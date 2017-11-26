Общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз
Замгендиретора по науке Института хроматографии «ЭкоНова» из Новосибирска сделал громкое заявление.
По его словам, россияне подвергаются химическому геноциду и для западных стран Россия стала полигоном, где можно безнаказанно проводить опасные эксперименты с качеством продуктов. Мнение ученого разделяют многие эксперты по качеству продовольственного рынка, опрошенные журналистами.
Новосибирский ученый доктор химических наук Григорий Барам пришел к выводу, что Россия стала для западных стран полигоном, на котором можно безнаказанно экспериментировать с качеством продуктов. В России отсутствует грамотная система химической безопасности, что позволяет ставить эксперименты по влиянию тех или иных добавок на человеческое здоровье.
По данным Минздрава РФ, детей — инвалидов от рождения в России стало в десять раз больше, чем 15 лет назад. Ученый считает это результатом «химического геноцида» россиян.
Он убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так как со вступлением в ВТО количество импортной продукции на прилавках прибавится. И альтернативы ей не будет, поскольку и в якобы местных продуктах будут использовать дешевое импортное сырье. Но, даже если отбросить теорию заговора, остаются экономические причины опасаться импортных продуктов.
Григорий Барам полагает, что свою роль в хроническое отравление населения вносят и отечественные «пищевые террористы». В итоге складывается ситуация, когда почти все продукты, которые употребляют россияне, опасны для здоровья человека.
Пестициды, токсины, мутагены, канцерогены и прочие вредные вещества, содержащиеся в продуктах питания и в питьевой воде, не могут быть выявлены без использования методов аналитической химии. И обычный человек перед всем этим беззащитен.
Мука, сахар, мясо, напитки — прекрасные объекты для добавления в них небольших количеств «незаметных» веществ, действующих не сразу, но наверняка. Совсем не фантастическим мне представляется массовый эксперимент по изучению влияния какого-нибудь пестицида (или другой дряни) на здоровье 150 миллионов россиян.
— Россия для иностранных производителей является привлекательным рынком, где можно выгодно продать любой товар, непригодный для экспорта в развитые страны.
Своего рода свалка, где деньги за захоронение не берут, а дают. У нас обязательно контролируются только 4–5 пестицидов.
Остальные 418, перечисленные в «Гигиенических нормативах», контролируются только в том случае, если к товару приложен сертификат, где указывается, какие именно пестициды применялись при производстве продукта.
А отечественные производители так называемой экологически чистой продукции, как правило, не прикладывают сертификат вовсе, или указывают в нем совершенно другие пестициды. В РФ разрешены к применению 476 пищевых добавок, но норм для них нет.
Григорий Барам, заместитель генерального директора по науке ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», руководитель научно-образовательного центра «Хроматография»
Выводы новосибирского ученого звучат достаточно мрачно. Однако во многом подтверждаются результатами многолетнего мониторинга качества продуктов, продающихся в Новосибирской области.
В Новосибирске прошел круглый стол «Проблемы качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке», который уже не первый год проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение».
На форуме обсуждались результаты исследования продуктов, закупленных втайне от производителя. Все эксперты по продовольственному рынку, принимавшие участие в работе круглого стола, пришли к тому же выводу, что и Григорий Барам: большинство продуктов на новосибирских прилавках опасны для здоровья. Только около 10% из них можно назвать качественными.
При этом общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз.
— Огромное количество опасных для здоровья продуктов попадает к нам из-за границы. Я даже не буду касаться набившей всем оскомину темы — качества продуктов, импортируемых из Китая. Давно известно, что они непонятно как выращены и неизвестно из чего состоят.
Продукты из других стран немногим лучше. Мясо из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не выдерживает критики ни по срокам заморозки, ни по способу откорма скота — он растет на генетически модифицированной сое.
Популярным товаром остаются норвежские семга и форель, выращенные на комбикорме из отходов. Еще в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ из-за высокого содержания тяжелых металлов. Но с прилавков не исчезли.
Перечислять можно бесконечно. Россия действительно стала международной продуктовой свалкой, куда свозится всё, в том числе ГМО.
Руслан Старков, эксперт общественной организации «Сделано в России»
Однако эксперты не готовы назвать ангелами с крылышками и отечественных производителей. Не только потому, что они предпочитают дешевое импортное сырье низкого качества.
Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитраты в овощах, антибиотики в молочных продуктах не появляются по воле злодеев из-за рубежа. Всё это — продукт деятельности недобросовестных российских компаний.
— Если человек заботится о своем здоровье, то он стремится к тому, чтобы хотя бы базовые продукты на его столе были отечественного производства. Выигрывает он что-то? К сожалению, нет.
