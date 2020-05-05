Анатомия фейка. Британские уши информационной атаки против МИД
19:31. 5 мая 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru @ Владимир Корнилов
Ряд неполживых российских СМИ при поддержке русскоязычных коллег из-за рубежа совершили очередную информационную атаку против МИД России и его официального представителя Марии Захаровой. Если препарировать этот новый фейк, можно вскрыть любопытную анатомию и отследить некую закономерность, наглядно демонстрирующую, откуда растут уши у подобных скоординированных наездов.
Началось все с обыденного интервью Марии Захаровой журналисту Зыгарю в его инстаграме. Беседа длилась почти час, в основном по актуальной теме, которой сейчас активно занимается МИД, — возвращению российских граждан, застрявших за рубежом. Интервью вышло ещё 23 апреля и не вызвало отдельного резонанса, поскольку Захарова повторила немало из того, что не раз уже говорила и на пресс-конференциях, и на различных ток-шоу.
Но почти через неделю на это интервью обратил внимание пропагандистский ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского, названный им в свою честь. По своим соцсетям ресурс распространил сенсацию: «Мария Захарова считает, что застрявшие за границе («за границей», вероятно. — Прим. ред.) туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только для богатых и влиятельных».
Источник: https://nstarikov.ru/anatomija-fejka-britanskie-ushi-informacionnoj-ataki-protiv-mid-115243
Да всё ПРАВИЛЬНО.
Вышел из дому и ТВОИ ПРОБЛЕМЫ ели что-то случится в пути.
Выехал из страны и снова ТВОИ ПРОБЛЕМЫ.
И не надо кривляться и дурачком прикидываться.
Сьели людоеды?
Ну и приятного им аппетита