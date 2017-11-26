Кто и куда забирает воду с планеты Земля? Или вода пропадает сама? Версии. Часть 1

Этот материал об очень актуальной проблеме, о пропаже воды. Ведь всё вторично по сравнению с пропажей воды! Пропажа воды – первична! И именно потеря воды непосредственно связана с неотложной и срочной угрозой всей экономике и привычной жизни людей. Особенно если брать Россию.

Пустыни < ![CDATA[ ]]> составляют< ![CDATA[]]> уже 33% земной суши! Вот схема:

На самом деле надо брать шире. На самом деле между Аравийским полуостровом и северными Китаем – Ирак и Иран и Афганистан со Средней Азией тоже почти всё пустыня. Как говорил Горбачёв:”Главное чтобы процесс пошёл!”

Считаем дальше. Африку вычёркиваем, туда потому что никто всё равно не поедет жить среди мух цеце, а вот оттуда прибегут. Ну и сколько, реально на планете пригодной для жилья суши остаётся? Ещё вычеркнете отсюда Индию и Китай с их 1.5 миллиардными населениями, они уже задыхаются. Европу вычеркните, которая тоже выше ватерлии загружена. Весь мир уже кроме России и Америки спит на трёхярусных кроватях, и пьёт фильтрованную мочу, но у русских УО, у которых этих проблем нет.

Весь мир, русским готов отдать все Айфоны и Айпэды за воду и простое место на земле.

Арабы к этому уже как-то притерпелись, а русские люди не привыкли к дефициту воды. Но за прошедшие всего лишь 100 лет вырисовываются масштабы катастрофической потери воды на территории России. Вспомните ситуацию на реке Оке в районе города Мурома, где на бывшем русле построена набережная!

А если мы посмотрим на русло Днепра в Смоленске. Оно явно рассчитано под куда как более высокий уровень воды:

Вот посмотрите стены Кремля, а Кремль построен Годуновым около 1600 года. То есть вы видите чётко, как понизился уровень Днепра (ДПНР) в Смоленске всего лишь за 400 лет:

У кого глаз-алмаз может определить на сколько метров. А раньше, древний Смоленск на горе был – насколько выше лет 900 назад:

Потому что река его подпирала. В Смоленске это чётко можно видеть, потому что древний Смоленск стоял выше на горе:

И по соотношению мест постройки древних церквей и церквей нового времени можно было бы судить о предполагаемом уровне воды. Старое русло Днепра уже застроено:

Вон пожалуйста, – Днепр в Смоленске всего лишь 100 лет назад. Раза в 2 пошире будет:

Не забывайте, Смоленск находится на 125 км ниже по реке и там Днепр должен быть шире чем в Дорогобуже.

Вот< ![CDATA[ ]]> статья из смоленской газеты< ![CDATA[]]>:

“История смоленского судоходства насчитывает много столетий” Пароходы на Днепре в Смоленске появились в начале ХХ века! По реке курсировали три судна на паровой тяге: «Отважный», «Благодать» и «Удалой». Они перевозили грузы и пассажиров на участке от Могилева до Дорогобужа. В 1903 году на месте бывшей купальни, что на левом берегу Днепра, построили пристань, состоявшую из склада и двух комнат ожидания для пассажиров. Днепр обмелел, вот они и не плавают. Недавно официально открылась сезонная навигация по Днепру. Но разве это навигация? Так, название одно… Сейчас трудно представить, что по главной реке области некогда могли плавать здоровенные ладьи и большие пароходы. История смоленского судоходства насчитывает много столетий. То, что судоходство по Днепру было очень хорошо развито в древней Руси, не вызывает сомнения ни у одного историка…… выделяется история с убийством князя Глеба, следовавшего через Смоленск. Это произошло в 1015 году в устье впадавшей в Днепр реки Смядынь. Смядынская бухта была очень удобна для захода судов – «кораблецов», «асадов» и «учанов». Здесь же останавливались московские, тверские, вяземские купцы, а позже и литовские торговцы. Позже смоленские купцы занимались знатной торговлей с Ригой, с Готландией и с Немецкими городами. Доказательством этому служит договор, заключенный с ними смоленским Князем Мстиславом Давидовичем в 1228 году.«Мир и дружба да будут отныне между Смоленскою областию, Ригою, Готским берегом (Готландиею) и всеми Немцами, ходящими по Восточному морю, ко взаимному удовольствию той и другой стороны», – говорилось в историческом документе.В ХII-ХIII веке еще одна пристань существовала в устье речки Кловки. Здесь размещался «Гостиный двор Литовский» со складами товаров. Со временем река Кловка обмелела и высохла. Такая же участь постигла и Смядынь. Вплоть до второй половины ХIХ века по Днепру сплавляли хлеб, пеньку, пшеницу, лес и стройматериалы”.

