как разворачивался библейский проект, то гитлеризм — просто детские игры в песочнице.



Тем не менее, если считать, что вот эта библейская социология, библейская культура, на основе которой сложился современный Запад и отчасти формировался облик культуры России, если считать все это добром, то Сталин злодей.



Если же полагать, что это не добро и что Сталин противостоял экспансии этого безобразия, то все его действия обретают иной смысл и иную окраску.

А на чём стояло его мировоззрение?

Его мировоззрение стояло на том, что диалектика — это метод познания истины. Диалектика — эффективный метод, и если человек ей владеет, то он в состоянии воспроизвести с ноля, в принципе, любое знание, даже если доступ к нему закрыть грифами секретности, государством или режимами посвящения, которые приняты в тех или иных тайных орденских структурах.



Наиболее правильное определение диалектики – что это метод постижения истины путем постановки наводящих вопросов.



А вот в Библии и у Маркса это уже не диалектика, а подмена диалектики логикой. Логика ничего общего с жизнью не имеет и подменяет внутреннее сознание, которым мы пользуемся в обыденности, и которое гораздо шире логического сознания.

Марксизм — в общем-то, ловушка. Заманиха начинается с обещания построить общество, в котором не будет паразитизма одних людей на других.



Но у Маркса методология познания подменена логикой, а логика имеет свои ограничения, и есть множество вещей, которые в формулировки Маркса не укладываются, а когда ими пользуются, то подскребают объективную реальность в свое миропонимание.



Приведите Зюганова на склад любого предприятия и скажите: Геннадий Андреевич, а где тут кончаются полки с необходимым продуктом и прибавочным продуктом? А покажите на часах, где в течение рабочего дня имеет место необходимое рабочее время, а где прибавочное рабочее время. Вопросы повиснут.



Вот так методология диалектики обнажает то, что не может быть связано с реальным бухгалтерским учетом, с экономической статистикой – и начинается демагогия.



Сталин был первым из публичных политиков и публично действующих социологов, кто прямо указал на то, что экономическая теория марксизма несостоятельна как раз в плане измерений и оценок эффективности — это была его последняя работа «Экономические проблемы социализма в СССР».

И что он предложил взамен?

А он ничего не предложил, он не считал себя великим вождем и учителем. Он предложил решить эту задачу нашим ученым, а они не справились. Главным образом, не пожелали на эту задачу работать, она так и не была решена.



Во времена Иосифа Виссарионовича дело обстояло таким образом: чем идейнее марксист, тем больше шансов у него было оказаться в ГУЛАГе. А управлением, экономикой занимались на основе здравого смысла и ползучего эмпиризма.



То есть, принимались какие-то экономические решения, и если они были эффективными, то их оставляли, если нет — заменяли. Все это не находило никакого теоретического обобщения.

Можете привести примеры таких эффективных экономических решений?

Очень эффективным было сочетание государственного сектора, полностью подчиненного государственному плану и артельного производства. Сегодня мало кто помнит, что первая серийная советская радиола выпускалась одной из артелей.



Первый серийный советский телевизор — тоже порождение артели, а не государственного предприятия. Фактически, артели — это предпринимательская деятельность. Ограничение было одно — запрет на эксплуатацию других людей.



Если ты кустарь-единоличник, ты не имеешь права никого нанимать, но если ты считаешь, что дело требует расширения, ты создаешь артель. Современный бизнес ориентирован на прибыль, а социалистическое артельное производство было ориентировано на удовлетворение реальных потребностей людей.

Радиола

Сталин – в той самой своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» – писал, что мы можем допустить планово-убыточные предприятия и даже планово-убыточные отрасли, но мы должны заботиться о том, чтобы народное хозяйство в целом было рентабельно на 15-ть и более лет.



Пайщики могли взять госкредиты под бизнес-план, а дальше работать на принципах самоокупаемости. Прибыль собиралась в неделимые фонды: часть шла на выплату зарплат, премиальных и госкредитов, а часть инвестировалась в производство — в дальнейшее развитие артели.



Соответственно, пайщики были заинтересованы в том, чтобы производство эффективно работало, а не просто приносило прибыль, потому что её все равно никто не мог присвоить.

Если госпредприятия были подчинены госплану, то артели ориентировались на нужды населения и выпускали такие вещи, как мебель, замки, бытовую технику и так далее — всякую мелочевку, которая плохо поддается номенклатурно-штучному планированию на уровне госплана.



Артельное производство занимало изрядную долю рынка потребительских товаров, и не было никаких экономических причин для того, чтобы его душить – но в послесталинские времена Никита Сергеевич произвел экспроприацию и колхозов, и артелей.

Сталинизму кризисы не грозили?

Нет. И это хорошо видно в сравнении с кризисом Российской империи. Надо понимать, что 1917-й год — это не происки большевиков, которых, в общем-то, никто до 17-го года, кроме охранки и не знал. 1917-й год — это следствие глубокого системного кризиса.



Давайте, к примеру, посмотрим начинку кораблей Российского императорского флота: в таких явлениях, как «Аврора» — из которой тот самый выстрел был — нет ничего, кроме русской дури. Все остальное либо импортное, либо лицензионное. Перед Первой мировой войной на Балтике было построено 4 линейных корабля, ещё 3 — на Черном море.



