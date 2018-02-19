Высокими способностями к творчеству и наукам от рождения обладают 85% российских малышей

Опираясь на современные достижения психолингвистики и нейропсихологии, В.И. Жохов сумел сформировать и реализовать на практике особый подход к системе обучения математике, чтению и русскому языку. Этот подход основан на двуполушарном способе мышления, когда на каждом этапе работы активизируются оба полушария головного мозга детей и используются специфические возможности каждого полушария.

Владимир Иванович Жохов – автор уникальных педагогических инноваций, используемых в преподавании математики в школе. Разработанная им технология преподавания посвящена практической работе учителей, в основном, начального этапа обучения. Главная идея новой технологии – сохранить и развить творческий созидательный потенциал, заложенный в человеке от рождения. Как показывают исследования ЮНЕСКО, в двухлетнем возрасте более 80% детей проявляют высокие творческие способности. Однако после начальной школы количество одарённых детей составляет менее 10%. Технология Жохова позволяют сохранить творческий потенциал в этот период на высоком уровне у большинства детей!

В марте 2010 г. в Москве прошла 9-я международная конференция «Этика и наука будущего», тема – парадигма знания и образование. Были привлечены интересные докладчики из разных областей науки и педагогики. Мнение специалистов по образованию однозначно: школа не выполняет своих задач по обучению и по воспитанию. Основной тезис всех выступлений по педагогике – парадигму образования необходимо менять. При этом предлагается опираться на три основные идеи: 1) первооснова образования – это этика, воспитание, 2) необходимости здоровьесбережения учащихся, 3) насущности использования двуполушарности восприятия.



Благодаря такому подходу, обеспечивается так называемый эффект «объёмного видения» каждой темы, каждого понятия, появляется возможность строить «многомерные» модели действий с логической и образной составляющими.

Идеалом учебно-воспитательной работы школы, по мнению Жохова, должен быть «человек здоровый», «человек способный», «человек достойный». Этот идеал требует пересмотра содержания уроков, которые, в первую очередь, должны решать следующие задачи:

1) сбережения и укрепления здоровья детей (использование здоровьесберегающих технологий),

2) сохранения и развития способностей учащихся,

3) обучения и освоения детьми учебного материала,

4) воспитания учащихся.

В основе решения этих задач – поддержание в течение урока высокоэмоционального познавательного настроя детей. Для этого предлагается использовать принцип нелинейного метапредметного образования и мультимедийный способ подачи информации.



Специальный подбор тем, видов и последовательностей упражнений в условиях использования интенсивных технологий обуславливает «зонную» активизацию коры головного мозга с постоянным переходом с одной зоны на другую.



В результате повышается порог утомляемости, что оказывает положительное влияние на состояние здоровья учащихся. Мультимедийные технологии позволяют достаточно легко обеспечить наличие трёх параллельных потоков информации, обращённых соответственно к визуалам, аудиалам и кинестетикам. Цвета фона экрана и надписей всегда подбираются в соответствии с рекомендациями цветотерапии.



Для предупреждения и устранения дефектов зрения на уроках учитывается принцип трёх зрительных дистанций: дети пишут в тетрадях, крупно – на индивидуальных досках маркером, рассматривают записи и рисунке на экране.

На уроках математики происходит 20 – 25 переключений с одного вида деятельности на другой, на уроках русского языка – 15 – 20. Таким образом реализуется принцип естественного восприятия человеком окружающего мира, основанный на высокой реакционной способности мозга.



Дети с удовольствием впитывают начальные представления из самых различных областей человеческих знаний. Мозг ребёнка способен самостоятельно систематизировать заинтересовавшую его информацию, найдя по собственной своеобразной ассоциации соответствующую ячейку в сознании.

(Реализация нелинейной структуры урока позволяет в старших классах сдваивать уроки, доводя их до 75 минут, сэкономив, тем самым, 25 минут от второго урока. В результате возникает возможность своевременного первичного повторения и закрепления материала – в соответствии с законами работы мозга – через 20 минут после его объяснения).

Особенность системы преподавания Жохова также в том, что на уроках в целях творческой самореализации допускается свобода движения, слова и выражения эмоций. Позитивный эмоциональный настрой, двигательная и речевая активность реализуются через специальные (варьирующиеся) упражнения в начале урока, передвижения по классу, жизнеутверждающую песню в конце.



Учитель с помощью экрана объясняет новый материал обычно только один раз – понять с ходу могут не все, но в силу возможности самовыражения те, кто понял, начинают активно помогать остальным.



Ученик имеет возможность покинуть класс (предпочитая, однако, иногда не выходить лишний раз в туалет, боясь пропустить интересное), подойти к педагогу и на ушко сказать решение, может писать стоя – используются специальные столики с подвижными поднимающимися крышками.



