Кайся, Иван, плати и кайся!

Кайся, Иван, кайся! Кайся, Ваня, Каину! Кайся за то, что вновь «Кац предлагает сдаться», а ты вновь держишься!

Кайся за дедов — прадедов своих, посмевших сломать шею фашистам, в то время как Европа под них легла, расслабилась и удовольствие получала, отрабатывая оное не только на заводах рейха, но и массовым пополнением гитлеровских войск на Восточном фронте.

И нужно было ей, удовлетворенной, твое «освобождение»? Да твои предки Европе «весь кайф обломали»! Оттого и сносит Европа (за свой счет!) могилы твоих солдат. Плати и кайся, ведь опять от них европейцам одни убытки!

А правильно обученных «кацами» внуков – правнуков этих глупых солдат, не обеспечивших своим потомкам баварское пиво с сосисками (часть унтерменшей высшая раса могла сберечь для сбора кедровых орехов), посылай в Берлин каяться за «ватников», не пустивших немцев, венгров, румын, финнов, голландцев, бельгийцев, французов, норвежцев, датчан, чехословаков, поляков, итальянцев, хорватов, испанцев, прибалтов, галицийцев и прочих «демократизаторов, войны не желавших», к Волге и далее к нефтеносным Баку и Уренгоям. Плати и кайся за то, что европейцы не только гибли от подлых пуль и снарядов варваров, злом на добро отвечавших, но и мерзли, и не доедали, и не все плен пережили в нищей, голодной, полузахваченной, воюющей со всей континентальной Европой стране. То ли дело твои «ватники» в германских лагерях, с жиру бесившиеся так, что еле в газовые печи пролазили.

А вчерашние твои «братья», с которыми раньше одной страной жил? Кто из них благодарен тебе за дарованную, без каких-либо национально-освободительных войн, «свободу»? Кто из них не преследует русских и русский язык? А как им не преследовать? Пойми их, заплати им и покайся! Ведь именно Россия сохранила для них национальную идентичность, создала государственность, расширила (часто за свой счет) границы.

Русские «оккупанты» создавали с нуля в национальных окраинах промышленность, транспортную инфраструктуру, энергетику, науку и образование, иногда — даже письменность придумывали «народам — братьям». Вот кто сейчас особо знает о казахах или киргизах в Китае, об узбеках или таджиках в Афганистане, о туркменах или азербайджанцах в Иране, о грузинах или армянах в Турции? Хотя нет — о последних знают (благодаря тому, что их там больше века нет). А так – почти никто в мире и не догадывается.

Оттого без твоей России никаких Казахстанов — Грузий бы не состоялось! Как и прочих Латвий –Эстоний под шведами, Белоруссий – Украин — Литвы под «ляхами –австрияками». Этим ты им «евровыбор» на сотни лет отдалил! Теперь же бывшим «братьям» приходится самим, без тебя, доказывать свою самодостаточность. Выходит далеко не у всех и далеко не так, как четверть века назад представлялось «освобожденным». «Освобожденным»-то, вроде как, от тебя, но чаще — от имущества, доходов, науки, доступной медицины, а то и от жизни. Так что кайся за всех тобой брошенных (тьфу — «освобожденных»)!

Кайся и за обиды других «братушек». Сильно болгары и «прочие румыны» благодарны тебе за прошлые освобождения от турок или немцев? Так благодарны, что во всех мировых войнах против тебя были, а сейчас «европопу» рвут, чтоб побольше натовских баз против тебя разместить. А что делать? Хоть какой-то источник дохода для обезлюдевших, но «свободных» (от людей) Балкан и прочих Прибалтик. Ты понял? Кроме русофобии им торговать больше нечем! Вот до чего ты их довел! Как не стыдно, Ваня? Плати и кайся!

Плати и кайся за то, что «золотой миллиард» вынужден тратить, как свои кровные денежки, так и не свою кровь, чтобы тебя и твою «варварскую» страну изолировать, окружить войсками, ракетами, русофобскими режимами, санкциями.

Плати и кайся! Ведь вместо того, чтоб помочь «хорошим людям», для тебя же, кстати, старающимся, чтоб ты при «свободе и демократии» жил (пока еще эту официальную версию для «лохов» не отменяли), ты им все «палки в колеса вставляешь»: армию модернизировал, единомышленников нашел для незападных союзов, контрсанкции ввел (опять «доброжелателям» убытки), внедряешь импортозамещение при рекордном экспорте продовольствия и вооружений… Нет, чтоб поклониться «сверхдержаве» и сапоги ей вылизывать — Крым у нее из-под носа увел, Донбассу помогаешь, нефть от доллара отвязываешь …Грехи твои тяжкие можно бесконечно перечислять! Не стыдно?

При этом не захватываешь, не взваливаешь себе на шею «небрата» – вынуждаешь Запад его подкармливать, чтоб бесноватый с голодухи из клетки не вырвался. Сплошной ущерб из-за тебя! Ну кто так бизнес с «гегемоном» ведет? И это в момент, когда у того даже с раскрашенной бумагой «напряженка»! Не по понятиям это, Иван! Деловые люди так не поступают! Ответь за «кидалово», сдайся и кайся! А главное – плати: «отступное» землями и ресурсами «отстегни»!

Кайся за то, что раз за разом голосуешь за своего лидера, мизерным процентом (равном доле психбольных) игнорируя прозападных «ходоров» и «навальнят». И это тогда, когда они еще не успели овладеть всеми богатствами, добытыми трудом и кровью поколений.

