Друзья! Предлагаю всем писать Президенту! Наши миллионы обращений – великая сила.

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Учёный доказал: русские подвергаются химическому геноциду, Россия стала полигоном для западных стран
Замгендиретора по науке Института хроматографии «ЭкоНова» из Новосибирска сделал громкое заявление. По его словам, россияне подвергаются химическому геноциду и для западных стран Россия стала полигоном, где можно безнаказанно проводить опасные эксперименты с качеством продуктов. Мнение ученого разделяют многие эксперты по качеству продовольственного рынка, опрошенные журналистами.
Новосибирский ученый доктор химических наук Григорий Барам пришел к выводу, что Россия стала для западных стран полигоном, на котором можно безнаказанно экспериментировать с качеством продуктов.
В России отсутствует грамотная система химической безопасности, что позволяет ставить эксперименты по влиянию тех или иных добавок на человеческое здоровье. По данным Минздрава РФ, детей – инвалидов от рождения в России стало в десять раз больше, чем 15 лет назад.
Ученый считает это результатом «химического геноцида» россиян. Он убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так как со вступлением в ВТО количество импортной продукции на прилавках прибавится. И альтернативы ей не будет, поскольку и в якобы местных продуктах будут использовать дешевое импортное сырье. Но, даже если отбросить теорию заговора, остаются экономические причины опасаться импортных продуктов.
Григорий Барам полагает, что свою роль в хроническое отравление населения вносят и отечественные «пищевые террористы».
В итоге складывается ситуация, когда почти все продукты, которые употребляют россияне, опасны для здоровья человека.
Пестициды, токсины, мутагены, канцерогены и прочие вредные вещества, содержащиеся в продуктах питания и в питьевой воде, не могут быть выявлены без использования методов аналитической химии.
И обычный человек перед всем этим беззащитен.
Мука, сахар, мясо, напитки – прекрасные объекты для добавления в них небольших количеств «незаметных» веществ, действующих не сразу, но наверняка. Совсем не фантастическим мне представляется массовый эксперимент по изучению влияния какого-нибудь пестицида (или другой дряни) на здоровье 150 миллионов россиян.
– Россия для иностранных производителей является привлекательным рынком, где можно выгодно продать любой товар, непригодный для экспорта в развитые страны.
Своего рода свалка, где деньги за захоронение не берут, а дают.
У нас обязательно контролируются только 4–5 пестицидов. Остальные 418, перечисленные в «Гигиенических нормативах», контролируются только в том случае, если к товару приложен сертификат, где указывается, какие именно пестициды применялись при производстве продукта.
А отечественные производители так называемой экологически чистой продукции, как правило, не прикладывают сертификат вовсе, или указывают в нем совершенно другие пестициды. В РФ разрешены к применению 476 пищевых добавок, но норм для них нет.
Григорий Барам, заместитель генерального директора по науке ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», руководитель научно-образовательного центра «Хроматография»
Выводы новосибирского ученого звучат достаточно мрачно. Однако во многом подтверждаются результатами многолетнего мониторинга качества продуктов, продающихся в Новосибирской области.
В Новосибирске прошел круглый стол «Проблемы качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке», который уже не первый год проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение».
На форуме обсуждались результаты исследования продуктов, закупленных втайне от производителя.
Все эксперты по продовольственному рынку, принимавшие участие в работе круглого стола, пришли к тому же выводу, что и Григорий Барам: большинство продуктов на новосибирских прилавках опасны для здоровья.
Только около 10% из них можно назвать качественными. При этом общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз.
– Огромное количество опасных для здоровья продуктов попадает к нам из-за границы. Я даже не буду касаться набившей всем оскомину темы – качества продуктов, импортируемых из Китая.
Давно известно, что они непонятно как выращены и неизвестно из чего состоят.
Продукты из других стран немногим лучше.
