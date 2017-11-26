Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2017

Мы продолжаем знакомить наших читателей с людьми, которые по собственной инициативе взяли в руки оружие и нашли единомышленников для того, чтобы защищать страну от терроризма и приблизить мир для своей родины.

Сегодня корреспондент «Русской Весны» беседует с главой Комитета национальной обороны севера города Хама Ибрагимом Абдул Аль-Каримом.

Добрый день, господин Аль-Карим. Мы очень рады встретиться с Вами.

Здравствуйте и добро пожаловать. Буду рад ответить на ваши вопросы.

Спасибо. Предлагаю двигаться в нашем диалоге хронологически. Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимались до войны?

До войны я был бизнесменом, занимался сельским хозяйством, экспортом нашего урожая за рубеж. Родился здесь, недалеко от Хамы, но уже давно переехал в Дамаск. Там у меня была фирма штатом около 20 человек.

Когда и в связи с чем Вы снова оказались в своем родном городе?

Ну, в Хаме я бывал регулярно, а в нынешнем своем качестве приехал сюда полтора года назад из-за того, что местным жителям очень трудно приходилось в их борьбе против террористов. Я решил, что это мой долг как уроженца провинции, как гражданина, встать на ее защиту.

Можете подробнее рассказать, как это выглядело? Все-таки слишком резкая смена деятельности!

Я приехал, вооружился, подобрал людей, которым также была не безразлична складывающаяся ситуация, и мы вместе, плечом к плечу стали воевать против бандитов вместе с регулярными войсками в северных пригородах.

Вы очень лаконично и спокойно рассказываете о кардинальных переменах в собственной жизни, и это более чем достойно. Что насчет семьи?

Семья осталась в Дамаске, разумеется.

Часто видитесь?

Сейчас, когда стало спокойнее, почти каждую неделю езжу к ним.

Кто Вас ждет?

Жена и семеро детей.

Не могу даже комментировать! Что с Вашим бизнесом на данный момент?

Я полностью остановил все свои дела, когда отправился сюда. Бизнес ждет лучших времен.

Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Комитет, какая у него численность и зона ответственности как у боевой единицы?

Комитет национальной обороны — это, можно сказать, ополчение. Мы заявили о том, что поддерживаем законную власть в стране и готовы ее защищать. Как только появилась возможность, государство помогло нам с оружием.

Сейчас у меня около 500 ребят, у которых 2 основных задачи: патрулирование города с целью поддержания правопорядка и безопасности, а также несение дежурств на блокпостах в северной части пригорода.

Те, кто занят первой, помогают нам исключительно на добровольческих началах. Это патриоты, те, кто сам заинтересован в том, чтобы в городе было спокойно. Вторые получают от государства жалование за свою службу.

Но так, надо полагать, было не сразу?

Да, первое время я сам платил людям за их помощь. До того, как наш статус был формализован.

Мы приехали на встречу в Ваш штаб, и он очень впечатляет. Что здесь было до войны?

Это было здание Министерства сельского хозяйства.

Символично! Специально выбирали?