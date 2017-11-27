“Рейтинг трезвости-2017″: кто в России меньше всех пьет
21:05. 27 ноября 2017 Просмотров - 396 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По итогам исследования российских регионов, за 2017 год самыми "трезвыми" регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
"Основная задача ежегодного "Рейтинга трезвости регионов-2017" заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны, — отмечает руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. — По сути, данный рейтинг является актуальной серьезной общественной экспертизой конкретной работы каждого из глав субъектов Российской Федерации по системной защите здоровья граждан конкретного региона от алкогольной угрозы. Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах".
Организаторы проекта подчеркивают, что люди и здоровье нации становятся главным гарантом суверенитета и национальной безопасности России, а вопросы трезвости регионов определяют уровень здоровья граждан. Сравнительный мониторинг за 2015-2017 годы впервые выявляет и наглядно показывает вектор и степень заботы региональных властей о населении, указывая им, в частности, где и что нужно исправить.
Главной целью исследования было показать независимую и объективную картину об уровне потребления алкоголя и последствиях этого, эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма среди населения, а также совершенствованию регулирования алкогольного рынка, направленному на защиту здоровья граждан.
Впервые представлен трехлетний мониторинг динамики трезвости регионов за 2015-2017 годы. Динамика "трезвости" регионов за последние три года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и корректирует региональное антиалкогольное законодательство. Так, к примеру, Калужская область поднялась в рейтинге сразу на 21 пункт – с 37-го места (в 2016 году) на 16-е (в 2017-м). Существенно улучшили показатели также Ярославская область (плюс 30 пунктов рейтинга и 31-е место), Хабаровский край (плюс 25 пунктов и 38-е место), Карелия (плюс 19 пунктов и 61-е место) и Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 20 пунктов и 25-е место). Хуже всех с алкоголизмом обстоят дела по-прежнему в Магаданской области.
Заместитель директора, начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" ГТК "Телеканал "Россия" Эдуард Петров рассказывает, что журналисты правовой службы программы "Вести" совместно с проектом "Трезвая Россия" побывали в нескольких регионах – от Калининграда до Приморья. "Репортеры своими глазами увидели, как местные правоохранительные органы борются с контрафактным алкоголем, а также с такими печально известными настойками как "Боярышник", — сообщил он. — Мы посмотрели, как рейтинг трезвости регионов отражает реальную обстановку в регионах России. Уникальность проекта в том, что корреспонденты программы "Вести. Дежурная часть" не только ориентируются на цифры, но и проверяют факты самостоятельно, проводя собственные расследования".
"Рейтинг трезвости регионов-2017" – это научно-обоснованный независимый доклад, подготовленный целой командой специалистов. В его составлении принимали участие эксперты, социологи, юристы, экономисты, историки, психологи и журналисты. Они не только проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики, но осмыслили нынешнюю ситуацию и выработали комплекс мер ее своевременной и научно-обоснованной корректировки.
При составлении настоящего рейтинга использованы статистические показатели, представленные Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, Центральной базой статистических данных (интегрированный информационный ресурс, содержащий информацию по основным разделам статистики), Единой межведомственной информационно–статистической системой (официальная статистическая информация, формируемая субъектами официального статистического учета в рамках Федерального плана статистических работ).
По мнению авторов рейтинга, особого внимания заслуживают не только регионы-лидеры, но и те регионы, которые демонстрируют положительную динамику на протяжении нескольких лет исследований. Успешные практики этих регионов требуют изучения, популяризации и тиражирования, как примеры наиболее эффективных мер в области противодействия алкогольной угрозе. Именно активные регионы, последовательно и эффективно осуществляя заботу о здоровье своего населения, качественно лучше изменяют ситуацию в области противодействия алкогольной угрозе, тем самым пополняя перечень наиболее "трезвых регионов", улучшая общую ситуацию в России в целом.
Вместе с тем с незначительными отличиями сохраняют позиции и наименее "трезвые" регионы, что свидетельствует о низкой эффективности антиалкогольной политики региональных властей. Такая негативная преемственность сигнализирует о необходимости принятия в этих регионах неотложных мер. Падение регионов в рейтинге объясняется не только отрицательными значениями показателей. На фоне успешной деятельности активных регионов пассивные регионы, не принимающие действенных мер по усилению антиалкогольной политики, теряют значения показателей и тем самым ухудшают свое положение в рейтинге – демонстрируют недостаточный уровень заботы о здоровье своего населения. В ряде регионов отмечены либерализация антиалкогольного законодательства, вспышки отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, что в свою очередь оказало влияние на их ранжирование в рейтинге.
Провели экспертно-аналитическое исследование и составили независимый "Национальный рейтинг трезвости-2017" Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Аналогичные рейтинги "трезвости" регионов готовились, презентовались и публиковались и два предыдущих года.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com