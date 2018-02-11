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Delta Force – бесславные ублюдки vs Морская пехота России – легендарные черные береты.

03:46. 11 февраля 2018 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:

 

У любого уважающего себя государства есть отряды специального назначения и учреждения, которые занимаются предотвращением террористических актов и обеспечивают безопасность своих граждан. Как правило эти силы справляются с возложенными на себя задачами с блеском, но порой ситуация выходит из-под контроля и всё идет не по плану… Особняком в списке отрядов спецназначения стоит американская «Дельта форс», которая является самой дорогостоящей и, как ни парадоксально, самой бесславной и безуспешной.

Самый крупный провал «Дельты» – это операция по спасению заложников в посольстве США в Тегеране в 1980 году. Тогда во время попытки штурма американцы случайно подожгли вертолет, самолет, склад с горючим и автобус, после чего бойцы «Дельты» в панике ретировались. 53 заложника просидели в посольстве 444 дня и были освобождены лишь путем переговоров.

Эта история началась 4 ноября 1979 года, когда многочисленная толпа студентов, называвших себя "сторонниками линии имама Хомейни", то ли при молчаливом попустительстве, то ли при активной поддержке исламской милиции, захватила здание американского посольства. Действия захватчиков были поддержаны правительством Ирана, а одним из требований была выдача шаха Мохаммеда Реза Пехлеви для предания его суду. Через две недели после захвата 13 заложников были отпущены, 53 остались в посольстве.

 

Правительство США провело переговоры, которые не привели к разрешению дипломатического кризиса, и после этого было принято решение о проведении специальной операции по освобождению заложников.

 

 

По плану операции, американский спецназ и вертолёты в сопровождении ударных самолётов и заправщиков должны были приземлиться в пустыне в центре страны. В это время другая группа должна была захватить и удерживать заброшенный аэродром неподалёку от Тегерана. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолёты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции были бы эвакуированы на секретную базу в дружественный США Египет.

Против операции выступил госсекретарь США Сайрус Вэнс, но его позиция не нашла отклика у президента Картера, и Вэнс ушел в отставку по собственному прошению, которое было принято 28 апреля.

 

Провалы в операции последовали с самого начала, в основном из-за непрофессионализма военных, спецназовцев, пыльных бурь и поломок техники. Для удачного выполнения операции было необходимо минимум четыре транспортных вертолёта. Из восьми вылетевших на задание один из-за возможной поломки лопасти рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, ещё один заблудился в буре и повернул назад. Только шесть вертолётов достигли первой временной базы (заброшенный британский аэродром) в пустыне. Выбранное для посадки место оказалось расположенным, вопреки уверениям разведки, рядом с оживлённым шоссе, в результате операция была сразу же демаскирована. Спецназовцы блокировали междугородный автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, пассажир которого погиб, а водитель скрылся на попутной машине.

 

На одном из добравшихся до базы вертолётов обнаружились проблемы с гидравликой. При проведении дозаправки один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик, в последующем пожаре погибло восемь членов экипажа и обе машины, после чего было решено отменить операцию и покинуть территорию Ирана. В результате в пустыне были брошены все вертолёты (после чего они перешли к иранской армии), тела погибших пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация по проведению операции и книги радиокодов. Все выжившие участники операции были эвакуированы на оставшихся самолётах. Операция завершилась полным провалом.

Американцы создали комиссию по расследованию причин провала операции и главным выводом стал просчет при подборе экипажей. Пилоты «Дельты» были морпехами и не имели опыта длительного полета над сушей, дозаправок техники и ее обслуживания в экстремальных условиях.

Провал операции обернулся настоящей политической катастрофой для президента Джимми Картера и его администрации. Пока на улицах Тегерана народ бурно радовался неудаче американцев, в Америке царило уныние и на президентских выборах "за явным преимуществом" победу одержал Рональд Рейган.

Нужно добавить, что, по мнению ряда экспертов, в случае успеха операция могла привести к огромным жертвам среди иранцев и непредсказуемым последствиям в международной арене.

 

 

" Морская пехота ", " Черные куртки ", " Черная смерть ", " Черные дьяволы ".   Девиз : «Где мы, там победа».
 
 
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" Морские солдаты " основаны указом Петра I - 27 ноября 1705 года .
 
Советские и Российские морские пехотинцы участвовали в Российско - Шведской войне, Русско - Турецкой, сражались с Наполеоном, в Русско - Японскую.
 
А также в Первой Мировой, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войне. Сегодня Морские Пехотинцы защищают интересы России в Сирии и Сомали.
 
 
 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ТАНКЕРА «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 
 
Освобождение танкера «Московский университет»

 

Утром 5 мая 2010 года в восточной части Аденского залива, в 350 милях от побережья Африки, сомалийскими пиратами был захвачен танкер «Московский университет», принадлежащий «Новороссийскому морскому пароходству» и идущий под флагом Либерии. Весь экипаж судна в количестве 23 человек составляли россияне. Танкер вез в Китай 86 тысяч тонн нефти.

При захвате судно было обстреляно из гранатомета. Повреждения от попадания гранат.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

На борт пираты проникли, используя самодельную абордажную лестницу и крючья.

