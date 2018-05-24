Новости Украины и Новороссии 24 мая 2018
- 12:41 400 000$ за 6 минут.
- 11:00 Традиции “цвета морской волны”.
- 09:13 Топорная работа: как СБУ придумывает «террористов» (ФОТО).
- 07:59 Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас.
- 06:29 Пентагон хочет ускорить поставки оружия на Украину.
- 06:00 Украинцы интегрируются в Европу частично. Об экспорте органов.
- 03:30 В Сети высмеяли решение Порошенко о создании морской пехоты.
- Вчера 22:58 Украина объявила пленных военных ВСУ дезертирами (ВИДЕО).
400 000$ за 6 минут
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Традиции “цвета морской волны”
Короткая, но забавная беретная история.
1. Давеча Порошенко назначил новый день Морской пехоты и постановил сменить у морской пехоты Украины береты – с черных беретов на береты "цвет морской волны" в рамках борьбы с "тяжелым советским прошлым" и процесса установления "новых традиций".
2. Группа морских пехотинцев из 1-го отдельного феодосийского батальона морской пехоты, одели черные береты и вышли на плац, в знак протеста против перекрашивания беретов и "советского управления коллективом" в "сложное военное время".
3. В руководстве заявили, что это ничего, так как большуя часть из вышедших в черных беретах уже уволили из армии. Всего в опереточном бунте приняло участие около 100 человек, включая некоторых офицеров.
В общем, прекрасно все – персонажи из Феодосии, которые в 2014 году не пожелали остаться в Крыму, жалуются, что в рамках борьбы с "проклятым советским прошлым" у них отбирают их черные береты, которые были частью сугубо советской военной традиции и от которой в рамках логике того режима, которому служили эти "морские пехотинцы" надо избавиться. Или они невнимательно слушали Порошенко эти 4 года? А теперь от тех, кто не пожелал следовать "новым веяниям времени", избавляются по принципу "нет человека – нет проблемы". Под береты "цвета морской волны" и "новые традиции" (идущие от опереточного Гетманата Скоропадского и не менее опереточной Директории) найдут новых "морских пехотинцев", уже даже беретом не связанных с "проклятым прошлым". А старые, которые не вписались, могут в знак протеста увольняться в "это сложное военное время". Вполне закономерный результат сделанного в 2014 году выбора. И в целом это правильно и заслужено – подобные персонажи к историческим традициями советской морской пехоты никакого отношения не имеют.
Занятие "вежливыми людьми" расположения батальона.
О феодосийском батальоне морской пехоты весной 2014 года.
Новые традиции.
Снявши голову, по берету не плачут.
В этой связи уместно напоминить самого Скоропадского https://colonelcassad.livejournal.com/3946192.html, который описывал похожие процессы 1918 года, и который Порошенко взял за точку отсчета "традиций цвета морской волны".
Вот эти традиции 1918 года как раз прекрасно прижились на современной Украине и без всяких беретов.
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Топорная работа: как СБУ придумывает «террористов» (ФОТО)
Практически все мировые СМИ в июне 2016 года сообщили о сенсации: Служба безопасности Украины (СБУ) «раскрыла и предупредила серию из 15 террористических актов, которые планировались на территории Франции накануне и во время проведения чемпионата Европы по футболу».
По понятным причинам, особо усердствовали украинские СМИ.
И вот на этой неделе районный суд в Любомле (Волынская область) вынес приговор по данному резонансному делу: главный «террорист», молодой французский осеменитель коров Грегуар Муто, приговорен к шести годам тюремного заключения.
Но почему-то этот приговор не вызвал интереса на Украине. Некоторые СМИ вообще предпочли его «не заметить», а другие поместили короткие информсообщения, в основном приводя в качестве первоисточника материал немецкого агентства DW. Из чего складывается впечатление, что украинские медиа даже не удосужились прислать своих корреспондентов в Любомль.
Такое более чем скромное освещение приговора по столь громкому делу объясняется довольно просто: в суде подтвердилось, что все бравурные реляции СБУ по поводу «раскрытия 15 терактов во Франции» изначально были ложью, выдумкой, плодом воображения руководителей украинской спецслужбы.
