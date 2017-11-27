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Красные или белые ?

09:34. 27 ноября 2017 Просмотров - 335 4 коммент. Опубликовал:
Артемий Лебедев

Я вот прям щас быстро на пальцах объясню почему красные, конечно, сукины дети, но наши, русские сукины дети, а белые, хоть и красиво идут и французской булкой хрустят, но не наши, не русские.

Красные читают Бунина, а белых от Горького пучит и несёт.
Красные знают наизусть Ахматову, Цветаеву, Гумилёва, а белых корёжит от одного имени Маяковского.
Красные плачут под «Ваши пальцы пахнут ладаном», а белые срут пеноблоками от «Песни о Сталине».
Красные смеются вместе с Аверченко, а белые визжат дурными голосами от Серафимовича и Весёлого.
Красные сочувствуют Турбину, Чарноте и даже Хлудову-Слащёву, белые сеппучатся, брызжа кишками от одной фамилии Фрунзе.

В сороковые годы у красных были Фатьянов, Исаковский, Сурков, Симонов, у белых были только марши немецких хозяев.

В шестидесятые у красных были Высоцкий, Шукшин, Распутин, у белых были Даниэль и Синявский, которые в литературном плане, четно говоря, ничтожества, никтожества и нигдешества.

И так далее.

У нас не было перерыва в культуре, у нас серебряный век перешёл в революционное искусство, был продолжен искусством предвоенных, военных и послевоенных лет. Белых в это время не существовало как русских людей. Они пришли теперь, усиленно делая вид, что XX-го века не было. Верно: у них – не было, у нас, у русских, был. У нас тысячелетняя культура без перерыва, у них – только песенки Бичевской, по большому счёту, больше ничего, «Поручиком Голицыным» они тщетно пытаются заткнуть лакуны своего неприсутствия в жизни России.

У нас этих лакун попросту нет.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: история, Культура, Россия
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4 коммент.»

  • 16066 10399
    Ликвидатор 27 ноября 2017 в 10:01 Ссылка Пометить
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    красные – это троцкисты. 100%. Белые – февралисты и монархисты. Сталинисты сделали то, о чём мечтали февралисты.
    На запад работали троцкисты и монархисты. Так что наши – февралисты и сталинисты.
    А красновы черновы беловы лебедевы медведевы волковы и т.д. – известно чьи. Соответственно, выбирать из красных и белых – последняя стадия. Кретинизма. В этой матрице русов лет сто пытаются водить.
    Чума на оба крашеных дома. Они из одной деревни.

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  • 16066 10399
    Ликвидатор 27 ноября 2017 в 10:06 Ссылка Пометить
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    Ошибка в слове “или”.

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  • 448 350
    Валерий 27 ноября 2017 в 10:12 Ссылка Пометить
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    “а белые срут пеноблоками от «Песни о Сталине” – очень удачное выражение )))))

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