К доске чаще не выходят, а подбегают и пр. Ребята заражаются общим для коллектива чувством радости познания, переживания успехов своих и товарищей – они аплодируют и удачным ответам учеников, и интересным объяснениям учителя, и понравившимся произведениям композиторов.

Если ребёнок сидит и не пишет, то обычно держит руки за невысокой спинкой стула. Первоклассников с самого начала учат правильно держать ручку (иногда рекомендуются специальные ручки «penagain»). Направление верхнего конца ручки не регламентируется, ибо оно зависит от индивидуальных особенностей расположения мозговых речевых центров.

Поразительны результаты: например, – реализация естественного чувства языка и естественной грамотности уже во втором классе, способности прочувствовать структуру и частные отличия различных языков (дети уже в начальной школе осваивают на уровне бытового общения три языка – по одному во втором-четвёртом классах).

В целом технологии В.И. Жохова способствуют формированию расширенного (в соответствии с уровнем развития личности на данном этапе) сознания в отличие от узкопотребительского, стимулируемого современной окружающей средой.

Новые технологии уже несколько лет успешно используют более ста учителей начальных школ со стабильными положительными результатами в разных территориях Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края, в нескольких школах Москвы и Московской обл., а также в других регионах РФ и Казахстана.



Отзывы учителей, применяющих методику Жохова, в первую очередь сводятся к тому, что они стали получать громадное удовлетворение от своей работы. Педагог с сорокалетним стажем Мария Гринвальд говорит о своей работе: «Чтобы учить детей по системе Жохова, не надо быть семи пядей во лбу. Надо быть профессионалом, любить детей и чувствовать внутреннюю готовность измениться».

Обучение с использованием предлагаемой технологии возможно c первого класса и до университета. Но Жохов подчёркивает, что самый важный этап работы с учащимися по новым методикам – это начальный период, или период адаптации первоклассников.



Подробный анализ деятельности начальной школы показал, что этот этап является периодом наибольшей концентрации негативных воздействий на ребёнка. Именно в это время дети попадают в ситуацию гиподинамии, теряют интерес к школьному обучению, быстро утрачивают общие способности, начинают часто болеть, жалуются на хроническую усталость, у них замедляется или прекращается рост тела.



Основную ответственность за это следует возложить на методику обучения и организацию учебной работы в классе.

Поэтому с первых дней обучения начинается «лечение» – уравновешивается работа полушарий, в процессе которого в полной мере включается и начинает работать правое полушарие. Для этого широко используются мультимедийные технологии. Подача материала идёт через яркие образы, фрагменты мультфильмов, фильмов, музыку, рисунки, которые дети видят на большом экране (изображение транслируется через проекторы).

Проведённые изменения дают возможность средствами учебных предметов (в первую очередь, – математики) и организационными приёмами нормализовать работу головного мозга детей, уйти от постоянных перегрузок и истощения нервной системы.

Для того чтобы понять, в чём привлекательность методики Жохова предоставим слово независимым «наблюдателям». Из статьи Е. Рахмановой о Жохове в газете «Копейский рабочий» (сентябрь 2008 г.):

«Урок математики начинается с виртуального посещения Третьяковской галереи. Ребята увидели репродукции нескольких картин, узнали об их авторах. В оставшиеся 20 минут одно задание сменялось другим. Примеры третьеклассники решали мгновенно. На экране проектора появлялись сложные цепочки математических действий, а дети на специальных досках маркером писали ответы. Мало того, устно решали сложные уравнения (такие задают в 6-7 классах)!»

Т. Морозова в статье «Как воспитать из первоклассника свободную личность» в «Учительской газете» г. Челябинска пишет:



«Это удивительные дети. В первом классе они знают дроби и таблицу умножения, разыгрывают по ролям чеховскую «Каштанку» и плачут, не скрывая слёз, под песню о раненой птице. У них удивительные учителя. Они мужественно прошли через отчаяние, когда терпела крах система, к которой они привыкли за десятилетия работы. Зато сейчас ни за что на свете не хотят возвращаться к старым прописям и букварям.



Что же их сделало такими смелыми? Прошёл уже год, как в Полетаевской средней школе взялись участвовать в эксперименте, который курирует Челябинский государственный университет. …



Руководство университета задумалось над тем, что можно не исправлять школьные пробелы и шаблоны в знании студентов, а попробовать с самого начала обучения заложить в детях способность самостоятельно мыслить и осваивать материал вне зависимости от кажущейся степени сложности.



При поддержке Министерства образования области ЧелГУ развернул сеть университетских классов в начальной школе. Обучение в них ведётся по методикам, разработанным известным педагогом, автором популярных учебных пособий для младших и средних школьников, а ныне научным сотрудником ЧелГУ Владимиром Жоховым…

Невероятно, но факт: к концу года они (ученики) стали справляться с тестовыми заданиями по математике – решать 60 примеров за 5 минут (сначала было около 30)!



