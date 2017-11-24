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О самых вопиющих случаях коррупции в мире и борьбы с нею

18:47. 24 ноября 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Оказывается, выражение "остаться с носом" не имеет совершенно никакого отношения к выдающейся части лица человека. На самом деле эта фраза напрямую связано с коррупционерами. "Носом" раньше называли тайную передачу денег чиновнику, и "оставались с носом" те, кому слуги народа отказывали в нечестном сотрудничестве. О самых вопиющих случаях коррупции в мире и методах борьбы с нею.

Метки: взятка, деньги, коррупция
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