И если сейчас подробно описывать данное дело, то невольно придется задавать неудобные вопросы представителям своих властей. А с некоторых пор украинские журналисты делать это разучились.
Вкратце напомним обстоятельства. Третьего июня 2016 года британская газета The Times раскрыла тайну о пытках в секретных тюрьмах СБУ.
Пахло шумным скандалом. И как по заказу возникло дело 25-летнего «террориста» Грегуара Муто. Уже 6 июня глава СБУ Василий Грицак провел ту самую шумную пресс-конференцию, на которой отчитался о раскрытии серии терактов во Франции. Пытки в тюрьмах, разумеется, отошли на второй план.
Грицак заявил, что сама СБУ разыграла перед французом спектакль, передав ему пять автоматов Калашникова, пять тысяч патронов, два противотанковых гранатомета с гранатами для них, 125 килограммов тротила и детонаторы к нему, балаклавы и так далее.
Позже спецслужба уточнила: это все были муляжи, хотя Грицак на пресс-конференции настаивал на том, что Муто — «профессиональный спецназовец» (соответственно, должен разбираться в оружии) и даже лично проверял взрывчатку на деле.
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В качестве подставного «продавца оружия» выступал боевик скандального батальона «Азов» Михаил Зубов. В марте 2017 года единственный свидетель по этому делу Зубов покончил с собой. Он якобы спрыгнул с четырнадцатого этажа в Харькове, убив свою жену и четырехлетнюю дочь.
В результате Муто отказывается от собственной защиты, молчит на протяжении всех судебных заседаний и полностью признает все обвинения против него. Видимо, понимает, что и с ним может приключиться какая-то беда.
Грегуар Муто во время судебного заседания в Любомле, Украина
Но даже и такая сговорчивость обвиняемого не выявила никакой «сети», намеревавшейся совершить 15 терактов. А ведь Грицак откуда-то взял это число планируемых кем-то атак во Франции. Ведь не один Муто собирался с пятью автоматами бегать по Франции и взрывать все вокруг.
Да и сам Грицак в ходе своей сенсационной презентации сообщал, что СБУ «вышла на структуру, которая действует во Франции, недовольна властью и хочет накануне и во время проведения „Евро” совершить ряд терактов».
По его версии, Муто с сообщниками собирался одновременно взорвать мосты, автобаны, офис налоговой службы, мусульманскую мечеть и еврейскую синагогу. И сам Грицак прямо заявил тогда: «Невозможно одному человеку или даже пяти организовать 15 терактов, и при этом одновременно! Поэтому понятно, что благодаря нашей работе была вскрыта какая-то часть сети».
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Уже тогда французские СМИ удивлялись, почему же Киев, зная о такой разветвленной сети террористов, срочно не сообщает о ней своим французским коллегам, с тем чтобы предотвратить жуткую катастрофу в ходе «Евро-2016» (чемпионат начался всего через четыре дня после пресс-конференции Грицака).
Сами же спецслужбы Франции выражали скепсис по поводу «конспирологической теории» от СБУ.
Они провели обыск в доме Муто в его родном городке Нан-ле-Пети (Восточная Франция) и из «крамолы» нашли лишь футболку с символикой ультраправой партии Renouveau Franç ais («Обновление Франции»), которая и слыхом не слыхивала об осеменителе-«террористе».
Мало того, еще в мае 2016-го антитеррористическое управление Парижа не нашло оснований для вмешательства в следствие по делу Муто или признаков терроризма в нем.
Дом Грегуара Муто в Нан-ле-Пети, Франция
Итак, суд в Любомле приговорил страшного «террориста» всего к шести годам тюремного заключения, два с лишним из которых француз уже отбыл. И это по трем тягчайшим статьям (контрабанда оружия, подготовка теракта, незаконное обращение с оружием), которые первоначально тянули на 12-летний срок.
Такая мягкость приговора объясняется тем, что и украинский суд не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего слова Грицака о наличии некоей «террористической сети» во Франции и подготовке ею «15 терактов». Соответственно, все обвинения в сговоре лиц и групповых преступлениях были отброшены, а статьи были переквалифицированы на индивидуальные.
