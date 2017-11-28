Фейки недели: «Челябинск оцеплен, выехать из города невозможно!»

«Не пытайтесь покинуть Челябинск!»

На днях в социальных медиа появилась «срывающая покровы» публикация об оцеплении Челябинска. «Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Люди задыхаются», — говорится в сообщении от «Отдела мониторинга Кавказ-Центр».

2 млн человек в Челябинской области получили смертельные дозы рутения-106 и обречены на вымирание. Челябинск оцеплен постами и бронетехникой. Выехать из города невозможно. Радиоактивное облако стоит по-прежнему. Люди задыхаются. В пятницу облако двинулось на Татарстан. Об этом рассказала в Фейсбуке известная публицистка Лиза Богуцкая. Между тем сами жители Челябинска просят максимально распространить информацию о критической ситуации в регионе. «Срочно репост! Помогите нам… репостами… помогите жителям городов Челябинска, Копейска, Коркино и прилегающим поселкам! Ребята звоним! Мы задыхаемся! Ребята у нас в городе копец полный! Выбросы! Не видно соседних домов…»

«Местные жители также распространили в социальных сетях фотографии военных блок-постов, выставленных на выезде из Челябинска, которые не выпускают людей, а также высказывают свою ненависть и неприязнь к Путину», — говорится в публикации.

Примечательно, что распространяет этот пост некий Вил Мирзаянов, судя по профилю проживающий в Нью-Джерси. В секции комментариев Мирзаянов отметил, что происходит «форменный геноцид своего народа»: «В этом районе много выходцев из Башкортстана и Татарстана. Также мои родственники. что же делает с людьми эта империя зла!»

Вскоре к обсуждению «форменного геноцида» в Челябинске присоединилась сценаристка Лидия Раевская: «Обычно я никогда не лезу во всякие политические набросы, нехай народ развлекается, но тут не удержалась, ибо любо-дорого! Похлеще синего мальчика с куриными шкурками».

Эти фото — со съемочной площадки фильма моего друга, Учителя, Большого Босса и кинопродюсера Александра Бондарев. И даже не из Челябинска. Слы, отдел мониторинга Кавказ Газмяс, или как вас там — денег за авторские права Александру Владимировичу занесите. И не нюхайте больше рутений, с него приход какой-то лютый. Просрочился, небось.

Действительно, простой поиск по фото ведет прямиком в блог «Съемки отечественной фантастики»: снимки сделаны на съемках сериала «Аванпост» в Зеленограде.

PS интересно когда до идиотов из либеральной среды дойдёт, что доступ к интернету есть и у других людей, а их верещания, о оцепленном войсками Челябинске, проверяется подключением к любой ВБ камере с улиц Челябинска …

web-online24.ru/web-camery-…

Пусть смотрят. Можно ли говорить об адекватности этих людей, если они делают репост и предлагают распространить в интернете такую "новость" и не могут догадаться, что они дают эту информацию другим адекватным людям, которые просто на порядок умнее.

А теперь вопрос к местным форумчанам из всепропальщиков. Борцуны, как вы думаете почему ни одному вашему слову никто не верит ? Вы и ваша компашка настолько себя дискредитировали, что Вы даже показывая белое и честно говоря, что это белое … всё равно будете вынуждены давать доказательства. Потому как в случае правды, зная вашу постоянную неприкрытую подобную ложь, ни на секунду Вам не поверит ни один человек в здравом уме. Любое ваше слово всегда получает ярлык "ЛОЖЬ". И пока Вы не предоставите доказательств на 200% Вы может спокойно идти в известном эротическом путешествии. Вы сами этого хотели, этого добились. С 2013 года (даже раньше) взяв на вооружение методы, своих западных идеалов, Вы наивно полагали, что сможете посеять смуту, такими методами роспуска слухов, которые стары как мир, проблема в том, что мы живём во время информационных технологий. Колин Пауэлл тряс пробиркой, тогда мы молча наблюдали за шоу, Вы поверив в действенность метода продолжали нести пургу и вдруг … методы перестали работать, да не сейчас и не вдруг … а давно, в силу тупости … ни вы ни ваши западные идеалы оказались неспособны понять, что все эти годы на вас смотрели как на идиотов, загоняя в загончик городских сумасшедших. Заигрались вы ребятки, а понять этого не в состоянии. И не понимаете, почему когда вы говорите о проблемах в России, вы из всех насущных проблемы не укажите ни одной реальной, а выдумаете ахинею и выбираете самую идиотскую, от которых у окружающих вызывается смех.

Источник: nnm.me