Мясо из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не выдерживает критики ни по срокам заморозки, ни по способу откорма скота – он растет на генетически модифицированной сое. Популярным товаром остаются норвежские семга и форель, выращенные на комбикорме отходов. Но тоже много нареканий.
В Эстонии от употребления этой рыбы были сметри от бактерий ,из анклиза этой рыбы. живущей в малых садках, в антисанитарных условиях И пища их жирные отходы. Потому вместо мышечной накапливается ткать жировая. рыба становится не съедобной,но ...дорогой.И выгодной для продажи.
Еще в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ из-за высокого содержания тяжелых металлов. Но с прилавков не исчезли. Перечислять можно бесконечно. Россия действительно стала международной продуктовой свалкой, куда свозится всё, в том числе ГМО.
Контроль за продуктами питания снят медведом– Менделем– врагом в правительстве.
Руслан Старков, эксперт общественной организации «Сделано в России»
Однако эксперты не готовы назвать ангелами с крылышками и отечественных производителей. Не только потому, что они предпочитают дешевое импортное сырье низкого качества.
Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитраты в овощах, антибиотики в молочных продуктах не появляются по воле злодеев из-за рубежа. В СОДЕ И СОЛИ Эмульгаторы высоких цифр.То есть, испортили всё, что только можно!! Всё это – продукт деятельности недобросовестных российских компаний. ПАЛЬМОВЫЕ ЖИРЫ МАСЛА – ЯД, но дёшев и прячется под настоящее пальмовое масло, заменив его профанацией и подменой .
– Если человек заботится о своем здоровье, то он стремится к тому, чтобы хотя бы базовые продукты на его столе были отечественного производства. Выигрывает он что-то? К сожалению, нет. Почему молоко не становится простоквашей через несколько дней хранения, а превращается в непонятную вонючую субстанцию?
Потому что это не молоко, хотя и сделано оно в России. Это разведенный порошок с добавлением эмульсии генетически модифицированного соевого белка и низкокачественного растительного масла.
Анализ химического состава любой колбасы больше похож на перечень из учебника химии. Ее смело можно есть в пост – греха не будет. Даже такой сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть безопасным для здоровья из-за массового использования глютена, пальмового масла, ферментов, антиокислителей, эмульгаторов, консервантов. И так со всеми продуктами из базового списка.
Светлана Лапина, врач-диетолог
Так что вывод Григория Барама по здравом размышлении звучит не так уж фантастично. Большинство представленных на отечественном рынке продуктов питания, как импортных, так и собственного производства, действительно опасны для здоровья. И во многом именно они повинны в его ухудшении.
– На примере такой болезни, как рак, влияние качества продуктов питания на здоровье видно максимально наглядно. Процесс, когда нормальная клетка начинает перерождаться в злокачественную, называется канцерогенез.
А вещества или излучения, которые, попадая в организм, вызывают этот процесс, называются канцерогенами. Это могут быть физические канцерогены, такие как ионизирующие излучения. А могут быть и химические.
К их числу, например, относятся нитраты, которые добавляют при выращивании овощей, в колбасы и консервы.
(Даже не нитраты, а ИСКУССТВЕННЫЙ АЗОТ – НИТРИТЫ . Эти мерзопакостые добавки НИТРИТЫ в крови садятся на гем, желеосодержимое ядра эритроцитов, функция его в норме – перенос Кислорда по всем таканям органам и системам. Длительный блок такой приводит вначале к анемии, а затем и раками в том органе,где ярко выражена эта анемия. Г.Тувик.
При длительном воздействии канцерогенов начинается рост опухолевой ткани. Поэтому есть прямая связь между ростом статистики заболеваемости раком и ухудшением качества продуктов.
Александр Коган, онколог
Как всегда, остается отрытым вопрос «Что делать?». Эксперты советуют выращивать продукты самостоятельно или не лениться отправляться за ними в отдаленные деревни. Другой альтернативы нет.
СОДЕРЖАТЬ ОРГАНИЗМ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ, УПОТРЕБЛЯЯ ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НА КУХНЕ И НА СТЕНУ ПОВЕСИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЭТИХ ПРОДУКТОВ.