Это был один из самых неудачных – если не сказать, худших проектов линейных кораблей — плохая мореходность, плохая детальность, бронирование такое, что они не могли выдержать боя с сопоставимыми по силе огня зарубежными аналогами.



Я обращаюсь к теме начинки кораблей, потому что в корабле интегрируется все, что может народ: и эстетика, и духовность, и инженерная мысль, и широта кругозора. В этих кораблях выразился тупик — полное интеллектуальное, нравственное, этическое разложение.



А если мы обратимся к тому, что было сделано за тридцать лет, когда Сталин возглавлял государство, то увидим, что сложились научно-технические школы, на основе которых наша авиация стала если не безальтернативно лучшей в мире, то на уровне лучших зарубежных образцов, и в космос мы вышли первыми.

А с точки зрения приходящего со стороны, военного кризиса, правильно ли Сталин действовал?

Писатель-документалист Арсен Беникович Мартиросян в своих работах показывает, что перед началом войны был официально утверждён план отражения агрессии, разработанный маршалом Борисом Михайловичем Шапошниковым.



Этот план предусматривал принятие масс противника и выведение их на укрепрайоны – то есть, отступление задумывалось плановым, регулярным и в определенных направлениях, так чтобы враг вышел на укрепрайоны, и далее его предполагалось разбить. Войска же разворачивались не в соответствии с планом маршала Шапошникова, а в соответствии с планом Тухачевского, который впоследствии был расстрелян.



Начальником военного штаба в последнее предвоенное полугодие был Георгий Константинович Жуков — маршал Победы — и он отвечал за развертывание войск.

Еще один любопытный факт. Моряки в своих мемуарах пишут, что флот встретил войну по боевой тревоге.



Вот представьте ситуацию: одно и то же государство, два вида вооруженных сил, два наркомата — один наркомат делает так, что война встречается по боевой тревоге, а у другого наркомата война — внезапность. Либо у сухопутчиков была некая некомпетентность, либо — заговор, ориентированный прямо на то, чтобы обеспечить катастрофу и поражение Советского союза.

Если обратиться к воспоминаниям маршала Александра Евгеньевича Голованова, то он приводит такой эпизод. В 41-м году Голованов был назначен командиром полка, с которого впоследствии была развернута дальняя бомбардировочная авиация.



Он базировался в округе, которым командовал Дмитрий Григорьевич Павлов, и когда Голованов прибыл к Павлову познакомиться, случайно стал свидетелем его телефонного разговора со Сталиным. Телефонный аппарат имел избыточно громкий динамик, поэтому Голованов слышал все, что говорил Сталин.

Сталин Павлову говорит, что по его данным, враг концентрирует войска на границе, будет массированный удар, к отражению которого надо быть готовым, а Павлов ему отвечает, что по его данным по ту сторону границы все спокойно и никаких зримых действий по подготовке к военному удару не наблюдается.



На участке Павлова произошла катастрофа, он практически раскрыл немцам фронт. За что Павлова расстреляли в июле 41-го. А после смерти Сталина, он был Хрущевым реабилитирован. Если Голованов не врет – а обвинять его во лжи причин нет – то получается, заговор был, а Никита Сергеевич продолжатель этого заговора. Не Сталин причина страшных потерь в начале войны.

А что насчёт Путина — как можно оценить качество его кризисного менеджмента?

Когда меня спрашивают о Путине, я задаю встречный вопрос: три последних царствования — Александр II, Александр III и Николай II – ну различия понятны, а чего общего? Как правило, никто не может ответить. А общее — это образование, которое получил тогда чиновничий корпус.

То образование, которое вообще получают чиновники, депутаты, топ-менеджеры наиболее крупных предприятий — оно и определяет те границы, в пределах которых глава государства может совершать какие-то маневры.

Сейчас у нас порядка 18-ти миллионов чиновников. И это главная проблема Путина. Ни один государственный деятель не может разложиться на 18-ть миллионов ипостасей и как один человек, пребывая на разных должностях – от начальника ЖЭКа до главы государства – управлять страной, как единым целым.

А теперь, чтобы было понятно, какое это образование даже у топ-менеджеров, я приведу несколько цитат. «Экономика, как женщина — разве ее поймешь?» — помощник президента Ельцина по вопросам экономики, доктор экономических наук, профессор Александр Яковлевич Лифшиц. А вот цитата Аркадия Дворковича, помощника президента Медведева: «Экономистов придумали для того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики».

На основе этого образования невозможно выявлять проблемы, невозможно находить пути их решения. Соответственно, остается управлять на основе здравого смысла. И если анализировать то, что опубликовано Путиным перед президентскими выборами, моё мнение – задачи ставятся правильно. Проблематика правильно характеризуется.

Не могу не спросить про богатых друзей Путина: так веселей государством управлять?

Это вопрос деликатный. После того, как команда Горбачева довела страну, что называется, «до ручки», дальше действует принцип с «волками жить — по-волчьи выть». А второй принцип — «цыплят по осени считают».



Если говорит о политической осени, то она еще не настала. Вопрос не в том, что разбогатели, а в том, во что это будет инвестировано. В переход к крепостному праву или в решение проблем страны. Будущее покажет.





http://vkurse.ru/article/6549512

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Ссылка на источник не работает. Публикация от 17 декабря 2012 г.