Анатомия фейка. Британские уши информационной атаки против МИД

Что ещё стоит отметить. На самом деле в беседе с Зыгарем Мария Захарова занималась, в общем-то, рутинной работой представителя МИД. Причем подчеркну: любого МИД любой страны. Она в который раз предупреждала наших туристов о необходимости иметь «финансовую подушку» для поездок за рубеж. Да, она вспомнила времена 30-40-летней давности, когда зарубежный перелет могли позволить лишь избранные (бесспорный факт), и противопоставила его нынешней ситуации, когда многие люди с доходом ниже среднего летают за границу не просто без средств, но даже в долг, считая, что затем любые их проблемы должно оплачивать государство. В этом описании реальности, однако, нет отказа в праве так себя вести — только в тысячный раз подтверждение безоговорочной помощи и поддержки всем, без какого-либо деления.