Почему молоко не становится простоквашей через несколько дней хранения, а превращается в непонятную вонючую субстанцию? Потому что это не молоко, хотя и сделано оно в России. Это разведенный порошок с добавлением эмульсии генетически модифицированного соевого белка и низкокачественного растительного масла.
Анализ химического состава любой колбасы больше похож на перечень из учебника химии. Ее смело можно есть в пост — греха не будет.
Даже такой сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть безопасным для здоровья из-за массового использования глютена, пальмового масла, ферментов, антиокислителей, эмульгаторов, консервантов. И так со всеми продуктами из базового списка.
Светлана Лапина, врач-диетолог
Так что вывод Григория Барама по здравом размышлении звучит не так уж фантастично. Большинство представленных на отечественном рынке продуктов питания, как импортных, так и собственного производства, действительно опасны для здоровья. И во многом именно они повинны в его ухудшении.
— На примере такой болезни, как рак, влияние качества продуктов питания на здоровье видно максимально наглядно. Процесс, когда нормальная клетка начинает перерождаться в злокачественную, называется канцерогенез.
А вещества или излучения, которые, попадая в организм, вызывают этот процесс, называются канцерогенами. Это могут быть физические канцерогены, такие как ионизирующие излучения. А могут быть и химические.
К их числу, например, относятся нитраты, которые добавляют при выращивании овощей, в колбасы и консервы. При длительном воздействии канцерогенов начинается рост опухолевой ткани. Поэтому есть прямая связь между ростом статистики заболеваемости раком и ухудшением качества продуктов.
Александр Коган, онколог
Как всегда, остается отрытым вопрос «Что делать?». Эксперты советуют выращивать продукты самостоятельно или не лениться отправляться за ними в отдаленные деревни. Другой альтернативы нет.
Источник: http://9faktov.ru/
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Ругали СССР за длинные очереди в гос. учреждения. Сейчас тоже очереди и одну бумажку оформляем годами да еще и коррупция как в Нигерии.
Ругали СССР за нехватку продуктов. Сейчас мы травимся этими продуктами да еще за большие деньги.
Ругали СССР за низкое качество бесплатной медицины и образования. Сейчас все становится платным, а качество либо то же самое либо хуже.
Ругали СССР за очереди на квартиры от государства. Сейчас очередей нет, но и квартир нет. В итоге все меньше молодых семей, меньше детей.
Ругали СССР за тоталитаризм. Сейчас тоже все главные массмедиа принад-лежит власти. Заставляют людей голосовать за ЕР в институтах и на работе. Массовые фальсификации на выборах.
Ругали СССР за отсутствие прогресса. Сейчас спутники падают, лодки горят и тонут, наука в загоне, сельское хозяйство тоже, фабрик и заводов по пальцам пересчитать.
Ругали СССР за дружбу народов. Сейчас идут постоянные межнациональные распри и Россия сейчас единственная страна, где этнический русский не имеет по конституции права на восстановление гражданства.
Ругали СССР за мораль. Сейчас от алкоголя в России умирают больше, чем от СПИДа в Африке. Почти нет таких кто не курит, не пьет и не колется. Де-вочки делают аборты в 14 лет. Кругом пропаганда аморальности и насилия. Население не увеличивается, а уменьшается.
Ругали СССР за бездействие милиции. В то время человека убили – была громкая новость, а сейчас считается – а, убили, ну и подумаешь. Кругом во-ровство и бандитизм. И все нормально. Путин дружит с Кадыровом, который гордится тем, что он убивал русских. Ну и что сделали так называемые де-мократы – Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев? ВЗЯЛИ САМОЕ ХУДШЕЕ ОТ КАПИТАЛИЗМА И КОММУНИЗМА. РАЗРУШИЛИ ВСЕ ХОРОШЕЕ, ОСТАВИЛИ ВСЕ ПЛОХОЕ И СВОЕГО НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛИ.
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И не надо никакой войны , достаточно изменить питание человека . К тому же тема вредных продуктов достаточно хорошо скрывается и только вспышками всяких заболеваний дает о себе знать .
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А, что вы хотели коллеги? Вот он рынок, хотели- берите! Эпоха потребления навязанная нам западной пропагандой в действии, эра “золотого тельца” в самом разгаре, а это вот всё есть следствие последней. Все хотят денег и побольше и желательно легко, боюсь мы тоже превращаемся в американцев, становимся такими же тупыми потребителями- это катастрофа. А нас имеют по полной программе, как лохов и мы ведёмся. Что делать, человек слаб и ему для жизни нужна еда, а всякие мрази этим пользуются. Вон, кабинет министров предложил новый налог на движимое имущества отменённый (кстати) с 1 января 2013 года, как же завыли “наши предприниматели”, президенту стали жаловаться. А, то, что эти же “предприниматели” нас имеют, продавая не качественный, низкопробный товар да ещё за такие бабки. И, что же нам остаётся делать? Президенту жаловаться? А потом терять работу по тому, что весьма ретивая система отправляет эти же жалобы в низ. Хотя прекрасно известно, с тех пор, как государство “сложило лапки работодателю плевать и на президента и на правительство и законы!? Нам, что делать?