ШКАЛА КИСЛОТНОСТИ очень тонкое по подвижке между щелочной и кислой РH в районе 7 Г.Т.
В кислой среде растут дрожжи, что и являются раковыми клетками.
Продлите себе жизнь своим же РАЗУМОМ и на кухне мы все должны быть химиками, микробиологами и желанными матерями, и жёнами. Здоровье самых родных в Ваших, женских руках.
Галина Тувик
Эта власть очищает от нас территорию.Это их цель так сказать.Жаловаться уроду на непорядок по меньшей мере бесперспективно-урод хочет видеть уродство во всём.Его радует дисгармония и хаос.Ну а в этом конкретном случае идет целенаправленный геноцид ИМЕННО НА нас.
Власть пихает Вам в рот то, что Вы могли не есть?
Вы сами тратите свои деньги на это.
Кому жаловаться?
Нормальная власть , которая для людей, – должна исключить (запретить и проконтролировать) такую химию в продуктах. Да ?
Власть, которая контролирует все – называется диктатурой.
Не слышали об этом?
Ну, так должна исключить, по Вашему, или нет ?
Если власть – диктатура – конечно.
Она должна контролировать даже то, как Вы думаете.
А думаете Вы сейчас как вывернуть на публику вопрос.
Нехорошо.
А власть для людей – по Вашему , это диктатура , да ?
Нет, Жора, по Вашему.
Вы же говорите о том, что «нормальная власть» должна контролировать то, что напрямую к ней не относится.
Это и есть диктатура.
А что к ней относится , если она для людей ?
Это я у Вас и спрашиваю.
Вы же начали разговор о «нормальной власти».
.
А то, что население травят бытовой химией эта власть не отвечает.Она только себя хорошо кормит.И в свои кармашики всё стягивает.Ну и Табаки всяким кости кидает..хотя в вас, подпевалах очень то и не нуждается.
Население ведут в гамбургерные и прочие заведения, запрещают покупать хорошие продукты?
Какой же бред вы иногда несете ? И за чем ? Вы случайно не хотите доказать , что если власть называет себя демократией , то в ней нет ничего от диктатуры ?
К стати диктатура имеет другой смысл как определение … ” которая контролирует все ” – это ваша выдумка или кто то подсказал ? Вы просто подменяете понятия ….
“Диктату́ра (лат. dictatura) — форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической позиции, за которой стоит либо один человек (диктатор), либо правящая группа лиц (партия, союз, класс и т. д.).”
Я о диктатуре по примеру диктатуры большевиков – это первое.
Найдите то, что относит нынешний строй к диктатуре и с примером сюда – это второе.
Вот из-за таких как ты, вошь, Россия летит в пропасть.
Она летит лишь в Вашем больном воображении.
Сходите к доктору и выздоравливайте.
Почему больное – напомнить?
Бобка, я помню, потому что сравнил твоё убежище с жопой. Так оно так и есть и доктор тебе не поможет. Кстати, логике твое тоже там место, об этом только ленивый тебе не говори, ну и Степаныч с Либерманычем.
Да у Вас явно прогрессирует шизофрения.
На деле все было с точностью до наоборот.
Про убежище и жо..у.
Что касаемо логики – у Вас с ней проблема в силу проблемы с головой и нездорового Сознания.
Оттого и злоба.
Какая злоба, Боб, ты опять льстишь себе?..
Да, еще одно – будь власть диктатурой – таких как Вы, провокаторов, нужно к стенке и расстрелять.
А что с Вами, испугались чего ? Стали кровожадным вдруг? У представителя божьего народа сигнал получили так мявкать ? Силу в коленках почувствовали ? Смуглый Вы наш.
Нет, Жора, объясняю объективные факты.
Напомнить Вам большевизм, расказачивание, раскулачивание, доносы и прочие прелести диктатуры пролетариата?
