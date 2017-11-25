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Чубайс: А это уже ваша работа…

08:04. 25 ноября 2017 Просмотров - 386 3 коммент. Опубликовал:

фото: Фейсбук

Вызванный в качестве свидетеля в один из московских судов глава Роснано Анатолий Чубайс, как сообщается, весьма своеобразно пообщался с правоохранителями. Напомним, что Чубайса попытались допросить по делу о растратах в госкорпорации, в которых подозревают бывшего главу Леонида Меламеда.

Чубайса спросили, поддерживает ли он конкакты с экс-заместителем госкорпорации Андреем Малышевым, который, по версии следствия, причастен к растратам на сумму в 220 млн рублей. Малышев скрывается от правосудия. Чубайс ответил, что такие контакты у него имеются. На вопрос о том, где находится Малышев в данный момент, глава Роснано ответил буквально так:”А это уже ваша работа”.

При этом Анатолий Чубайс в суде отметил, что это он лично принимал решение о тендере, по итогам которого победила компания «Алемар». – Та самая структура, которая, как считает следствие, была подставной. Именно с её помощью Меламед и вывел из бюджета Роснано сумму почти в четверть миллиарда рублей, по версии следствия.

Чубайс:”Меламед с этой фирмой вообще никак не связан, а «Алемар» выполнила свою работу блестяще”.


Как известно из более ранних заявлений Чубайса, и ваучерная приватизация в России тоже прошла «блестяще».

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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3 коммент.»

  • 5459 4797
    Вячеслав 25 ноября 2017 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Вот таким он будет на лесоповале… Если доживёт…

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  • 0 0
    Мефодий 25 ноября 2017 в 13:36 Ссылка Пометить
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    и почему этот овёс,через коня пропущенный,ещё на свободе гуляет?

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  • 69 59
    Галина 25 ноября 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
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    Глядя на это “лицо” всегда вспоминаю разговор в электричке, происшедший лет пять назад. Мой попутчик сказал, что восстановление справедливости в стране должно начаться с гражданской, а затем и физической казни чубайса (осознано пишу со строчной). И не следует корчить нос, это не столько конкретный человек, сколько символ уродливого либерального сознания российского разлива. И добавил, что если бы его вывесили потом на фонаре напротив Дома союзов – с детьми бы на руках приходили, чтобы удостовериться, что иуда (опять осознано, т.к. это один из многочисленных клонов библейского)повешен и зло наказано.

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