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Два варианта.
1. Терпеть.
2. Не терпеть.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Значит так…уж Извините,ЕСЛИ что не ТАК…
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~ ~ ~ Т.н. – “еда”=БЕДА! ~ ~ ~
_ПОМНИТЕ – Советский Союз,
ПОМНИТЕ – КАКАЯ была Там Еда!
ТАМ была НАСТОЯЩАЯ-НАТУРАЛЬНАЯ Еда!
Не то,что НЫНЕ в РФ – “еда”–БЕДА!
_Горбачёв и Ельцин – Союз РАЗВАЛИЛИ!
И вечное ПРОКЛЯТИЕ – они ЗАСЛУЖИЛИ!
а НЫНЕШНИЕ,эти – Путин с Медведевым(“димон”),
Почему ВВОЗ в России – “еду”-БЕДУ разрешили?
_Мировые “друзья” России – НЕ (с)могут Её победить!
НО…(с)могут,ЕСЛИ постоянно – Её “едою” КОРМИТЬ…
Если РЕГУЛЯРНО в Россию – “еду”=БЕДУ поставлять…
и ЗА этого – БИОЛОГИЧЕСКОГО разрушителя – $$ получать!
_Да,НУЖНО ПРИЗНАТЬ,что в БОЛЬШИНСТВЕ своём,
ВСЯ поставляемая в РФ “еда” ЭТО – РАЗРУШИТЕЛЬ=БЕДА!
Если(ПОКА…)войной Россию – НЕЛЬЗЯ победить,
То МОЖНО ПОСТАВЛЯЕМОЙ “едОЙ” – население СОКРАТИТЬ…
_ГЛАВНОЕ – “демократией-И-дружбОЙ”…РФ одурить…
Начать “еду” в РФ поставлять,и ею – население СОКРАЩАТЬ…
Посмотрите – ведь ИХнюю “еду” – ДАЖЕ собаки – НЕ желают ЖРАТЬ!
Однако “еду” поставлять – ПРОДОЛЖАЮТ! И люди – ВЫМИРАЮТ!
_РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ – Россию ИЗНУТРИ РАЗРУШАЮТ…
РАЗНОЮ ЗАРАЗОЮ – людей не только физически ОКОРМЛЯЮТ…
Иной РАЗРУШИТЕЛЬ – даже “духовными-скрепами” называют…
Россию УСПЕШНО ДЕБИЛ`ИЗИРУЮТ и…”УТИЛИЗИРУЮТ”…
[а власти - "избранники" народа - этого "не" замечают...]
[БОЛЕ того...ВСЯЧЕСКИ,своими "законами" - это поощряют...]
_России НУЖНО(СРОЧНО)-ради СВОЕГО Спасения,
ПРИНЯТЬ Меры(Законодательные)- для Спасения СВОЕГО населения!
ПОРА в России – НОРМЫ Защиты Советского Времени ВОЗВРАЩАТЬ!
ПОРА поставки РАЗНОЙ ГАДОСТИ от Запада – ЗАПРЕЩАТЬ!!!
Иначе Россию БУДУТ продолжать – “едОЙ”=БЕДОЙ – УНИЧТОЖАТЬ!
[и НЕ надо про какую-то там "демократию" и ВТО "верещать"!]
> ВСЕ эти НАЗВАНИЯ и слова ПРИДУМАНЫ,чтобы Россию ЗАВОЕВАТЬ!]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 26-11-17.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу провел дискуссию с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме. В ходе обсуждения мэр привел данные статистики, согласно которым производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России и в 5-7 раз выше, чем в селе.
«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счету, не нужны», – приводит «РИА Новости» слова Собянина. Вот вопрос молоко, сметана, сыры и другая продукция из пальмового масла это и есть ваши новые технологии???????
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Что за чушь? Это неправда!!! Заботливое правительство делает нам жест! Вредное мясо в колбасе заменяют на полезную гмо-сою, отвратительное какао-масло в шололаде – на лечебное пальмовое масло! На самом деле мы стали в 6 раз здоровее и живучее, так что можно сразу на 6 лет повышать пенсионный возраст!
Да, степаныч??
Как там пешехонский? Повкуснел, или подешевел??