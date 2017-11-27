День морской пехоты

Всех причастных с праздником!

Сегодня профессиональный праздник морских пехотинцев, ведущий свой отсчет с затеи Петра Великого с созданием специализированных войск для борьбы со шведами.Почин Петра оказалася более чем успешным.Праздник для моей семьи не чужой, дед 2 года в ходе Великой Отечественной Войны воевал в 154-м отдельном отряде моряков, активно поучаствовав в защите Москвы и Сталинграда.

Источник: colonelcassad.livejournal.com