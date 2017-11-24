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Какую обувь носили древние славяне ?

10:45. 24 ноября 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Самой древней обувью на Руси были простые мягкие туфли – поршни. Их делали из целого куска мягкой кожи, подбирая его по краю кожаным ремнём, которым обматывали ногу, чтобы поршни не спадали. Делали и простые башмаки – чёботы, но в основном тачали (шили) сапоги.

О небрежно сделанной работе сейчас говорят: “Два сапога – пара, и оба на левую ногу”. А в те времена сапоги шились одинаковыми на обе ноги и приобретали нужную форму только в процессе носки. Сапоги носили все: и мужчины и женщины, и дети. Появился особый вид ремесла – кожевенно-сапожный, так как сапожник кожу для работы подготавливал сам.

Для каждодневной, недорогой обуви, употреблялась сыромятная недублёная кожа. С 9 века для изготовления обуви стали выделывать мягкую кожу, а подошва для прочности сшивалась в несколько слоёв. Позднее для подошвы стали использовать толстую воловью кожу. Потом из этой кожи стали делать и каблуки.

Любимые на Руси сапоги сначала подшивали нитками, потом появились деревянные гвоздики, которые со временем были заменены металлическими. Кожа хорошо сохраняется в земле, и среди археологических находок немало древней русской обуви. Поэтому мы знаем, что для прочности в задники сапог вставлялась берестяная прокладка, а перед обшивался вторым слоем кожи. Голенище доходило до колена и косо срезалось так, чтобы спереди сапог был выше, чем сзади.

Иногда использовали кожу натурального цвета, но чаще её красили. Самым распространённым был чёрный цвет. Однако парадные сафьяновые сапоги могли быть и красными, и жёлтыми, и зелёными, и белыми, и голубыми. Красили кожу при выделке сами сапожники. Особая профессия красильщика появилась значительно позже.

Сапоги для холодного времени года утеплялись войлоком. Сапоги и полусапожки (с более коротким голенищем и мягкой пяткой) надевались на онучи – куски плотной ткани, которые навёртывались на ногу. (Теперь их чаще называют портянками). Зимние онучи делали из меха, и они назывались шкарпетками. Валяная обувь – валенки, катанки – появилась только в 19 веке. Её делали из овечьей шерсти. Валенки с коротким голенищем носили название валяные коты, чуни, кеньги. Изготовление валенок было делом трудоёмким, поэтому и стоили они довольно дорого. Небогатая семья имела, как правило, только одну пару валенок на всех, и носить их приходилось по очереди или по старшинству.

Самой распространённой обувью русского народа были лапти. Недаром говорится – “лапотная Русь”. Не только для крестьян, но и для болшинства небогатых горожан лапти были единственной доступной обувью, а сапоги из кожи – несбыточной мечтой.

Лапти появились в глубокой древности. В других странах их не носили. Когда на Всемирной выставке 1889 года в Париже в российском павильоне были выставлены лапти, они привлекли всеобщее внимание. Французы спорили: одни говорили, что в такой обуви ходят все русские, другие утверждали, что лапти надевают только в торжественных случаях.

Материал для лаптей найти было нетрудно: их плели из липового лыка, реже из коры ракиты, ивы, вяза, берёзы, дуба. На одну пару лаптей требовалось ободрать три-четыре деревца. Сколько же губилось молодых деревьев, если только из одного российского села Мыт Владимирской губернии в Москву отправляли до пятисот тысяч пар лаптей в год!

Перед началом плетения лаптей лыко размачивали, очищали от коры и разрезали на ленты. Затем одновременно из пяти-шести лент, образуя строку, на специальной деревянной колодке начинали плетение, используя обычный крючок. В его ручку для тяжести заливалось олово, и ею удобно было подбивать плетение, достигая его большей прочности и плотности. Особое умение было нужно для плетения задника – запятника, где соединялись все лыки.

Лапти плели разными, в зависимости от назначения. Будничные лапти плелись из широкого лыка, праздничные – из вязового, предварительно отмоченного в горячей воде; они выглядели значительно наряднее и имели розовый или красноватый цвет.

Для прочности и утепления лаптей внутрь стелили солому, а подошвы подшивали конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не промокали и не замерзали. Летом, отправляя на сенокос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, – рачки или в лапти из верёвки – чуни. В некоторых местностях умудрялись плести лапти даже из конскоговолоса – волосянки. Самыми плохонькими считались каверзни – лапти, сплетённые из ракиты.

В зависимости от времени года, лапти обували на холщовые, шерстяные или суконные подмотки (онучи). Таким образом, лапти можно было носить в любую погоду. Держались лапти на оборах – кожаных узких ремешках или верёвках из конопляного волокна – моченцах, опоясывающих ногу до колена. Плелись лапти без различия правой и левой ноги:
Только лапоть на обе ноги плетётся, а рукавички – розни.

Плетением лаптей занимались, в основном, старики. Хороший мастер мог за день сплести две пары лаптей:
Торопясь, и лаптя не сплетёшь.

Носились лапти недолго: в горячую крестьянскую пору – четыре дня, а зимой – десять дней. “В дорогу идти – пять пар плести”, – говорили в народе. Но зато и стоили лапти дёшево – не более пяти копеек (а сапоги несколько рублей), отсюда их доступность и распространённость.

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Источник: www.kramola.info

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