А это значит, что все озвученное главой СБУ Грицаком по поводу «предотвращения терактов во Франции» было примитивной ложью. Именно этим и объясняется такое удивительное молчание украинских СМИ вокруг приговора суда по такому резонансному делу.
В ходе своей изначальной презентации Грицак ссылался на некие «пленки», на которых якобы зафиксированы переговоры Муто с агентом СБУ. Если бы не корреспондент немецкой DW, мы бы и не узнали, что суд отказался принимать эти «пленки» в качестве доказательства.
В этой связи хочется напомнить, что в свое время еще одни «пленки СБУ» использовались для голословных обвинений против России в причастности к уничтожению «Боинга» в Донбассе.
Позже, когда оказалось, что записи, представленные в качестве «доказательства» главой СБУ (тогда им был Валентин Наливайченко) сразу после той трагедии, не имеют ничего общего с реальностью, возникли другие «пленки СБУ», и именно они послужили основой для предварительных выводов международной следственной группы.
Дело Муто в очередной раз демонстрирует, как Служба безопасности Украины фальсифицирует обвинения и чего стоят ее «пленки». Принцип «Единожды солгавши, кто тебе поверит» в конце концов может вызвать неудобные для Киева вопросы не только по этому делу, но и по другим резонансным обвинениям, о которых могут «забыть» украинские, но не мировые СМИ.
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Именно поэтому стоит особо волноваться о судьбе французского осеменителя коров, которому, по всей видимости, обещали скорое освобождение за его покладистость и молчание в суде. Как бы с ним в украинской тюрьме не случилось чего-то похожего на загадочную смерть ключевого свидетеля по его делу.
Владимир Корнилов
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Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас
В пресс-центре ВМС Украины прокомментировали инцидент с отказом морпехов надевать береты нового цвета на торжественной церемонии с участием Петра Порошенко.
Как оказалось, почти все отказавшиеся уволены в запас.
Остальные всё же надели новые береты, цитируют начальника пресс-центра Военно-морских сил Олега Чалика украинские СМИ.
«23 мая в Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый — цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты», — сказал Чалик.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая и сообщил, что с этого дня цвет беретов украинских морских пехотинцев меняется с чёрного на оттенок морской волны. Часть военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены беретов морской пехоты взбунтовалась и отказалась снять черные береты.
Как сообщала «Русская Весна», неонациста-«АТОшника», демонстративно отказавшегося пожать руку Порошенко, спустя пару дней жёстко задержали на футбольном матче, уложив лицом вниз.
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Пентагон хочет ускорить поставки оружия на Украину
Пентагон ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.
По ее словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.
В настоящее время посредники уже задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких других стран.
«Такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам», — сказала Лорд.
Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.
В Донецкой Народной Республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации на востоке страны.
Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.
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Украинцы интегрируются в Европу частично. Об экспорте органов
Ядовитые вопросы о том, зачем Украине был фетиш в виде ассоциации с Евросоюзом, похоже, получили, наконец, очевидные ответы. На минувшей неделе Верховная рада с воплями, проклятиями и овациями, в обстановке взаимных обвинений и подозрений, а также тотальной безграмотности законодателей, путающих доноров с реципиентами, приняла новый закон о трансплантации.
Вкупе с распоряжением Кабмина об экспорте излишков украинской донорской крови два этих события закрывают гештальт. Евросоюз наверняка доволен: донорские органы — товар высоколиквидный и всегда дефицитный. Довольна и украинская власть, вполне обеспечившая требуемую роль сырьевого придатка Евросоюза.
Недоумевают только граждане — откуда внезапно на Украине взялись все эти излишки? Ведь крови для операций всегда критически не хватает, но сомнения граждан имеют ускользающе малое значение.
Принятый закон о трансплантации преподносится как эпохальный прорыв в третье тысячелетие, но фокус в том, что аналогичный документ был принят давным-давно и давал все возможности развивать эту отрасль медицины. Правда, она отчего-то не развивалась — видимо, потому, что не были учтены все необходимые нюансы, к которым мы вернемся позже.
