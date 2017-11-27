Красные или белые ?

Я вот прям щас быстро на пальцах объясню почему красные, конечно, сукины дети, но наши, русские сукины дети, а белые, хоть и красиво идут и французской булкой хрустят, но не наши, не русские.Красные читают Бунина, а белых от Горького пучит и несёт.Красные знают наизусть Ахматову, Цветаеву, Гумилёва, а белых корёжит от одного имени Маяковского.Красные плачут под «Ваши пальцы пахнут ладаном», а белые срут пеноблоками от «Песни о Сталине».Красные смеются вместе с Аверченко, а белые визжат дурными голосами от Серафимовича и Весёлого.Красные сочувствуют Турбину, Чарноте и даже Хлудову-Слащёву, белые сеппучатся, брызжа кишками от одной фамилии Фрунзе.В сороковые годы у красных были Фатьянов, Исаковский, Сурков, Симонов, у белых были только марши немецких хозяев.В шестидесятые у красных были Высоцкий, Шукшин, Распутин, у белых были Даниэль и Синявский, которые в литературном плане, четно говоря, ничтожества, никтожества и нигдешества.И так далее.У нас не было перерыва в культуре, у нас серебряный век перешёл в революционное искусство, был продолжен искусством предвоенных, военных и послевоенных лет. Белых в это время не существовало как русских людей. Они пришли теперь, усиленно делая вид, что XX-го века не было. Верно: у них – не было, у нас, у русских, был. У нас тысячелетняя культура без перерыва, у них – только песенки Бичевской, по большому счёту, больше ничего, «Поручиком Голицыным» они тщетно пытаются заткнуть лакуны своего неприсутствия в жизни России.У нас этих лакун попросту нет.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com