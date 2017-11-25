Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 ноября 2017

После того, как правительственные войска Сирии полностью освободили город Абу-Кемаль, крупных населенных пунктов, остающихся под контролем ИГИЛ в этом регионе, не осталось. Но операция по полному разгрому группировки продолжается.

Подробности об обстановке на этом участке фронта «Русской Весне» сообщил военный источник.

В отдельных деревнях и поселках малочисленные банды «игиловцев»* пока продолжают свою деятельность, которая, впрочем, успешно пресекается армейскими подразделениями, проводящими операцию по их зачистке.

В пятницу от террористов было освобождено селение Эль-Кишма, находящееся недалеко от Абу-Кемаля, а днем ранее штурму правительственных сил подвергся населенный пункт Эль-Края. В результате спланированных действий сирийских военных за последние двое суток было уничтожено несколько сотен боевиков, а также значительное число техники и вооружения, что, без сомнения, нанесло колоссальный урон возможностям радикалов.

Действительно, для террористических формирований ситуация в провинции Дейр-эз-Зор сейчас складывается крайне плачевно. Оставшиеся силы экстремистов, фактически, взяты в котёл и прижаты к западному берегу реки Евфрат, с обеих концов которого — со стороны Меядина и Абу-Кемаля — их уничтожают подразделения элитной дивизии генерала Сухейла аль-Хасана «Силы тигра» при поддержке российских ВКС, все дороги вокруг контролируются правительственными войсками и их союзниками.

В настоящий момент от Эль-Края на юг продвигаются штурмовые отряды «Тигров», а из Эль-Кишма ведут наступление на бандформирования основные подразделения дивизии под командованием Сухейла совместно с союзниками. С близлежащих высот террористов уничтожает артиллерия правительственных войск, а также наносит удары российская авиация.

Естественно, при подобном раскладе прибытие подкрепления к радикальным исламистам исключено, а значит, их окончательный разгром — дело ближайших нескольких дней.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация