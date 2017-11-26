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Так вот почему Донбасс не в России

18:45. 26 ноября 2017 Просмотров - 320 Нет комментариев Опубликовал:

Луганск

Именитые ополченцы - о сути происходящего в ЛНР

Становится ясно, почему Москва, присоединив Крым, не спешит действовать столь же решительно на Донбассе. Очевидно, что, хотя и к крымским элитам до сих пор остаётся много вопросов, столь явного раздрая, как в ЛНР, у них произойти не могло в принципе. А если бы раздрай произошёл, своё веское слово сказал бы народ – а в ЛНР население предпочитает помалкивать. Наконец, при всех явных связях Крыма и Киева, не оборванных по сей день, в Крыму нет такого количества агентов влияния, как в Луганске.

«Мы больше трёх лет строили в республиках основы государственности, - разъясняет командир легендарного «Востока» Александр Ходаковский. - Луганск показал, что мы построили, и поверьте, в Донецке ситуация не намного лучше. Когда вместо основ правит его величество каприз, а государство воспринимается, как частная песочница, то всё построено на песке, и из песка. Плотницкий занялся тем, что решил поменять расклады в сторону усиления собственной власти. На самом деле, это позор». Впрочем, Ходаковский отмечает, что нет худа без добра: в результате «происходящее в Луганске может привести к самым неожиданным последствиям, возможно, к слиянию двух республик».
 
А вот Александр Жучковский полагает, что до объединения пока далеко: «Речи об этом пока не идёт» по причине того, что под минскими соглашениями стоят две подписи. Что же до ЛНР, то «Луганск полностью контролирует Корнет (глава МВД республики, - ред.), а политическая судьба Плотницкого окончательно не решена. Но, скорее всего, Плотницкий выступит с заявлением, в котором объяснит всё происходящее работой украинских агентов в высших эшелонах власти. Москва однозначно встала на сторону Корнета, ДНР также его поддержала».
 
Между тем, боевая мощь ополчения сегодня под большим вопросом. По словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), «состояние плачевнейшее во всех смыслах». Даже двух суток без немедленного и полномасштабного вмешательства России в случае наступления Киева у республик, наверное, не будет, полагает Стрелков. И объясняет: «Укомплектованность подразделений на фронте - в целом, не выше 30 процентов. Не менее одной трети военнослужащих небоеспособны по медицинским и моральным качествам. Техническое состояние - во многом на уровне конца позапрошлого века. А состояние военной мысли - на уровне варваров».
 
Таким образом, действия Москвы в отношении Донбасса находят своё объяснение – если в республиках ситуация настолько плачевна, то, быть может, сперва нужно её отрегулировать, а уж после говорить о воссоединении?
Метки: донбасс
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