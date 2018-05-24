Новости Украины и Новороссии 24 мая 2018

Практически все мировые СМИ в июне 2016 года сообщили о сенсации: Служба безопасности Украины (СБУ) «раскрыла и предупредила серию из 15 террористических актов, которые планировались на территории Франции накануне и во время проведения чемпионата Европы по футболу».

По понятным причинам, особо усердствовали украинские СМИ.

И вот на этой неделе районный суд в Любомле (Волынская область) вынес приговор по данному резонансному делу: главный «террорист», молодой французский осеменитель коров Грегуар Муто, приговорен к шести годам тюремного заключения.

Но почему-то этот приговор не вызвал интереса на Украине. Некоторые СМИ вообще предпочли его «не заметить», а другие поместили короткие информсообщения, в основном приводя в качестве первоисточника материал немецкого агентства DW. Из чего складывается впечатление, что украинские медиа даже не удосужились прислать своих корреспондентов в Любомль.

Такое более чем скромное освещение приговора по столь громкому делу объясняется довольно просто: в суде подтвердилось, что все бравурные реляции СБУ по поводу «раскрытия 15 терактов во Франции» изначально были ложью, выдумкой, плодом воображения руководителей украинской спецслужбы.

И если сейчас подробно описывать данное дело, то невольно придется задавать неудобные вопросы представителям своих властей. А с некоторых пор украинские журналисты делать это разучились.

Вкратце напомним обстоятельства. Третьего июня 2016 года британская газета The Times раскрыла тайну о пытках в секретных тюрьмах СБУ.

Пахло шумным скандалом. И как по заказу возникло дело 25-летнего «террориста» Грегуара Муто. Уже 6 июня глава СБУ Василий Грицак провел ту самую шумную пресс-конференцию, на которой отчитался о раскрытии серии терактов во Франции. Пытки в тюрьмах, разумеется, отошли на второй план.

Грицак заявил, что сама СБУ разыграла перед французом спектакль, передав ему пять автоматов Калашникова, пять тысяч патронов, два противотанковых гранатомета с гранатами для них, 125 килограммов тротила и детонаторы к нему, балаклавы и так далее.

Позже спецслужба уточнила: это все были муляжи, хотя Грицак на пресс-конференции настаивал на том, что Муто — «профессиональный спецназовец» (соответственно, должен разбираться в оружии) и даже лично проверял взрывчатку на деле.

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В качестве подставного «продавца оружия» выступал боевик скандального батальона «Азов» Михаил Зубов. В марте 2017 года единственный свидетель по этому делу Зубов покончил с собой. Он якобы спрыгнул с четырнадцатого этажа в Харькове, убив свою жену и четырехлетнюю дочь.

В результате Муто отказывается от собственной защиты, молчит на протяжении всех судебных заседаний и полностью признает все обвинения против него. Видимо, понимает, что и с ним может приключиться какая-то беда.



Грегуар Муто во время судебного заседания в Любомле, Украина

Но даже и такая сговорчивость обвиняемого не выявила никакой «сети», намеревавшейся совершить 15 терактов. А ведь Грицак откуда-то взял это число планируемых кем-то атак во Франции. Ведь не один Муто собирался с пятью автоматами бегать по Франции и взрывать все вокруг.

Да и сам Грицак в ходе своей сенсационной презентации сообщал, что СБУ «вышла на структуру, которая действует во Франции, недовольна властью и хочет накануне и во время проведения „Евро” совершить ряд терактов».

По его версии, Муто с сообщниками собирался одновременно взорвать мосты, автобаны, офис налоговой службы, мусульманскую мечеть и еврейскую синагогу. И сам Грицак прямо заявил тогда: «Невозможно одному человеку или даже пяти организовать 15 терактов, и при этом одновременно! Поэтому понятно, что благодаря нашей работе была вскрыта какая-то часть сети».

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Уже тогда французские СМИ удивлялись, почему же Киев, зная о такой разветвленной сети террористов, срочно не сообщает о ней своим французским коллегам, с тем чтобы предотвратить жуткую катастрофу в ходе «Евро-2016» (чемпионат начался всего через четыре дня после пресс-конференции Грицака).

Сами же спецслужбы Франции выражали скепсис по поводу «конспирологической теории» от СБУ.

Они провели обыск в доме Муто в его родном городке Нан-ле-Пети (Восточная Франция) и из «крамолы» нашли лишь футболку с символикой ультраправой партии Renouveau Franç ais («Обновление Франции»), которая и слыхом не слыхивала об осеменителе-«террористе».

Мало того, еще в мае 2016-го антитеррористическое управление Парижа не нашло оснований для вмешательства в следствие по делу Муто или признаков терроризма в нем.



Дом Грегуара Муто в Нан-ле-Пети, Франция

Итак, суд в Любомле приговорил страшного «террориста» всего к шести годам тюремного заключения, два с лишним из которых француз уже отбыл. И это по трем тягчайшим статьям (контрабанда оружия, подготовка теракта, незаконное обращение с оружием), которые первоначально тянули на 12-летний срок.

Такая мягкость приговора объясняется тем, что и украинский суд не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего слова Грицака о наличии некоей «террористической сети» во Франции и подготовке ею «15 терактов». Соответственно, все обвинения в сговоре лиц и групповых преступлениях были отброшены, а статьи были переквалифицированы на индивидуальные.

А это значит, что все озвученное главой СБУ Грицаком по поводу «предотвращения терактов во Франции» было примитивной ложью. Именно этим и объясняется такое удивительное молчание украинских СМИ вокруг приговора суда по такому резонансному делу.

В ходе своей изначальной презентации Грицак ссылался на некие «пленки», на которых якобы зафиксированы переговоры Муто с агентом СБУ. Если бы не корреспондент немецкой DW, мы бы и не узнали, что суд отказался принимать эти «пленки» в качестве доказательства.

В этой связи хочется напомнить, что в свое время еще одни «пленки СБУ» использовались для голословных обвинений против России в причастности к уничтожению «Боинга» в Донбассе.

Позже, когда оказалось, что записи, представленные в качестве «доказательства» главой СБУ (тогда им был Валентин Наливайченко) сразу после той трагедии, не имеют ничего общего с реальностью, возникли другие «пленки СБУ», и именно они послужили основой для предварительных выводов международной следственной группы.

Дело Муто в очередной раз демонстрирует, как Служба безопасности Украины фальсифицирует обвинения и чего стоят ее «пленки». Принцип «Единожды солгавши, кто тебе поверит» в конце концов может вызвать неудобные для Киева вопросы не только по этому делу, но и по другим резонансным обвинениям, о которых могут «забыть» украинские, но не мировые СМИ.

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Именно поэтому стоит особо волноваться о судьбе французского осеменителя коров, которому, по всей видимости, обещали скорое освобождение за его покладистость и молчание в суде. Как бы с ним в украинской тюрьме не случилось чего-то похожего на загадочную смерть ключевого свидетеля по его делу.

Владимир Корнилов