Трансплантологи годами горячо спорили о том, что лучше — презумпция согласия или презумпция несогласия на посмертный забор органов. Периодически возникали криминальные скандалы с незаконным оборотом человеческих тканей и вывозом за рубеж тысяч фрагментов тел, но рост пересадок так и не был зафиксирован.
И только революция гидности дала мощный толчок этой важной теме.
В 2016 году Петр Порошенко с помпой поставил на пост и. о. министра здравоохранения американку Ульяну Супрун. В США она была известной в кругах диаспоры националистической активисткой.
С началом Майдана они с мужем немедленно рванули в Киев и так себя зарекомендовали в ходе переворота, что Порошенко доверил Ульяне высокий пост в правительстве — невзирая на то, что данные о ее медицинском образовании и карьере так и остались довольно мутными.
Одним из первых обещаний, которые пани Супрун дала на новом поприще, стало принятие закона о трансплантации.
«Мой друг 16 лет ждет трансплантации и не может дождаться, — сказала Ульяна, — поэтому мы в первую очередь займемся именно этим вопросом, самым неотложным из насущных».
История умалчивает, что стало с другом, где он вообще живет и как смог 16 лет ждать. Однако американка слово свое сдержала. Закон принят.
В чем же его изюминка и, собственно, мякотка? Она, на взгляд критиков, заключается в том, что органы украинцев смогут теперь беспрепятственно экспортироваться на Запад, где их с нетерпением будут ждать реципиенты.
Это интригующее обстоятельство прояснила бывшая претендентка на пост министра Ольга Богомолец — тоже ветеран Майдана, а нынче депутат. По оценкам Богомолец, в стране насчитывается примерно пять тысяч реципиентов, нуждающихся в пересадках различных органов, но потенциальных доноров значительно больше.
Этот (довольно пикантный в своей умозрительности) подсчет говорит о большом оптимизме пани Богомолец, уверенной в том, что украинцы будут и дальше рекордными темпами гибнуть в различных авариях и конфликтах, только руки подставляй под их почки-печенки. Как она сумела подсчитать число реципиентов, непонятно: нет никаких реестров, нет никакого серьезного учета потребностей в пересадке органов, но цифра названа.
Украинцам прямо указано, что в стране тьма ненужных органов, нужно только подождать, пока очередной неудачник попадет под машину, неудачно прыгнет с тарзанки или погибнет в рутинной поножовщине.
Что же следует из того, что потенциальных доноров значительно больше, чем нуждающихся в органах, а реестров нуждающихся в них украинских реципиентов по-прежнему нет? Правильно. Открывается широкий оперативный простор для экспорта излишков в Евросоюз.
Как жестоко шутил герой «Нашей Раши»: «Ты сможешь увидеть Париж, но поедешь не весь. Сначала уедет печень…» Называется этот кунштюк обменом органами с другими странами, но даже самые наивные понимают генеральный вектор этого обмена.
Авторы закона утешают украинцев — мол, в нашей стране законом принята презумпция несогласия. То есть если человек при жизни не выразил готовность посмертно поделиться своими органами, то будет считаться, что он этого не хочет. Однако для креативных и смышленых всегда имеются лазейки в виде согласия родственников.
Хорошо, если они будут руководствоваться исключительно высокими мотивами, но в такой бедной стране, как Украина, в такое верится с трудом. Как и в то, что смерть мозга — обязательное условие для забора органов — будет устанавливаться именно в тот момент, когда терапия становится невозможной, а не тогда, когда очень хочется установить по причине высокого и оплаченного спроса.
Привыкшие к постоянному вранью власти и к новациям министра по кличке Доктор Смерть украинцы отказываются верить и в чистоту помыслов трансплантологов. К тому же новый закон, как и старый, не отвечает на вопрос, где, собственно, брать доноров, кто и на какой основе будет составлять списки реципиентов, формировать листы ожидания.
А вот подозрение, что попадание в больницу, особенно в реанимационное отделение, теперь, когда для донорских органов широко распахнется приемистый европейский рынок, становится более рискованным, будоражит воображение обывателя.
Собственно, страшные истории о том, как черные трансплантологи добывали органы и ткани на полях гражданской войны в Донбассе, четыре года циркулируют в социальных сетях, массовом сознании, а также в криминальных отчетах о незаконном экспорте «человеческих запчастей».
