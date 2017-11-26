Ноосферное образование
09 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Ноосферное образование”.
Автор-сказительница – Наталья Маслова
Ноосферное образование – это методика, обращённая к природе тела, мозга и Души. Обучение в рамках школьной программы соединяется со славяно-русской культурой, хоровым пением, хороводами, этнографией и народными обычаями. Методика учитывает особенности психики ребёнка, улучшает его состояние здоровья, и сочетаясь одновременно с индивидуальным подходом к каждому ученику, пробуждает его природу самосознания и мотивацию к учебе. В передаче мы расскажем о совершенно ином, глобальном подходе к обучению человечества.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 09 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
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Источник: www.youtube.com