Ещё лет 40 назад в Смоленске были речные трамвайчики:

Сейчас там редкая моторная лодка пройдёт. Какие ещё к этой статье комменты кроме фото? От Днепра в Смоленске осталась “Переплюевка”

А вот приток Волги – Молога, впадающая в Волгу в рыбинском водохранилище. Вот сравнительный снимок потери воды в Мологе, и это тоже на конец мая, в полноводье. В июле там воды будет гораздо меньше.

Эти снимки из города Устюжна. Название “Устюжна” – это там есть речка Южна, которая впадет в Мологу как раз в этом месте. Следующая русская река – Вологда. Вот сборный снимок:

На верхнем правом снимке – это ещё июнь месяц, а другие снимки – это уже конец лета. Разница заметная. Осенью воды в Вологде нет несмотря на дожди и это уже просто грязная канава. Следующая русская река Сухона. Это тоже вологодская область. Тоже не везёт, снимки вообще майские, ещё травы нет, то есть в половодье. Но вы смотрите что делается! Ка-ра-УУЛ!

На верхнем правом снимке как раз город Великий Устюг. Даже в мае, в половодье, а теплоходик всё равно вынужден высаживать людей не на берег, а на бывшее дно. И это весна! А летом воды не будет почти совсем. Катастрофическое обмеление Северной Двины:

А вологодская Сухона? Раньше от Вологды до Архангельска по Сухоне – Северной Двине курсировали рейсовые пароходы! А сейчас лишь один казуистический экскурсионный пароход “Гоголь” – вот < ![CDATA[ ]]> инфа с картой,< ![CDATA[]]> идёт от Архангельска вниз только в Котлас, а из Котласа экскурсанты посещают Великий Устюг на автобусе. Потому, что река между Котласом и Великим Устюгом непроходима! Тоже самое и сейчас экскурсионный теплоход “Николай Яковлев” идёт из Вологды только до Великого Устюга. И то! Только в мае месяце пока ещё есть вода!

Вот ещё немного истории:

“Обмеление рек. Великий князь Владимир Святой историко-биографический очерк Н.Марков. Издание М. Гольденберга. Типография Гольденберга в Елисаветграде, Мосовск. ул. д. 51

1888 год. страница 8. второй абзац.

“…Нынешний Подол ещё не был заселен; здесь, внизу горы, во времена княгини Ольги ещё протекал Днепр. Даже в позднейшее время это место было покрыто болотами, с густым камышом…“

Информация читателей:

“Высылаю вам последние данные о ситуации на Волге в районе Куйбышевского водохранилища и Жигулевской ГЭС – сводки из трех городов Тольятти, Ульяновск, Казань. На тольяттинском новостном портале без особого ажиотажа прошла статья «< ![CDATA[ ]]> Волга на мели< ![CDATA[]]>».

На Куйбышевском водохранилище уровень воды держится на целых четыре метра ниже нормы. В воде повышается концентрация вредных химических соединений, т.к. объем воды не влияет на количество сбросов в Волгу с предприятий. Не скрытые под слоем воды илистые берега высыхают, и содержащиеся в почве вредные вещества могут попадать в воздух. Причем дело не только в засухе: «Паводок этого года по Волжско-Камскому каскаду оценивается как наихудший за последние десять лет”В комментариях к статье приложены видео о катании по дну Волги и антиутопические фото, например, знак «Купаться запрещено!» посреди огромного песчаного поля.