Интересно, что новый закон запрещает забор органов у воюющих в «АТО» солдат, чем косвенно подтверждает многочисленные слухи о том, что на поле боя часто обнаруживали выпотрошенные трупы.
В общем — чем больше авторы закона и депутаты, его поддержавшие, заверяют украинцев в том, что опасности для них нет, тем сильнее напрягается подведомственный власти народ.
Даже те положения закона, которые представляются вполне обоснованными, априори традиционно вызывают неприятие: опыт, сын ошибок трудных, подсказывает украинцам, что новации Минздрава, чего бы они ни касались, лишь последовательно ухудшают ситуацию в здравоохранении.
Радости нет и в среде профессионалов-трансплантологов. По их мнению, проблема не в том, чтобы принять новый закон (старый был вполне работоспособным). Представитель редчайшей на Украине врачебной специализации — трансплант-координатор Игорь Писаренко уверен: через год окажется, что закон не работает и его опять нужно менять, что деньги распилены и главное — найти виновных, из-за которых не так сложилось, как мечталось.
Но уже сегодня понятно, что проблема в отсутствии квалифицированных кадров, значительная часть которых уехала из муляжа Европы в Европу по причине нищенской зарплаты дома и недоверия к реформе Супрун.
Кратко напомним, кстати, основные новации последней. Благодаря ей украинцы узнали, что им разрешено сидеть на холодных камнях, любить сквозняки и мочить манту. Что им велено мыть руки перед едой, в которой, к слову, должны преобладать морепродукты. Что они должны выбросить порождение совка зеленку и перекись водорода. При Супрун продолжилась и углубилась начатая предшественниками практика радикального урезания онкологических и других специальных медицинских программ.
При ней прекратилась закупка обезболивающих препаратов, вакцин и сывороток, вследствие чего на Украину вернулись смерти от ботулизма и бешенства. Именно при Супрун Кабмин принял закон, по которому на украинцах можно испытывать медицинские препараты, — даже без их ведома и информированного согласия. Именно Супрун постановила отменить ежегодную флюорографию, заменив ее анкетированием, — в стране, где который год не утихает эпидемия туберкулеза.
Впрочем, преобразования в исполнении Супрун, по версии критиков, вполне логичны. Зачем бездумно тратить колоссальные кредитные средства МВФ на сохранение популяции, которая бессмысленно давит на бюджет?
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Нюра Н. Берг
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В Сети высмеяли решение Порошенко о создании морской пехоты
Пользователи соцсетей высмеяли решение Петра Порошенко о создании нового рода войск — морской пехоты.
В среду президент Украины заявил о переносе празднования Дня морской пехоты Украины на 23 мая. Также у украинских морпехов сменился цвет беретов. Вместо черных головных уборов, которые на Украине считали проявлением советского наследия, военнослужащие морской пехоты будут носить береты «цвета морской волны».
Подобное решение вызвало бурную реакцию пользователей в соцсетях. Некоторые из них отметили отсутствие у Украины флота, которое плохо сочетается с наличием морской пехоты.
Другие посетовали на отсутствие боевых заслуг у украинских морпехов.
Пользователи решили также сравнить украинских бойцов с аналогичным родом войск в России.
У многих вызвал вопросы и сам юбилей морской пехоты на Украине.
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Украина объявила пленных военных ВСУ дезертирами (ВИДЕО)
Представители украинской власти перед объективами телекамер и микрофонами любят рассказывать, как уважают своих военных и заботятся о них.
Однако реальность кардинально отличается от телевизионной картинки, что можно наблюдать на записи организованного Оперативным командованием ДНР брифинга с попавшими в плен бойцами вооруженных сил Украины Василием Жимилинским и Виталием Чмилем.
Украинские военные рассказали об обстоятельствах, при которых попали в плен и ответили на вопросы журналистов. Также они подтвердили, что на них не были оказаны меры воздействия со стороны силовых структур ДНР.
В ходе брифинга им позволили сделать первый звонок родным за время нахождения в плену, во время которого выяснилось, что «благодарная» Украина объявила их дезертирами.
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