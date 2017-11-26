Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2017
- 06:30 Командир сирийского ополчения: Российская операция очень стремительна и успешна (ФОТО).
- 05:30 ООН заявляет об опасности новой войны в Сирии.
- Вчера 23:45 Америка с нами! Часть вторая.
Командир сирийского ополчения: Российская операция очень стремительна и успешна (ФОТО)
Мы продолжаем знакомить наших читателей с людьми, которые по собственной инициативе взяли в руки оружие и нашли единомышленников для того, чтобы защищать страну от терроризма и приблизить мир для своей родины.
Сегодня корреспондент «Русской Весны» беседует с главой Комитета национальной обороны севера города Хама Ибрагимом Абдул Аль-Каримом.
Добрый день, господин Аль-Карим. Мы очень рады встретиться с Вами.
Здравствуйте и добро пожаловать. Буду рад ответить на ваши вопросы.
Спасибо. Предлагаю двигаться в нашем диалоге хронологически. Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимались до войны?
До войны я был бизнесменом, занимался сельским хозяйством, экспортом нашего урожая за рубеж. Родился здесь, недалеко от Хамы, но уже давно переехал в Дамаск. Там у меня была фирма штатом около 20 человек.
Когда и в связи с чем Вы снова оказались в своем родном городе?
Ну, в Хаме я бывал регулярно, а в нынешнем своем качестве приехал сюда полтора года назад из-за того, что местным жителям очень трудно приходилось в их борьбе против террористов. Я решил, что это мой долг как уроженца провинции, как гражданина, встать на ее защиту.
Можете подробнее рассказать, как это выглядело? Все-таки слишком резкая смена деятельности!
Я приехал, вооружился, подобрал людей, которым также была не безразлична складывающаяся ситуация, и мы вместе, плечом к плечу стали воевать против бандитов вместе с регулярными войсками в северных пригородах.
Вы очень лаконично и спокойно рассказываете о кардинальных переменах в собственной жизни, и это более чем достойно. Что насчет семьи?
Семья осталась в Дамаске, разумеется.
Часто видитесь?
Сейчас, когда стало спокойнее, почти каждую неделю езжу к ним.
Кто Вас ждет?
Жена и семеро детей.
Не могу даже комментировать! Что с Вашим бизнесом на данный момент?
Я полностью остановил все свои дела, когда отправился сюда. Бизнес ждет лучших времен.
Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Комитет, какая у него численность и зона ответственности как у боевой единицы?
Комитет национальной обороны — это, можно сказать, ополчение. Мы заявили о том, что поддерживаем законную власть в стране и готовы ее защищать. Как только появилась возможность, государство помогло нам с оружием.
Сейчас у меня около 500 ребят, у которых 2 основных задачи: патрулирование города с целью поддержания правопорядка и безопасности, а также несение дежурств на блокпостах в северной части пригорода.
Те, кто занят первой, помогают нам исключительно на добровольческих началах. Это патриоты, те, кто сам заинтересован в том, чтобы в городе было спокойно. Вторые получают от государства жалование за свою службу.
Но так, надо полагать, было не сразу?
Да, первое время я сам платил людям за их помощь. До того, как наш статус был формализован.
Мы приехали на встречу в Ваш штаб, и он очень впечатляет. Что здесь было до войны?
Это было здание Министерства сельского хозяйства.
Символично! Специально выбирали?
Нет (смеется), узнал, когда мы его уже заняли под наши нужды.
Когда мы наводили справки перед тем, как попросить Вас о встрече, нам сказали, что Ибрагим Абдул Аль-Карим регулярно проводит гуманитарные акции. Что Вы можете рассказать по этому поводу? Данная деятельность также в рамках Вашей работы в Комитете или это что-то другое?
Это все проходит под эгидой комитета и наших друзей. Мы считаем, что наша деятельность лежит не только в плоскости обороны, но и в части, касающейся гуманитарного кризиса.
К сожалению, это не носит системного характера, но по возможности стараемся проводить гуманитарные акции для населения и помогать адресно тем, кто нуждается в помощи.
(На фото выше — Ибрагим Абдул Аль-Карим с российскими военными во время гуманитарной акции в провинции Хама).
За то время, что Вы здесь, когда было тяжелее всего?
Могу сказать вам, что тяжело было все мои первые полтора года. Это было связано с тем, что мы стояли лицом к лицу с противником. Было очень трудно. Сейчас, когда враг оттеснен на север, стало проще, и мы должны сместить акценты своей деятельности в сторону возвращения беженцев и скорейшего перехода страны к миру.
Что уже удалось сделать в этом направлении?