Вы думаете, не вундеркинды ли учатся в этих классах? Нет, абсолютно обычные сельские дети. Помогают им и нестандартные вспомогательные приёмы.



Например, все ребята без труда прошли таблицу умножения, скажем, на 5, используя пройденную до этого тему часов: дважды пять на часах – это десять минут, трижды пять – пятнадцать и т.д.



Так же они изучили отрицательные числа, используя образ термометра. То есть они вплотную подошли к восприятию алгебраического материала 5-6-х классов! И так по всем предметам.



Нагрузки огромные. Все ли дети справляются с ними? По наблюдению учителей, большинство справляется, но есть дети, которые успевают не всё (но разве в обычном классе их нет?). Автор методики Владимир Иванович Жохов считает, что даже больных детей (VII вида) можно «вытянуть» по этой методике».

А вот как отвечал В.И. Жохов на ряд вопросов корреспондента.

- Владимир Иванович, зачем знать первокласснику таблицу умножения, а третьекласснику решать уравнения, которые в программе шестого класса?

- Мне вообще не понятно, чем три года занимаются дети в начальной школе. А о четырёхлетнем обучении в начальной школе и вовсе говорить не хочется. Наши дети формально за год проходят программу трёх классов, а фактически знают намного больше.

- «Наши дети», как я понимаю, это все те ученики, которые обучаются по системе Жохова в так называемых университетских классах?

- Да, других у меня нет. Наша система обучения схожа с педагогикой Песталоцци, который ориентировался на возможности и потребности ребёнка. К этому мы и стремимся. Кстати, знания для нас вторичны.

- А что же тогда во главе угла?

- Прежде всего, мы стараемся подготовить ребёночка к дальнейшей жизни. Наша система обучения напоминает островки. Например, алгебру изучают в 7 классе, а у детей уже есть «островок» алгебраических знаний. Как, впрочем, по всем предметам: химии, геометрии, физике. На уроках дети слушают речь профессиональных актёров, чтобы учиться грамотной и красивой речи.



Вы можете безошибочно произнести числительное 586 в творительном падеже? А наши третьеклассники могут, потому что за 2 года обучения в университетском классе приобретают, что называется, врождённую грамотность.



К восьми-девяти годам эти дети становятся самыми умными в семье. Они прекрасно гасят конфликты, поскольку проницательны и деликатны. Но главное, что даёт система Жохова, – сохранение здоровья.

- Говорят, в Челябинской области в прошлом году двое учителей после первого года работы в университетских классах сняли очки…

- Почему «говорят»? Это правда. По данным статистики, после начальной школы лишь 10 процентов учеников не имеют отклонений в здоровье. Ко времени получения аттестата здоровых школьников остаётся ещё меньше – 3-5%.



Интересное исследование было проведено ЮНЕСКО. Высокими способностями к творчеству и наукам от рождения обладают 85% российских малышей. Это лучшие показатели в мире!



К первому классу остается 35-40% ребят с такими способностями, а к моменту окончания школы – 3,6%. А из наших классов в среднее звено уходят 70% детей, обладающих этими способностями. Пожалуйста, развивайте – хоть творческие, хоть спортивные наклонности. А что касается очков, в течение полутора-двух лет восстанавливается зрение полностью. Дети практически не болеют, уходят даже хронические заболевания, не говоря о простудах и болезнях желудочно-кишечного тракта.



Такие результаты достигаются благодаря использованию лучшего мирового научного опыта, начиная с элементов квантовой терапии (цвета в мультимедийных пособиях, а конкретно – на экране проектора, подбираются с учётом коррекции зрения, – прим. авт.) до методов зонной активации коры головного мозга. Есть буквально пара стандартных упражнений, которые позволяют снять усталость. На уроках дети поют, смотрят мультфильмы и вообще часто делают то, что в обычной школе не разрешается.

- А что не разрешается в обычной школе?

- Двигаться – нельзя, разговаривать – нельзя, нужно сидеть в течение 45 минут! Нормальный подвижный ребёнок никому не нужен, он мешает работать учителю. То же самое дети слышат дома: не трогай, не мешай, не кричи, не балуйся! Опять же, по статистике в российских школах дети двигаются в 7-12 раз меньше нормы.



А они должны бегать, прыгать, кувыркаться. Поэтому наш день начинается с зарядки. И орать ученикам надо, потому что это стимуляция роста.

- Каким образом крик способствует росту?

- В физике есть такое словечко – «резонанс». Когда ребёночек кричит, его пустотелые косточки начинают вибрировать и расти. Заметьте, мальчики кричат, а девочки визжат. Всё потому, что девичьи косточки тоньше и им нужны более высокие частоты».

