Общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз

По данным Минздрава РФ, детей — инвалидов от рождения в России стало в десять раз больше, чем 15 лет назад. Ученый считает это результатом «химического геноцида» россиян.

Новосибирский ученый доктор химических наук Григорий Барам пришел к выводу, что Россия стала для западных стран полигоном, на котором можно безнаказанно экспериментировать с качеством продуктов. В России отсутствует грамотная система химической безопасности, что позволяет ставить эксперименты по влиянию тех или иных добавок на человеческое здоровье.

По его словам, россияне подвергаются химическому геноциду и для западных стран Россия стала полигоном, где можно безнаказанно проводить опасные эксперименты с качеством продуктов. Мнение ученого разделяют многие эксперты по качеству продовольственного рынка, опрошенные журналистами.



Он убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так как со вступлением в ВТО количество импортной продукции на прилавках прибавится. И альтернативы ей не будет, поскольку и в якобы местных продуктах будут использовать дешевое импортное сырье. Но, даже если отбросить теорию заговора, остаются экономические причины опасаться импортных продуктов.

Григорий Барам полагает, что свою роль в хроническое отравление населения вносят и отечественные «пищевые террористы». В итоге складывается ситуация, когда почти все продукты, которые употребляют россияне, опасны для здоровья человека.



Пестициды, токсины, мутагены, канцерогены и прочие вредные вещества, содержащиеся в продуктах питания и в питьевой воде, не могут быть выявлены без использования методов аналитической химии. И обычный человек перед всем этим беззащитен.

Мука, сахар, мясо, напитки — прекрасные объекты для добавления в них небольших количеств «незаметных» веществ, действующих не сразу, но наверняка. Совсем не фантастическим мне представляется массовый эксперимент по изучению влияния какого-нибудь пестицида (или другой дряни) на здоровье 150 миллионов россиян.

— Россия для иностранных производителей является привлекательным рынком, где можно выгодно продать любой товар, непригодный для экспорта в развитые страны.



Своего рода свалка, где деньги за захоронение не берут, а дают. У нас обязательно контролируются только 4–5 пестицидов.



Остальные 418, перечисленные в «Гигиенических нормативах», контролируются только в том случае, если к товару приложен сертификат, где указывается, какие именно пестициды применялись при производстве продукта.



А отечественные производители так называемой экологически чистой продукции, как правило, не прикладывают сертификат вовсе, или указывают в нем совершенно другие пестициды. В РФ разрешены к применению 476 пищевых добавок, но норм для них нет.

Григорий Барам, заместитель генерального директора по науке ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», руководитель научно-образовательного центра «Хроматография»

Выводы новосибирского ученого звучат достаточно мрачно. Однако во многом подтверждаются результатами многолетнего мониторинга качества продуктов, продающихся в Новосибирской области.



В Новосибирске прошел круглый стол «Проблемы качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке», который уже не первый год проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение».

На форуме обсуждались результаты исследования продуктов, закупленных втайне от производителя. Все эксперты по продовольственному рынку, принимавшие участие в работе круглого стола, пришли к тому же выводу, что и Григорий Барам: большинство продуктов на новосибирских прилавках опасны для здоровья. Только около 10% из них можно назвать качественными.



При этом общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз.

— Огромное количество опасных для здоровья продуктов попадает к нам из-за границы. Я даже не буду касаться набившей всем оскомину темы — качества продуктов, импортируемых из Китая. Давно известно, что они непонятно как выращены и неизвестно из чего состоят.



Продукты из других стран немногим лучше. Мясо из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не выдерживает критики ни по срокам заморозки, ни по способу откорма скота — он растет на генетически модифицированной сое.



Популярным товаром остаются норвежские семга и форель, выращенные на комбикорме из отходов. Еще в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ из-за высокого содержания тяжелых металлов. Но с прилавков не исчезли.



Перечислять можно бесконечно. Россия действительно стала международной продуктовой свалкой, куда свозится всё, в том числе ГМО.

Руслан Старков, эксперт общественной организации «Сделано в России»

Однако эксперты не готовы назвать ангелами с крылышками и отечественных производителей. Не только потому, что они предпочитают дешевое импортное сырье низкого качества.



Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитраты в овощах, антибиотики в молочных продуктах не появляются по воле злодеев из-за рубежа. Всё это — продукт деятельности недобросовестных российских компаний.

— Если человек заботится о своем здоровье, то он стремится к тому, чтобы хотя бы базовые продукты на его столе были отечественного производства. Выигрывает он что-то? К сожалению, нет.



Почему молоко не становится простоквашей через несколько дней хранения, а превращается в непонятную вонючую субстанцию? Потому что это не молоко, хотя и сделано оно в России. Это разведенный порошок с добавлением эмульсии генетически модифицированного соевого белка и низкокачественного растительного масла.



Анализ химического состава любой колбасы больше похож на перечень из учебника химии. Ее смело можно есть в пост — греха не будет.



Даже такой сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть безопасным для здоровья из-за массового использования глютена, пальмового масла, ферментов, антиокислителей, эмульгаторов, консервантов. И так со всеми продуктами из базового списка.

Светлана Лапина, врач-диетолог

Так что вывод Григория Барама по здравом размышлении звучит не так уж фантастично. Большинство представленных на отечественном рынке продуктов питания, как импортных, так и собственного производства, действительно опасны для здоровья. И во многом именно они повинны в его ухудшении.

— На примере такой болезни, как рак, влияние качества продуктов питания на здоровье видно максимально наглядно. Процесс, когда нормальная клетка начинает перерождаться в злокачественную, называется канцерогенез.



А вещества или излучения, которые, попадая в организм, вызывают этот процесс, называются канцерогенами. Это могут быть физические канцерогены, такие как ионизирующие излучения. А могут быть и химические.



К их числу, например, относятся нитраты, которые добавляют при выращивании овощей, в колбасы и консервы. При длительном воздействии канцерогенов начинается рост опухолевой ткани. Поэтому есть прямая связь между ростом статистики заболеваемости раком и ухудшением качества продуктов.

Александр Коган, онколог

Как всегда, остается отрытым вопрос «Что делать?». Эксперты советуют выращивать продукты самостоятельно или не лениться отправляться за ними в отдаленные деревни. Другой альтернативы нет.

Источник: http://9faktov.ru/