После того, как боевики были изгнаны из Мардеса, мы занялись его разминированием, налаживанием инфраструктуры, и в результате часть беженцев вернулась в свои дома.
Конечно, очень много еще предстоит сделать, и город далек от идеала, но люди возвращаются — это главное. Мы застеклили окна в школах, обеспечили учебный процесс.
Вообще наличие работающих школ было важнейшим фактором для восстановления мирной жизни. Боевики, кстати, особое внимание уделяли уничтожению школ и мечетей, чтобы люди как можно дольше не могли жить привычной им жизнью.
Давайте рассмотрим вопрос возвращения к мирной жизни более детально. Я хочу спросить Вас о сирийской молодежи. Все, кого я видел в штабе, люди молодые. Я правильно понимаю, что у Вас служит в основном молодежь?
Да, конечно, в подавляющем большинстве.
Каким Вы видите процесс их интеграции в мирную жизнь? Это ведь в скором времени будет очень серьезной проблемой для страны.
Я, как человек, связанный с сельским хозяйством, знаю, что сирийский народ — это трудолюбивый народ. То, что происходит сейчас на нашей земле, было срежиссировано извне. Молодежь все это понимает и не будет продолжать войну ради войны. Как только мирный процесс наберет обороты, сирийцы уйдут в работу. Это мое глубочайшее убеждение.
Когда я езжу по провинции, вижу, как много труда вложено в землю. Практически наглядно видны тысячелетия упорной работы: одни только подпорные стены для посевных площадей в горах чего стоят! Господин Аль-Карим, как Вы считаете, сколько понадобится Сирии и его народу времени, чтобы полностью вернуться к мирной жизни, если исходить из того, что война скоро закончится.
Это очень хороший вопрос, ответ на который я могу объяснить. Вся земля в стране обработана. Правительство поддерживает крестьян, как никогда. Приведу в качестве примера тот факт, что семена даются государством бесплатно.
Наш народ очень трудолюбив. Учитывая все сказанное, если война закончится сегодня, я даю нашей стране на возврат к довоенному уровню полтора года, не больше. Поверьте, это объективно. У нас половина населения опирается на свою землю.
Традиционный вопрос: после того, как Россия приняла участие в сохранении Сирийского Государства, как Вы видите дальнейшее сотрудничество с нашей страной?
Ваша военная компания была очень удачна. Очень стремительна и очень успешна. Мы искренне считаем, что мы теперь один народ, после того, что Россия сделала для нас. Я думаю, что если, не дай Бог, вам понадобится помощь, то Сирия будет первой страной, кто ее вам окажет, и будет считать это честью для себя.
Я хочу со своей стороны заверить Вас, что в России очень внимательно следят за ситуацией в Вашей стране, и она, эта ситуация, никогда не была посторонним делом для большинства наших граждан.
Большое спасибо.
Мы признательны Вам, господин Аль-Карим, за ответы, за уделенное нам время. Мы желаем успехов Вам в этом благородном деле, и чтобы как можно больше было связано с восстановлением мирной жизни, а не с боевыми действиями.
Благодарю вас, это будет очень хорошим знаком!
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Беседовал собкор «Русской Весны» Петр Кириллов
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ООН заявляет об опасности новой войны в Сирии
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе возникновения на Ближнем Востоке нового очага напряженности, разжигаемого ливанским движением «Хезболла» и официальными властями Израиля.
Выступая с докладом в Совете безопасности ООН, Гутерриш предупредил о риске вооруженных столкновений между просирийскими формированиями и ЦАХАЛом (армия обороны Израиля).
Примечательно, вину за эскалацию напряженности представитель международной организации возлагает на обоих участников, объясняя ухудшение отношений «угрожающей риторикой» лидеров обеих сторон.
Если же проанализировать факты, в словах официального представителя ООН наблюдается замалчивание очевидных вещей, а реальной причиной нового конфликта, который может возникнуть на Ближнем Востоке, скорее, является завершающаяся борьба с терроризмом в Сирии.
Как известно, ливанские союзники сыграли для Сирийской Арабской Республики (САР) одну из ведущих ролей в освобождении страны от международного терроризма. В свою очередь, Израиль преследовал свои интересы, имея цель затянуть на неопределенное время продолжающийся конфликт.
Оставаясь формально неучаствующей стороной, Тель-Авив неоднократно обвинялся в связях с террористическими группировками, в первую очередь, за оказание боевикам медицинской помощи и покупку нефтепродуктов, которые представители псевдохалифата продавали еврейскому государству по бросовым ценам.
Кроме того, в ходе наступления армии САР на позиции радикалов оружие и боеприпасы израильского производства регулярно становились трофеями правительственных сил.
