Delta Force – бесславные ублюдки vs Морская пехота России – легендарные черные береты.
У любого уважающего себя государства есть отряды специального назначения и учреждения, которые занимаются предотвращением террористических актов и обеспечивают безопасность своих граждан. Как правило эти силы справляются с возложенными на себя задачами с блеском, но порой ситуация выходит из-под контроля и всё идет не по плану… Особняком в списке отрядов спецназначения стоит американская «Дельта форс», которая является самой дорогостоящей и, как ни парадоксально, самой бесславной и безуспешной.
По плану операции, американский спецназ и вертолёты в сопровождении ударных самолётов и заправщиков должны были приземлиться в пустыне в центре страны. В это время другая группа должна была захватить и удерживать заброшенный аэродром неподалёку от Тегерана. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолёты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции были бы эвакуированы на секретную базу в дружественный США Египет.
Против операции выступил госсекретарь США Сайрус Вэнс, но его позиция не нашла отклика у президента Картера, и Вэнс ушел в отставку по собственному прошению, которое было принято 28 апреля.
Провалы в операции последовали с самого начала, в основном из-за непрофессионализма военных, спецназовцев, пыльных бурь и поломок техники. Для удачного выполнения операции было необходимо минимум четыре транспортных вертолёта. Из восьми вылетевших на задание один из-за возможной поломки лопасти рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, ещё один заблудился в буре и повернул назад. Только шесть вертолётов достигли первой временной базы (заброшенный британский аэродром) в пустыне. Выбранное для посадки место оказалось расположенным, вопреки уверениям разведки, рядом с оживлённым шоссе, в результате операция была сразу же демаскирована. Спецназовцы блокировали междугородный автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, пассажир которого погиб, а водитель скрылся на попутной машине.
На одном из добравшихся до базы вертолётов обнаружились проблемы с гидравликой. При проведении дозаправки один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик, в последующем пожаре погибло восемь членов экипажа и обе машины, после чего было решено отменить операцию и покинуть территорию Ирана. В результате в пустыне были брошены все вертолёты (после чего они перешли к иранской армии), тела погибших пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация по проведению операции и книги радиокодов. Все выжившие участники операции были эвакуированы на оставшихся самолётах. Операция завершилась полным провалом.
Американцы создали комиссию по расследованию причин провала операции и главным выводом стал просчет при подборе экипажей. Пилоты «Дельты» были морпехами и не имели опыта длительного полета над сушей, дозаправок техники и ее обслуживания в экстремальных условиях.
Провал операции обернулся настоящей политической катастрофой для президента Джимми Картера и его администрации. Пока на улицах Тегерана народ бурно радовался неудаче американцев, в Америке царило уныние и на президентских выборах "за явным преимуществом" победу одержал Рональд Рейган.
Нужно добавить, что, по мнению ряда экспертов, в случае успеха операция могла привести к огромным жертвам среди иранцев и непредсказуемым последствиям в международной арене.
Утром 5 мая 2010 года в восточной части Аденского залива, в 350 милях от побережья Африки, сомалийскими пиратами был захвачен танкер «Московский университет», принадлежащий «Новороссийскому морскому пароходству» и идущий под флагом Либерии. Весь экипаж судна в количестве 23 человек составляли россияне. Танкер вез в Китай 86 тысяч тонн нефти.
При захвате судно было обстреляно из гранатомета. Повреждения от попадания гранат.
На борт пираты проникли, используя самодельную абордажную лестницу и крючья.
Экипаж танкера успел сообщить о нападении, обесточил судно и забаррикадировался в румпельном отделении. Что интересно, первую атаку корсаров экипажу удалось отбить, пиратов «мочили» из пожарных рукавов и обстреливали из ракетниц. Но разбойники пошли на второй абордаж и все же забрались на танкер. Наши ребята продолжали отбиваться. Даже подшипниками из рогаток пуляли в пиратов! И только после этого забаррикадировались в румпельном отделении. Пираты пытались в него проникнуть и выломали дверь.
Лестница в румпельное отделение.
Внутри отделения.
Экипаж танкера в ожидании спасения.
Через это отверстие пираты вели обстрел людей в румпельном отделении, пытаясь заставить их сдаться. А когда поняли, что бесполезно, облили дверь бензином и подожгли. Потом пустили внутрь какой-то газ. Наши моряки, конечно, надышались этой гадостью, многим было плохо. Но дверь они не открыли.
Отметины от пуль внутри отделения.
Экипаж сдаваться не хотел и готовил подручные средства для самообороны.
Пираты, тем временем взламывали двери на судне и занимались мародерством.
Но вступать в последний бой гражданским людям не пришлось, потому что сигнал о нападении был получен на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который находился в Аравийском море близ острова Сокотра.
Русские своих в беде не бросают, поэтому БПК немедленно пошел на выручку захваченному судну. Разработка плана освобождения судна. На столе лежит схема танкера.
Были сформированы штурмовые группы.
Подготовлены плавсредства для них.
Импровизированная защита из бронежилетов.
Личный состав штурмовых групп провел тренировку по огневой подготовке.
Утром 6-го мая БПК «Маршал Шапошников» подошел к захваченному судну и после разведки начался штурм. Штурмовые группы высадились на танкер, контроль с воды осуществлялся с катеров, с воздуха – вертолетом.
Зачистка судна. Операция по освобождению российского танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами, длилась всего 22 минуты.
В ходе короткой перестрелки один пират был смертельно ранен, несколько получили легкие ранения, десять человек взяты в плен. Потерь с нашей стороны не было.
Связанные пираты на полубаке танкера.
Досмотр плавсредств пиратов.
Лежат соколики.
Освобождение команды.
Пираты ожидают своей участи. Находившиеся на борту сомалийцы заявили, что сами являлись заложниками пиратов, и не собирались захватывать судно. Моряки танкера не видели пиратов, поэтому и не могли их опознать.
Наши парни, добрые души, поэтому от жажды помереть не дают.
Бравые корсары.
Перевязка раненых.
Последствия перестрелки.
Оружие, брошенное пиратами.
Оружие, конфискованное у пиратов. Несмотря на внешний вид, оно рабочее, внутри смазано каким-то отработанным маслом. Наши моряки потом пробовали из него стрелять. В руки никто брать, конечно, не стал, но дергали за веревочку, примотанную к спусковому крючку.
Навигатор, которым пираты пользовались в море.
Моряки говорят, что этот кусок веревки пираты использовали, как наркотическое средство. Она из конопли?
Горючее для моторов лодок и абордажные крючья (скорее всего они же в роли якоря).
Одна из пиратских лодок.
Пиратов решили отпустить. Предполагаемые захватчики судна были высажены в лодку без оружия и средств навигации, однако им дали воды и еды. Источник в Минобороны РФ пояснил, что правил судебного преследования пиратов, действующих в районе Сомали, нет, поэтому они не попадают под юрисдикцию международного права. Однако вскоре после этого инцидента переходное правительство Сомали потребовало от России объяснить, почему сомалийцев, которые были задержаны спецназом в ходе освобождения танкера «Московский университет», высадили в лодку в Аденском заливе без навигационного оборудования, в результате чего отпущенные пираты погибли в море.
Наши солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме.
Командир бригады противолодочных кораблей благодарит личный состав штурмовой группы за отлично проведенную операцию.
Экипаж танкера со своими освободителями.
Морская пехота России, легендарные черные береты.
---
http://army-news.ru/2012/10/osvobozhdenie-tankera-moskovskij-universitet/
loading...
РУССКАЯ армия всегда побеждает.(если командиры русские)