Наверное, наилучшим критерием результата преподавательской технологии Жохова будут выдержки из писем учителей, использующих его методику, и их учеников об итогах года:

«…дети наши хорошо закончили учебный год, и об отставании нет даже речи – других второклассников мы даже обогнали! Наши ребята прочнее усвоили таблицу умножения, хотя начали изучать её позднее, лучше решают задачи, у них выровнялся почерк и т.д. Но главное – это совсем другие дети! Они – активные, дружные, пытливые, любознательные, добросердечные, умеющие прийти на помощь!

Сами дети пишут о себе так: «наши ребята стали добрее, никто никого не обижает, потому что мы – друзья»; «у нас теперь в школе стало интереснее»; «мы читаем взрослые книжки и скоро прочитаем больше всех»; «нам не хочется драться, потому что лучше потратить это время на научную работу»; «мои родители удивляются моему уму».

В заключение хотелось бы поделиться впечатлениями об отрывке из видеофильма, показанного В.И.Жоховым в конце педагогического семинара, на котором удалось побывать автору статьи. Идёт урок, май – последний месяц первого года обучения. На экране – вдохновлённые лица детей.



Даётся задача: вычислить длину изгороди для клумбы диаметром 2 м 80 см. К доске выходит девочка и в течение нескольких минут сначала записывает – 2 м 80 см, затем пишет – 280 см, умножает на 3, пишет 840 см. Затем вычисляет добавку, деля 280 на 7, прибавляет к 840 см ещё 40 см и получает ответ.



Поясняется – дети хорошо знают, что если добавочку не прибавить, в отверстие в ограде может заползти, например, крокодил и испортить клумбу. Дети аплодируют девочке, показывают на досках свои ответы и в конце урока поют под музыку: «Дважды два четыре…».



Посмотрев такие кадры, понимаешь, почему ученики стремятся в школу и даже не всегда охотно отправляются на каникулы.

Таким образом, В.И.Жохов смог разработать педагогическую систему, основанную на принципах природосообразности, использовании всего лучшего из двухсотлетнего опыта отечественной школы, применении последних достижений педагогики, физиологии и психологии, широком включении в образовательный процесс современных средств обучения.



В настоящее время это единственная система, в которой образовательная концепция доведена до уровня полностью разработанной практической технологии работы учителя.



В заключение добавим, что работа строится в полном соответствии с действующими образовательными стандартами и программами.

Можно отметить закономерность появления теоретических и практических разработок, основанных на представлениях о роли гармонизации работы полушарий мозга, и перспективность их применения в образовании в России.



Особенности нашего осознавания реальности обусловлены историей народа и неразрывно связаны со срединным положением России в Евразии. На Западе исторически сложилось преимущественно логическое, левополушарное, восприятие Мироздания, на Востоке – чувственное, правополушарное. «После длительного исторического этапа дифференциации, в настоящую кризисную эпоху, когда включаются все силы познающего человеческого я, … происходит синтез» (А.Мень).

Справка

Жохов Владимир Иванович – Заслуженный учитель Российской Федерации, учёное звание – доцент. Более сорока лет проработал в московских школах учителем математики и физики и параллельно тридцать пять лет – методистом в разных педагогических организациях, в том числе, четверть века в Московском городском институте повышения квалификации работников образования. Преподавал также на кафедре методики математического факультета МГПИ им. В.И.Ленина.



В настоящее время – директор Института здоровьесберегающих технологий в образовании Челябинского государственного университета, профессор. В настоящее время он по возможности выезжает в другие города с целью проведения трёхдневного вводного семинара по своим технологиям.

Автор более сотни публикаций, среди которых: 1) основные школьные учебники математики для 5 и 6 классов (в соавторстве с Н.Я.Виленкиным и др.) – победители Всесоюзного конкурса учебников математики 1988 г., 2) цикл пособий из «методического окружения» указанных учебников, 3) дидактические материалы по алгебре для 8 класса (в соавторстве с Ю.Н.Макарычевым и Н.Г.Миндюк), 4) «Алгебра в 6-8 классах» – книга для учителя под ред. Ю.Н.Макарычева, 5) «9 класс: экзамен по алгебре. Решение задач», 6) «Уроки геометрии в 7-9 классах» (изд. Просвещение, Мнемозина), 7) «Алгебра и начала анализа» – конкурсный учебник для 10-11 классов (в соавторстве с Н.Я.Виленкиным), 4-ое место на Всесоюзном конкурсе учебников математики, 8) «Справочные математические таблицы – пособие для учителей и учащихся 5-11 классов. Для учителей и учащихся начальной школы с 2003 года в издательстве РОСМЭН выходят пособия «Математические диктанты. 4 класс» и «Математический тренажер. 3-4 класс.





Коренная Алла Борисовна,

к. ф.-м. н., член филос. общества СПб