Освобождение танкера «Московский университет»


Освобождение танкера «Московский университет»

Экипаж танкера успел сообщить о нападении, обесточил судно и забаррикадировался в румпельном отделении. Что интересно, первую атаку корсаров экипажу удалось отбить, пиратов «мочили» из пожарных рукавов и обстреливали из ракетниц. Но разбойники пошли на второй абордаж и все же забрались на танкер. Наши ребята продолжали отбиваться. Даже подшипниками из рогаток пуляли в пиратов! И только после этого забаррикадировались в румпельном отделении. Пираты пытались в него проникнуть и выломали дверь.

Освобождение танкера «Московский университет»

Лестница в румпельное отделение.

Освобождение танкера «Московский университет»

Внутри отделения.

Освобождение танкера «Московский университет»

Экипаж танкера в ожидании спасения.

Освобождение танкера «Московский университет»

Через это отверстие пираты вели обстрел людей в румпельном отделении, пытаясь заставить их сдаться. А когда поняли, что бесполезно, облили дверь бензином и подожгли. Потом пустили внутрь какой-то газ. Наши моряки, конечно, надышались этой гадостью, многим было плохо. Но дверь они не открыли.

Освобождение танкера «Московский университет»

Отметины от пуль внутри отделения.

Освобождение танкера «Московский университет»

Экипаж сдаваться не хотел и готовил подручные средства для самообороны.

Освобождение танкера «Московский университет»

Пираты, тем временем взламывали двери на судне и занимались мародерством.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

Но вступать в последний бой гражданским людям не пришлось, потому что сигнал о нападении был получен на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который находился в Аравийском море близ острова Сокотра.

Освобождение танкера «Московский университет»

Русские своих в беде не бросают, поэтому БПК немедленно пошел на выручку захваченному судну. Разработка плана освобождения судна. На столе лежит схема танкера.

Освобождение танкера «Московский университет»

Были сформированы штурмовые группы.

Освобождение танкера «Московский университет»

Подготовлены плавсредства для них.

Освобождение танкера «Московский университет»

Импровизированная защита из бронежилетов.

Освобождение танкера «Московский университет»

Личный состав штурмовых групп провел тренировку по огневой подготовке.

Освобождение танкера «Московский университет»

Утром 6-го мая БПК «Маршал Шапошников» подошел к захваченному судну и после разведки начался штурм. Штурмовые группы высадились на танкер, контроль с воды осуществлялся с катеров, с воздуха – вертолетом.

Освобождение танкера «Московский университет»

Зачистка судна. Операция по освобождению российского танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами, длилась всего 22 минуты.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

В ходе короткой перестрелки один пират был смертельно ранен, несколько получили легкие ранения, десять человек взяты в плен. Потерь с нашей стороны не было.
Связанные пираты на полубаке танкера.

Освобождение танкера «Московский университет»

Досмотр плавсредств пиратов.

Освобождение танкера «Московский университет»

Лежат соколики.

Освобождение танкера «Московский университет»

Освобождение команды.

Освобождение танкера «Московский университет»

Пираты ожидают своей участи. Находившиеся на борту сомалийцы заявили, что сами являлись заложниками пиратов, и не собирались захватывать судно. Моряки танкера не видели пиратов, поэтому и не могли их опознать.

Освобождение танкера «Московский университет»

Наши парни, добрые души, поэтому от жажды помереть не дают.

Освобождение танкера «Московский университет»

Бравые корсары.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

Перевязка раненых.

Освобождение танкера «Московский университет»

Последствия перестрелки.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

Оружие, брошенное пиратами.

Освобождение танкера «Московский университет»

Оружие, конфискованное у пиратов. Несмотря на внешний вид, оно рабочее, внутри смазано каким-то отработанным маслом. Наши моряки потом пробовали из него стрелять. В руки никто брать, конечно, не стал, но дергали за веревочку, примотанную к спусковому крючку.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

Навигатор, которым пираты пользовались в море.

Освобождение танкера «Московский университет»

Моряки говорят, что этот кусок веревки пираты использовали, как наркотическое средство. Она из конопли?

Освобождение танкера «Московский университет»

Горючее для моторов лодок и абордажные крючья (скорее всего они же в роли якоря).

Освобождение танкера «Московский университет»

Одна из пиратских лодок.

Освобождение танкера «Московский университет»

Пиратов решили отпустить. Предполагаемые захватчики судна были высажены в лодку без оружия и средств навигации, однако им дали воды и еды. Источник в Минобороны РФ пояснил, что правил судебного преследования пиратов, действующих в районе Сомали, нет, поэтому они не попадают под юрисдикцию международного права. Однако вскоре после этого инцидента переходное правительство Сомали потребовало от России объяснить, почему сомалийцев, которые были задержаны спецназом в ходе освобождения танкера «Московский университет», высадили в лодку в Аденском заливе без навигационного оборудования, в результате чего отпущенные пираты погибли в море.

Освобождение танкера «Московский университет»
Освобождение танкера «Московский университет»

Наши солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме.

Освобождение танкера «Московский университет»

Командир бригады противолодочных кораблей благодарит личный состав штурмовой группы за отлично проведенную операцию.

Освобождение танкера «Московский университет»

Экипаж танкера со своими освободителями.

Освобождение танкера «Московский университет»

 

Морская пехота России, легендарные черные береты.

 

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http://army-news.ru/2012/10/osvobozhdenie-tankera-moskovskij-universitet/

Метки: Delta Force, морская пехота, операция, сомали, США, Тегеран
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