Главная » Вооруженные силы, События

День морской пехоты

09:54. 27 ноября 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня профессиональный праздник морских пехотинцев, ведущий свой отсчет с затеи Петра Великого с созданием специализированных войск для борьбы со шведами.
Почин Петра оказалася более чем успешным.



Праздник для моей семьи не чужой, дед 2 года в ходе Великой Отечественной Войны воевал в 154-м отдельном отряде моряков, активно поучаствовав в защите Москвы и Сталинграда.



Всех причастных с праздником!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, личное, морская пехота
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 27 ноября 2014
... в вооружении морской пехоты российского Черноморского ...морские пехотинцы отмечают профессиональный праздник. День морской пехоты был установлен в 1995 году. Регулярная морская пехота...подразделений и соединений морской пехоты современными образцами техники......
Россия празднует День Победы в Великой Отечественной войне
... и флешмобе с исполнением песни «День Победы». Традиционный марш Победы пройдет...будет организовано массовое исполнение песни «День Победы» Давида Тухманова. Ее будут... по площади пройдет боевая техника морской пехоты: бронетранспортеры БТР-80, пусковые ...
Легенда морской разведки
... его переменить специальность. Он стал морским спецназовцем, боевым пловцом-диверсантом, выполнявшим... Леонов рассказывает о действиях отряда морской пехоты, которым он командовал:Нас было... 7 октября 2003 года (в день 59-летия начала Петсамо-Киркенесской...
С праздником, морские волки!
31 июля – День Военно-Морского флота России Пусть ... указ с легендарными словами «Морским судам России быти!» Ох,... Это и морская авиация, и береговые войска, и морская пехота… Всех, ...кто умножает военно-морскую славу России –...
День Х-1
... находится в состоянии готовности. Командующий морской пехотой Южной Кореи призвал "беспощадно отомстить...
Освобождение Сахалина и Курил от японцев стоило две тысячи жизней советских воинов
... осознавая бесполезность сопротивление перед советской морской пехотой, без сопротивления сдался гарнизон острова... японцев. В тот же день на Итурупе капитулировали 13500 человек...1250 человек. В этот же день сдался гарнизон острова Шикотан – капитулировала...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>