“Вечерняя Казань” сообщает: От критического рубежа в 49 метров уровень воды отделяет всего 5 см! Уровень воды в водохранилище – это что-то вроде отметки на градуснике, которая показывает самочувствие великой некогда реки и окружающей ее среды. Похоже, в будущем волжанам придется жить, сверяясь с такими цифрами: если уровень воды опустится ниже 52 метров, то Татарстан лишится заповедников. Полностью будут утрачены Свияжский, Спасский и частично – Сараловский. На отметке в 50 исчезнет рыба на тетеевском и мешинском участках реки и возле Рыбной Слободы. Ожидается разрыв нефте- и газопроводов, обрушение мостов, разрушение берегов. Поля будут превращаться в овраги, появятся случаи отравления смесями тяжелых металлов, которые с оголившегося дна будут разметать ветра. Вода тогда уж точно станет на вес золота. Слишком дорого будет обходиться ее добыча: придется включать электрические вакуумные насосы, использовать много реагентов для ее очистки. Например, если изменения климата всерьез и надолго, то значит, восемь ГЭС, расставленные по Волге от Твери до Волгограда, должны остановиться. Ведь многие ученые дают волжским ГЭС не больше 20 лет жизни. Волги, по мнению некоторых ученых, нет уже 55 лет. С тех пор как на ней появился каскад ГЭС – своеобразная лесенка из ступенек-ванн. Верхняя находится в районе Твери, нижняя – в Волгограде. С появлением этой “лестницы” Волга действительно стала течь издалека и долго, говорят ученые: свободная, она тратила на путь к Каспию всего 45 дней, а теперь – полтора года. Все бы ничего, только застойная вода теряет способность к самовосстановлению, а проще говоря, к жизни.”

(Вот здесь, между прочим, непосвященные не понимают, что согласно< ![CDATA[ ]]> закону Бернули< ![CDATA[]]>, Алиены специально настроили плотин по Волге, иначе бы, в связи с катастрофической потерей воды, Волга была бы давно уже несудоходной. Только за счёт резкого заторможения скорости воды, уровень в Волге ещё в целом поддерживается. Если вот сейчас убрать все плотины, то кроме того, что не будет электричества – Волга станет ручейком – вода проскакивать будет быстро, а её количества уже нет чтобы заполнять русло! Волга уже в конце 19 ого века была достаточно мелкой в некоторых местах, что требовалась проводка бурлаками!

А не помните каким грязным ручьём была Москва-река ещё 100 лет назад? “< ![CDATA[ ]]> Москва-река! Куда ты утекла< ![CDATA[]]>“. У Москвы-реки, противоположная история. В неё БААЛшевики шунтировали волжскую воду. А 100 лет назад Москва-река УЖЕ была грязным ручьём. Как вы понимаете, на грязном ручье построение столицы было невозможно – обокрали Волгу в пользу Москвы-реки.)

Волга может превратиться в «великое русское болото»? “Казань, ноябрь 11 (Новый Регион, Алексей Усов) – Поволжью угрожает экологическая катастрофа – утверждают экологи. Первыми забили тревогу в Татарстане, заметив, что река Волга после летней засухи стала стремительно мелеть. Но не об этом сейчас речь. Например, в Татарстане из-за падения уровня воды приостановили работу нескольких корабельных маршрутов (причем это коснулось как грузового, так и пассажирского транспорта) и закрыли отдельные пристани. Уровень Куйбышевского водохранилища резко падает, и это угрожает гибелью 80% рыбы. Жители Самары, Саратова, Воронежа и Башкирии заметили начавшиеся проблемы с подачей питьевой воды. На некоторых участках по течению Волги начались проблемы с судоходством. Сама же река превращается в химическое болото: из-за обмеления в воде в десятки раз повысилась концентрация токсичных веществ.”