Одним из последних примеров является зачистка вооруженными силами Сирии при поддержке союзников города Абу-Кемаля, где 9 ноября сирийские военнослужащие обнаружили произведенные в Израиле боеприпасы.
Однако особого рассмотрения требует «огневая поддержка», которой Тель-Авив продолжает обеспечивать боевиков, уничтожая военные объекты и личный состав сирийской арабской армии.
При этом отдельные удары ЦАХАЛ осуществляет с воздушного пространства Ливана, который не имеет своих систем ПВО и, как следствие, вынужден мириться с присутствием незваных гостей.
Напомним, 16 октября израильские ВВС, патрулируя ливанское воздушное пространство, нанесли авиаудар по сирийской батарее ПВО в 50 километрах от Дамаска, уничтожив ключевые компоненты военного объекта.
Наверное, единственное, что удерживает «Хезболлу» от ответа на провокации Тель-Авива, — это связавший по рукам и ногам просирийские формирования военный конфликт, финальная точка в котором еще не поставлена. Однако борьба с террористами в Сирии подходит к логическому завершению.
Представляется, если молодое еврейское государство не пересмотрит свои внешнеполитические приоритеты, прогноз господина Гутерриша имеет все шансы быть подтвержденным.
При этом генсек почему-то упускает из виду, что на помощь обученным и закалившимся в боях представителям «Хезболлы» может прийти на помощь сирийская арабская армия, памятуя о той помощи, которую оказали и продолжают оказывать для их страны ливанские союзники.
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Америка с нами! Часть вторая
Американский президент Дональд Трамп не предупредил Госдепартамент США и Пентагон о своих намерениях прекратить поставки оружия курдским отрядам «Силы народной самообороны» в Сирии.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AP.
«Решение Трампа, по всей видимости, застигло и Пентагон, и Госдепартамент врасплох. Официальные лица в обоих ведомствах заявили, что не знали об изменениях», – сказано в сообщении агентства.
Также неясно, уведомил ли Вашингтон самих курдов перед тем, как Трамп «довел до президента Турции Тайипа Эрдогана сведения о предстоящих корректировках военной поддержки американских партнеров в Сирии».
Как пишет AP, несомненно, прекращение поставок оружия из США курдам «поможет ослабить напряженность между США и Турцией».
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711252155-zpzk.htm – цинк
Все это разумеется прекрасно (но не для курдов), только стоит помнить, что слова США зачастую расходятся с делами. Тем не менее, это уже второй сигнал от администрации Трампа, что она открыто не поддержит притязания курдов на независимость. А сколько было надежд…
Что примечательно, министр иностранных дел Турции заявил, что Трамп заверил Эрдогана, что "эту глупость надо было закончить давным давно", имея ввиду поставки вооружений курдам.
Турецкие официальные лица присутствовашие при разговоре, по их словам были очень довольны обещаниями Трампа свернуть поддержку "курдского терроризма", ибо тут Трамп фактически отошел от курса, который проводился со времен администрации Обамы.
Кроме того, ожидаемо начались разговоры про контакты Эрдогана с Асадом на почве взаимной "любви" к проекту Сирийского Курдистана. Россия и Иран могут выступить очевидными посредниками.
Президент Турции Тайип Эрдоган не отверг возможность контактов в будущем с президентом Сирии Башаром Асадом по противодействию силам самообороны сирийских курдов (YPG).
Он добавил, что на данный момент Турция не инициировала какие-либо контакты с Асадом, в том числе через посредников. По его словам, президент РФ Владимир Путин понимает чувствительность Анкары по поводу YPG.
При этом Эрдоган вновь осудил США, которые, по его словам, помогают YPG "не только оружием, но и персоналом". Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Ранее сообщалось, что США направили на вооружение сил самообороны сирийских курдов 112 грузовиков с оружием и боеприпасами для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Проживающие в Сирии курды ставят перед собой цель получить автономию, не исключая создания в будущем независимого государства. Анкара опасается, что живущие в Турции курды также могут потребовать независимости.
Напомним, 25 сентября референдум о независимости был проведен на территории Иракского Курдистана. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% голосовавших высказались за выход автономии из состава Ирака.
Багдад, Анкара и Тегеран не признали итоги плебисцита.
http://kurdistan.ru/2017/11/24/news-31205_Erdogan_dopustil_kon.html – цинк
Главная проблема такой встречи, катастрофически испорченные личные отношения Асада и Эрдогана, которым конечно придется идти на существенные компромиссы, чтобы сесть друг с другом за стол переговором. Но для блага большинства, было бы хорошо, если бы такая встреча состоялась и отношения Сирии с Турцией (при посредничестве РФ и Ирана) продолжили улучшаться.
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