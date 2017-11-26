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Почему в России самый дорогой в мире латте из кофейни «Старбакс»

18:45. 26 ноября 2017 Просмотров - 115 3 коммент. Опубликовал:

Источник: vz.ru

В международной торговле мы отдаем результаты трех часов собственного труда (а в случае с чашкой кофе – даже пяти часов) за результат одного часа труда наших уважаемых партнеров. Всем ли ясны последствия?

Международный финансовый сервис ValuePenguin опубликовал интересное исследование – сравнил цену на чашку кофе латте из кофейни «Старбакс» в разных странах.

В исследовании не было бы ничего примечательного, если бы не одна особенность. ValuePenguin предложил сравнить не просто номинальные цены, пересчитав их в общей валюте по официальным курсам, а сделал поправку на паритет покупательной способности.

В самом деле, в нашей речи часто встречаются выражения, в смысл которых мы не вдумываемся, произнося их снова и снова. Одно из них – паритет покупательной способности.

Вроде бы понятно: пересчет экономического показателя (чаще всего – ВВП страны) в стоимости одинаковой для всех стран корзины товаров. Но что скрывается за этой цифрой?

Обратимся к результатам, полученным исследователями.

У них вышло, что самый дорогой в мире кофе – в России, а самый дешевый – в США.

В США чашка латте стоит 2,75 доллара, а в России (с поправкой на ППС) – 12,32 доллара.

Дело в том, что коэффициент ППС между Россией и США составляет 3:1. Поэтому при пересчете по ППС чашка за 4,1 доллара (что тоже выше, чем в США, причем в полтора раза!) стала «стоить» ещё в три раза дороже.

Что наглядно демонстрирует этот показатель? И чем столь примечательно исследование ValuePenguin?

Это исследование показывает, насколько занижена в России стоимость труда. И к чему это ведет – к необходимости непропорционально много трудиться внутри страны, чтобы купить зарубежный товар, на производство которого потрачено гораздо меньше времени.

То есть в международной торговле мы отдаем результаты трех часов собственного труда (а в случае с чашкой кофе – даже пяти часов) за результат одного часа труда наших уважаемых партнеров. Всем ли ясны последствия?

Корень отставания России в уровне жизни во многом таится именно здесь, а не в абстрактной производительности труда. Трудятся в России, что пускай не покажется вам странным, больше, чем в любой другой европейской стране.

За счет чего достигается трехкратный диспаритет в ценах между Россией и США? За счет занижения стоимости услуг и труда как основной составляющей себестоимости.

Почему это стало возможным?

Из-за политики заниженного курса рубля.

Нам постоянно говорят, что рубль должен стоить искусственно и непропорционально дешево по отношению к доллару, чтобы нам было выгодно экспортировать товары. Поэтому предложение денег нужно ограничивать, чтобы не было инфляции.

Но к чему это ведет в действительности?

На экспорте это серьезно не сказывается. Основа нашего экспорта – сырьевые товары, экспорт которых от курса не зависит. Их цена формируется на международных биржах. Зато от курса зависит прибыль собственников сырьевых компаний-экспортеров.

В свою очередь низкое предложение денег приводит к ограничению денежной массы. И искусственному снижению цен на услуги и на труд (т. е. зарплат).

Для понимания, в расчете на единицу производимой продукции в России в обращении находится в пять раз меньше денег, чем в Китае. Стоит ли объяснять, почему в наших странах существенно отличаются темы роста инвестиций в экономику и роста самой экономики?

Такие вот выводы становятся наглядны и осязаемы буквально на кончике языка, стоит не совсем обычным образом посчитать цену на чашку кофе с молоком.

АНТОН ЛЮБИЧ, экономист

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 2010 1508
    Владислав 26 ноября 2017 в 19:34 Ссылка Пометить
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    Недооценён труд или переоценён зависит от того, откуда на этот вопрос смотреть. Со стороны рабочего, конечно недооценён, т.к. ему надо больше работать, чем его коллеге за рубежом. Со стороны капиталиста-переоценён, т.к. ему надо больше продукции за те же деньги. В РФ власть говорит, что производительность труда надо повышать…

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  • 16684 7916
    Ursus 26 ноября 2017 в 19:34 Ссылка Пометить
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    Почему бы не продолжить цепочку рассуждений. Низкая стоимость труда возникла в РФ сама по себе что-ли? Это следствие жадности местных упырей.
    Почему они так ведут себя в РФ? Труд и рабочие руки аборигенов им вообще не особо нужны. Можно тупо качать ресурсы и продавать их. Для этого много рабочих рук не нужно. Поэтому зачем платить больше?

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  • 16684 7916
    Ursus 26 ноября 2017 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Какие перспективы? Какие-то крошки будут сыпать силовикам и разным гвардейцам. Получать свое будут нефтяники и газовики. Еще пиарщики и агитаторы. Остальные лишние в этой схеме.

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