Обмеление Волги (Фото уровень Волги в Саратове)

по словам местных рыбаков, «рыбы в Волге нет». «Раньше все было иначе, а сейчас мы даже практически перестали ставить сети. И не из-за того, что боимся рыбнадзора, просто нет смысла. На 10 м сети попадается с десяток рыбин, и все. Так что чувствую, такими темпами наши внуки будут только слушать рассказы о рыбалке. Это уже не говоря о стерляди или осетрах, которых даже мы сами помним только по рассказам. Как-то пару лет назад с товарищем поймали стерлядку, случайно заплывшую в окрестности Саратова. Я фотографию этой рыбы до сих пор друзьям показываю. Да и волжские песчаные пляжи зарастают травой и потихоньку превращаются в болото. Жаль. Там, где раньше можно было идти не то что на катере — на корабле, с трудом пройдешь на весельной лодке — киль скребет по дну», — сетует Александр Сергеев, рыбак с 20-летним стажем. И вправду: в этом году протянувшиеся на десятки и стони метров косы, заваленные кучами водорослей и прочих «речных богатств», стали для волжских берегов привычным зрелищем”.

Значительное падение уровня воды в Волге угрожает рыбным запасам региона. “Рыба успела отнереститься до спада воды, молоди много — в среднем, до 1 миллиона мальков на гектар. Но они рискуют превратиться в уху”, -говорит ведущий научный сотрудник НИИ озерного и речного рыбного хозяйства Владимир Ермолин.

“Уже месяц по Волге не ходят традиционные “Омики” – из-за обмеления реки они не могут пришвартоваться к пристаням. Взамен казанские ученые предлагают пустить новый вид водного транспорта.В КАИ разработана модель экраноплана- гибрида лодки и самолёта”.

“Ученые бьют тревогу: эти изменения могут кардинальным образом изменить жизнь в пределах волжской акватории. Причем не только в одном регионе – катастрофическое обмеление стало проблемой для многих волжских городов. От наклоненных оползнем деревьев до кромки берега, которую река размывает каждый год в половодье, сейчас около ста метров. Из сырого песка торчат деревянные опоры старого причала рыбзавода – его построили еще до того, как было образовано водохранилище. Труба, по которой когда-то на предприятие поступала вода из Волги, теперь практически полностью вышла наружу. – Видите – раньше даже и не предполагали, что река может настолько обмелеть, – говорит доцент кафедры биологии и биоэкологии Ульяновского госуниверситета Дмитрий Семенов”.

“Вид обмелевшей Волги в районе Ульяновска напоминает о старых временах. Когда– то на месте привычного нам сплошного водного зеркала можно было наблюдать многочисленные острова и речные протоки – Воложки. Коренная Волга была не шире Свияги в районе свияжского пляжа. Лесистая и луговая пойма, волжские острова были полны зверья и птицы, а Волга с Воложками – рыбы всяких пород вплоть до самых ценных – осетра и белуги. В наши дни из островов остался лишь один Пальцинский. Но в период спада воды обнажаются песчаные отмели посреди водохранилища. Одна из них, по рассказам старожилов, называлась когда-то Бесстыжим островом: купались там нагишом. Песчаные отмели посреди водохранилища появились и этой осенью. Если так пойдет и дальше, то в обозримом будущем нам предстоит увидеть ту самую первоначальную Волгу – с Бесстыжим островом, но без рыбы и с очень дурным запахом”.

Это < ![CDATA[ ]]> ФОТО по теме.< ![CDATA[]]>

Это < ![CDATA[ ]]> ВИДЕО< ![CDATA[]]>

Обращаю ваше внимание, что речь шла только о Волге, и только о Средней и Нижней Волге. А то что твариться на Верхней Волге и притоках – это вообще в прямом смысле этого слова:”туши свет – сливай воду!”

Письмо читателя: “По поводу водной катастрофы, если инфа еще собирается, могу сделать весной классные фотки местечка под названием Кораблиха, как видно из названия раньше к деревне подходили корабли, а сейчас от уровня деревни до воды (река Ветлуга в Костромской области, впадает в Волгу) метров 16 по высоте, а этим засушливым летом река вообще обмелела вполовину и вода в ней протухла. Где 15 лет назад я купался и глубина была 4 метра, сейчас можно речку вброд перейти, то есть изменения глобальны и очень быстро все это происходит“.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..