Причём тут это? По Вашему , власть должна быть не для людей , да ?
Что в Вашем понимании «власть для людей», кроме того, что она должна контролировать то, что напрямую к ней не относится?
Частный бизнес у нас что?
Правильно – не принадлежащий государству актив.
Что государство дает?
Правильно – закон, по которому можно привлечь к отвественности.
Кто в первую очередь заинтересован в этом?
Правильно, пострадавший.
Так что вперед – на экспертизу и в суд.
Он чернявенький).
а ты зачем к стае примыкаешь,вроде, как нейтралитет разумный держал
Так я и держу.
Ему установку через задний привод сделали, прошили – теперь он совсем иной)) высшая точка совершенства))
Ничего себе заявления!Провокатор-это тот, кто во время эпидемий и военных и стихийных бедствий начинает создавать Панику.Таких пристреливали.
Вот и Вас пора как провокатора к стенке.
И момент удачный.
ЭПИДЕМИЯ
Ну так прострелите Жору)
Ситуация есть, да.
Решение – экспертиза и суд.
Или диктатура.
Нормальная власть не подпускает к продуктам с химией людей.
Продукты СЕБЕ а людям лагеря на Колыме без продуктов и химии.
ВЛАСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБОР ЕСТЬ ******.ДРУГОГО ВЫБОРА ОНА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ.
Да Вы что?
А какую сказочку ещё расскажете?
Есть претензии у производителю – есть закон и суд.
Дурака включаете?
Это его понесло по кругу. Раньше так же бесился по этой теме.(W)
Не включает, это прогрессирующее состояние
Не слышали про закон о защите прав потребителей?
Тебя, Бобик, реально к стенке за это нужно. Если бы встала проблема с палачом – меня б даже уговаривать не пришлось, прям между рог бы тебе с двустволочке вкатил)) Ты – не русский человек. Ты – тля.
Я понимаю Ваше негодование.
Но пока Вы думаете о своей фантазии в голове, я делаю все, чтобы недалекие, на которых Вы рассчитываете, не пошли за Вами и не повторили в итоге 1917 и 1991 год.
Хотя бы в пределах ЯП.
Спасаю ЯП от Вашего и Вам подобных безумства.
Сначала себя от себя бы спас.
Вот и спасайте меня самого от себя.
Тихонечко, сидя в углу, темном, со свечкой.
Но молча.
Это не наш метод. Лучше – включить память тела ( мозга) хорошим пенделем.
Вот и потренируйтесь.
Сами на себе.
Если сможете.
Дурилка, это комната отдыха. А свечи, да, люблю их.
Не только свечи.
Но Вы, как и многие, “проскакав по верхам”, сунулись туда, куда без понимания нельзя.
Оттого сейчас Вы – не совсем Вы.
И проблемы с логикой и с Сознанием.
Для Жоры Вы находка и самый податливый “пластилин”.
Выздоравливайте.
Плохо эта власть от Вас очищает.
Зато вас наплодила просто в свое удовольствие.Ну юроды всегда были, на них внимания здравомыслящие не обращали.Идут себе, веригами позвякивают, агитацию за “господа” ведут..Пущай трындят.
Ты толстая и бездетная потому и злая.
Не приставай.
Ты мне не нравишься
А ты! недоросток злобный..Ты Никому не нравишься.Но себя всегда всем предлагаешь.Под разными никами и соусами. Особеннно Антисталинским
Показательные перлы от БобКэта . Вот и предстал голеньким.)
Вам этого так хочется.
А по сути – изврат из Вашего, судя по всему, не совсем здорового Сознания.
Вам к Александру на «прием», он тоже моей жо…ой интересовался.
Позиция слабого так реагировать. Но Вы не слабый , а оборотень против нормальных людей.
А как мне реагировать на, цитирую:
…Вот и предстал голеньким.)…
Вы мужика голым представляете.
Это показатель психических проблем.
Обратитесь к врачу.
Продолжайте..
Вы лучше с Хохлом/Русофилом пообщайтесь.
