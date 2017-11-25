Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 ноября 2017
- 09:43 Пентагон занижал численность своих войск в Сирии.
- 07:30 Последний котёл для ИГИЛ: ВКС России и «Тигры» громят врага в провинции Дейр-эз-Зор.
- Вчера 23:19 Ад в котле: Русские «Стратеги» обрушили бомбовый дождь на ИГИЛ в провинции Дэйр эз-Зор (ВИДЕО).
Пентагон занижал численность своих войск в Сирии
Агентство Reuters сообщает, что Пентагон занижал реальное число американских военных в Сирии. Их численность составляет на сегодняшний день 2 тыс. человек, при этом в американском ведомстве говорили о 500 военнослужащих.
По данным источников агентства, в Пентагоне уже признали это расхождение, пояснив, что в заявлениях ведомства не принималась во внимание численность сухопутных сил.
В военном ведомстве обещают исправить озвучиваемые цифры.
Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон не собирается выводить своих военных с территории Сирии и рассчитывает продолжать давить на главу САР Башара Асада, фактически оккупируя северные районы страны.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Последний котёл для ИГИЛ: ВКС России и «Тигры» громят врага в провинции Дейр-эз-Зор
После того, как правительственные войска Сирии полностью освободили город Абу-Кемаль, крупных населенных пунктов, остающихся под контролем ИГИЛ в этом регионе, не осталось. Но операция по полному разгрому группировки продолжается.
Подробности об обстановке на этом участке фронта «Русской Весне» сообщил военный источник.
В отдельных деревнях и поселках малочисленные банды «игиловцев»* пока продолжают свою деятельность, которая, впрочем, успешно пресекается армейскими подразделениями, проводящими операцию по их зачистке.
В пятницу от террористов было освобождено селение Эль-Кишма, находящееся недалеко от Абу-Кемаля, а днем ранее штурму правительственных сил подвергся населенный пункт Эль-Края. В результате спланированных действий сирийских военных за последние двое суток было уничтожено несколько сотен боевиков, а также значительное число техники и вооружения, что, без сомнения, нанесло колоссальный урон возможностям радикалов.
Действительно, для террористических формирований ситуация в провинции Дейр-эз-Зор сейчас складывается крайне плачевно. Оставшиеся силы экстремистов, фактически, взяты в котёл и прижаты к западному берегу реки Евфрат, с обеих концов которого — со стороны Меядина и Абу-Кемаля — их уничтожают подразделения элитной дивизии генерала Сухейла аль-Хасана «Силы тигра» при поддержке российских ВКС, все дороги вокруг контролируются правительственными войсками и их союзниками.
В настоящий момент от Эль-Края на юг продвигаются штурмовые отряды «Тигров», а из Эль-Кишма ведут наступление на бандформирования основные подразделения дивизии под командованием Сухейла совместно с союзниками. С близлежащих высот террористов уничтожает артиллерия правительственных войск, а также наносит удары российская авиация.
Естественно, при подобном раскладе прибытие подкрепления к радикальным исламистам исключено, а значит, их окончательный разгром — дело ближайших нескольких дней.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Ад в котле: Русские «Стратеги» обрушили бомбовый дождь на ИГИЛ в провинции Дэйр эз-Зор (ВИДЕО)
24 ноября 2017 года 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома на территории РФ, нанесли авиаудары по объектам террористической группировки ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат в районе населённого пункта Аббас в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.
В воздушном пространстве САР сопровождение и прикрытие дальних бомбардировщиков осуществляли многофункциональные истребители Су-30СМ, с российской авиабазы Хмеймим, передаёт Минобороны.
В результате ударов были уничтожены опорные пункты ИГИЛ* и скопления живой силы врага.
Объективный контроль результатов авианалёта осуществлялся беспилотной авиацией ВКС России, БПЛА подтвердили уничтожение террористических целей. Все военные самолёты после выполнения боевого задания без происшествий вернулись на аэродромы базирования.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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