А как бы было классно: каждый раз в Кремле новый прикормленный «царек» над перманентно обрезаемой территорией! Сколько шансов «светочу демократиии» его перекупить или шантажировать компроматом, как всяких «меркелей» или «вальцманов». Знают ведь, что «под колпаком»: доказательства общеизвестны, а не пикнут! Вот это — «дрессура»! Вот он – «свободный мир»! Вот за кого и как надо голосовать! А того лучше – допусти своих «либералов» к «подсчету» бюллетеней — они лучше тебя знают, как тебе голосовать, кто тебе нужен (а не знают – им добрые дяди из-за океана подскажут). Трудно ведь «демократам» среди «не правильного» народа маяться, грабить его ругая, пожалел бы их, что-ли? Ты же русский – где твои хваленые «жалости-милости»? Стыдно, Ваня! Учись «демократии» у "небратьев" и кайся Каину, неблагодарный!

Кайся за то, что не предаешь своих друзей и союзников (зато они тебя – сплошь и рядом). Вот и сейчас «все прогрессивное человечество» от тебя требует: сдай Сирию! Дай ее до конца «отдемократизировать» по примеру некогда богатейших Ливии и Ирака! Не ценишь ты, Ваня, свободу! Не хочешь попасть в ряды навеки освобожденных (могилой) во славу демократии миллионов. Даже не хочешь быть разобранным на органы афроазиатским «беженцем» или «хохлом». Креста на тебе нет! Молись, плати и кайся!

Кайся за то, что твои предки оставили тебе такую великую (хоть и «обрезанную» при нас) страну. Кайся за то, что в ней до сих пор не все украдено, что в ней и сейчас всего так много. И не только «лесов, полей и рек», но углеводородов, металлов, морей и океанов, «заводов – газет — пароходов» и вообще «всего-всего». Оно тебе надо? Сам «не жируешь» и другим, выходит, мешаешь. Так что не надо, Ваня, быть «собакой на сене» – «не в коня корм» (животное про себя сам выбери – мы же демократы!).

А что тебе «надо», так то – делиться с «лучшими людьми». Глянь на ту же Евро- краину: денег в Пенсионном фонде нет, платить за «коммуналку» или «медицину» народу нечем, однако трудоспособным никто не запрещает собирать в Европе ягоды, мешать цемент, мыть посуду, стоять на трассах…

Так что, Иван да Марья, берите пример! Жгите покрышки на Красном «майдане», палите «ментов» и «колорадов», скачите и кайтесь! Да, да – скачи, Ваня, ты ведь не хочешь оставаться «москалем» с такими-то предками! Вон «укропы» об их русскости забыли и сразу «полегшало»: и страны меньше, и вся власть, и все «майно» у «нужных людей», и народ убывает самыми рекордными на планете темпами. Жги, скачи, плати и кайся, Иван, по примеру Степана!

Не хочешь? Пожалуйста: зайдем с другого боку – кайся за то, что твоя Родина не смогла всем своим сторонникам на той же це Европе помочь! Что значит: «ни сил, ни средств, ни права не было»? Нечего было в «международное право» играться, пока другие открыто переворот устраивали у твоих границ за счет твоих исторических земель и твоих соотечественников! «Закон» – удел слабых, их самообман и самоутешение. Раз Иван слаб – его всегда и во всем «крайним» сделают. Теперь какие претензии? Это тот же «закон прерий» (джунглей, тайги, гор и т.д. — по обстановке).

Так что кайся и плати, слабак, теперь за все, что было.

1) За «холокост» (не всех «богоизбранных» от него твои предки спасли – слишком много было «полицаев» и дивизий СС Галичина, зато теперь потомки тех и этих против тебя же «спелись»).

2) За «голодомор» (и твои предки в общем для всех голоде умирали, но ты, Ваня, раз слаб, … впрочем, — об этом уже было).

3) За «геноцид» тех же крымских татар. Плохо «геноцидил»! Выселил в теплые, «хлебные» среднеазиатские края население, массово поддержавшее Гитлера, где оно расплодилось и вернулось назад пакостить. Теперь даже на Херсонщине народ вынужден создавать отряды самообороны от этих «любых исторычных друзив», веками привыкших жиреть за счет малорусских невольников. Надо было «геноцидить» по-настоящему, Иван! Если винят – так хоть бы за дело! А то от твоих «душегубств», что «свидомые», что «крымчаки дочки офицеров» только размножились и голосят на всю планету о русских зверствах. Кайся, Иван!

4)За «черту оседлости» (при которой все «лучшие люди» не могли сразу все лучшие места занять).

5) За русскую зиму, коварно и периодично умерщвляющую толпы европейских «освободителей», рассчитывавших на более теплый прием.

6) За раздел Польши («европейцам» можно было, но не тебе, «вандалу»).

7) За переселенных на новую границу казаков Запорожской Сечи, за того же Хмельницкого, вместе с Москвой помешавшего уже тогда окатоличить, об-униатить Малую Русь (теперь «евровыборным» нагонять приходится, вводя католические праздники и отбирая церкви у православных).

8) За «ливонские войны» и всяких «Невских», не оценивших первые попутки «евроинтеграции».

9) Впрочем, за не оценившее «азиатоинтеграцию» Куликово поле тоже кайся!

10) И за Олега, «отмстившего неразумным хазарам» и, тем более, за Святослава, уничтожившего иудейское царство! За него вообще тебе нет и не будет прощения во веки вечные! Аминь!

Кайся и плати за все!За все, что было, что есть и за все, что будет. А чтобы последнего было как можно меньше – предай предков, сдайся Джонам — Фрицам, плати Кацу и кайся Каину. Аминь, Иван!

P.S. Хочешь, Иван, жить, хочешь жизни детям и внукам: не слушай кацев, не предавай, не сдавайся, не кайся, живи своим умом и своей правдой — русской правдой!

КОНСТАНТИН ОДЕССИТ

Источник: nnm.me