Два «привода» несостоявшихся «жерновов утилизатора».
Это – Ваше удовольствие , вот и наслаждайтесь!
Мое – это не дать таким как вы играть в “качели”. В “доброго” и “злого” полицейского.
Впрочем, все старо как мир.
Миру нужен мир, а не ваши идиотские игрища.
Зеркало к своей физии присуньте.
Ожидаемо. Эмоционируйте.
Планы антихриста и его слуг на ближайшее время.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=562&v=LleZwlb3J90&feature=emb_title
Даша расчехлилпсь……
Прелюдии закончились и пошла ТУПАЯ агитация
Мирославе отгрузите кучу плюсов – её комментарий нужен на главной странице ЯП.
Иначе «не сработает».
…Ученый считает это результатом «химического геноцида» россиян. Он убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так как со ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО количество импортной продукции на прилавках прибавится….
А Россия не в ВТО разве?
Ух ты.
Россия, 22 августа 2012 года (156-й член ВТО)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_торговая_организация
Заслуженная оценка статьи – 1.
Даша не удосужилась даже прочитать материал.
Лучше бы она была привычным/ой Женечкой.
Молодец , Даша ! Жарь оборотней! Кроме , как про ошибки тявкать ( сути статьи не меняет), – ничего не могут !
Даша молодец в том, что опубликовала статью на уровне Серого, даже не прочитав её?
Когда же у нас в России оппозиция поумнеет..
Детский сад на каникулах.
Детка, разложи для себя статью построчно , и опровергай. Для нормальных людей “на земле” и без статьи всё видно. Они ходят по магазинам.
Для нормальных людей не видно то, что статья написана еще до вступления России в ВТО?
Или то, что после вступления в ВТО автор нагло врет о том, что вступив поток химии в продуктах будет увеличен?
Опровергай, детка.
http://soyanews.info/news/V-VTO-Rossiya-uzhestochit-fitosanitarnye-trebovani.html
В ВТО Россия ужесточит фитосанитарные требования.
И далее по тексту.
Кто о чём? И так с Вами всегда. Манипуляции, манипуляции..
У кого что болит, уважаемый Жора.
“В кислой среде растут дрожжи, что и являются раковыми клетками.” Как такой перл опровергнешь, Жора, рука не поднимается портить. И весь текст абсолютно неконкретен, зато эмоционально приподнят, для лучшего успеха манипуляции незрелыми или, наоборот, давно усохшими мозгами. Такие статьи, Жоронька, не опровергают, их просто не печатают, чтобы не прослыть недалёкими людьми. Но публикатор известен, так что тут сомнений нет. Брахман в этом случае слегка припозорился, вероятно, был усталый и прочёл невнимательно.
А по сути – что нет в России от власти действий, чтобы прекратить местным производителям впаривать химотраву населению , – Вы согласны ?
Не ешьте колбасу, кондитерку, полуфабрикаты, Жоронька. Никто Вам никакую отраву не впарит насильно. Добавлять добавки – тенденция общемировая, не только у нас, как пытаются тут представить. Товар должен приобретать некоторые свойства, востребованные на рынке, чтобы быть конкурентоспособным. Это неизбежное зло цивилизации. Пышность, белизна и яркие краски, долгая свежесть, приятный аромат, привлекательный вид, и, самое главное, большой срок хранения – вот бонусы, которые достигаются использованием всяких небезопасных добавок. Не ешьте вкусное и красивое, и будет Вам счастье, беспокойный Вы наш (всё о людях страдаете, сердешный).
То есть , Вы не против отравы для населения, да ?
Кот, возьми перерыв ,помедитируй,ты уже которые сутки сидишь в круге и огрызаешься.
Не переживайте, Мари, все будет хорошо.
Пусть воюет.
Борется с вирусом.
Эмоции,гормоны,эритроциты.
Враг не пройдёт,вирус тоже.
Хотя с дивана вставать конечно надо иногда ))