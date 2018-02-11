Delta Force – бесславные ублюдки vs Морская пехота России – легендарные черные береты.

У любого уважающего себя государства есть отряды специального назначения и учреждения, которые занимаются предотвращением террористических актов и обеспечивают безопасность своих граждан. Как правило эти силы справляются с возложенными на себя задачами с блеском, но порой ситуация выходит из-под контроля и всё идет не по плану… Особняком в списке отрядов спецназначения стоит американская «Дельта форс», которая является самой дорогостоящей и, как ни парадоксально, самой бесславной и безуспешной.

Самый крупный провал «Дельты» – это операция по спасению заложников в посольстве США в Тегеране в 1980 году. Тогда во время попытки штурма американцы случайно подожгли вертолет, самолет, склад с горючим и автобус, после чего бойцы «Дельты» в панике ретировались. 53 заложника просидели в посольстве 444 дня и были освобождены лишь путем переговоров. Эта история началась 4 ноября 1979 года, когда многочисленная толпа студентов, называвших себя "сторонниками линии имама Хомейни", то ли при молчаливом попустительстве, то ли при активной поддержке исламской милиции, захватила здание американского посольства. Действия захватчиков были поддержаны правительством Ирана, а одним из требований была выдача шаха Мохаммеда Реза Пехлеви для предания его суду. Через две недели после захвата 13 заложников были отпущены, 53 остались в посольстве. Правительство США провело переговоры, которые не привели к разрешению дипломатического кризиса, и после этого было принято решение о проведении специальной операции по освобождению заложников.

По плану операции, американский спецназ и вертолёты в сопровождении ударных самолётов и заправщиков должны были приземлиться в пустыне в центре страны. В это время другая группа должна была захватить и удерживать заброшенный аэродром неподалёку от Тегерана. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолёты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции были бы эвакуированы на секретную базу в дружественный США Египет.

Против операции выступил госсекретарь США Сайрус Вэнс, но его позиция не нашла отклика у президента Картера, и Вэнс ушел в отставку по собственному прошению, которое было принято 28 апреля.

Провалы в операции последовали с самого начала, в основном из-за непрофессионализма военных, спецназовцев, пыльных бурь и поломок техники. Для удачного выполнения операции было необходимо минимум четыре транспортных вертолёта. Из восьми вылетевших на задание один из-за возможной поломки лопасти рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, ещё один заблудился в буре и повернул назад. Только шесть вертолётов достигли первой временной базы (заброшенный британский аэродром) в пустыне. Выбранное для посадки место оказалось расположенным, вопреки уверениям разведки, рядом с оживлённым шоссе, в результате операция была сразу же демаскирована. Спецназовцы блокировали междугородный автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, пассажир которого погиб, а водитель скрылся на попутной машине.

На одном из добравшихся до базы вертолётов обнаружились проблемы с гидравликой. При проведении дозаправки один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик, в последующем пожаре погибло восемь членов экипажа и обе машины, после чего было решено отменить операцию и покинуть территорию Ирана. В результате в пустыне были брошены все вертолёты (после чего они перешли к иранской армии), тела погибших пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация по проведению операции и книги радиокодов. Все выжившие участники операции были эвакуированы на оставшихся самолётах. Операция завершилась полным провалом.

Американцы создали комиссию по расследованию причин провала операции и главным выводом стал просчет при подборе экипажей. Пилоты «Дельты» были морпехами и не имели опыта длительного полета над сушей, дозаправок техники и ее обслуживания в экстремальных условиях.

Провал операции обернулся настоящей политической катастрофой для президента Джимми Картера и его администрации. Пока на улицах Тегерана народ бурно радовался неудаче американцев, в Америке царило уныние и на президентских выборах "за явным преимуществом" победу одержал Рональд Рейган.

Нужно добавить, что, по мнению ряда экспертов, в случае успеха операция могла привести к огромным жертвам среди иранцев и непредсказуемым последствиям в международной арене.