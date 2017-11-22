РАНХиГС и Институт Гайдара сошлись во мнении: ждать роста ВВП при нынешней модели экономики бессмысленно

Валентин Катасонов

Экономика РФ, при сохранении нынешних тенденций на нефтяном рынке и отсутствии структурных реформ, является бесперспективной. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в ноябрьском «Мониторинге социально-экономической ситуации в России».

«Нервное состояние глобального рынка нефти оказалось в противофазе с состоянием мировой экономики в целом, оставляющим благоприятное впечатление за счет позитивных показателей в США, Европе и даже Японии. Не совсем так обстоят дела в нефтезависимых экономиках, оказавшихся в зоне лихорадочной смены настроений», — отмечается в докладе.

По мнению авторов, «рынок едва успевал переварить драматические новости», начало которым положил Иракский Курдистан «с возможной потерей им экспортного канала через Турцию, и как последствие — реальная утрата контроля над большей частью добычи». «Но если этот ряд дестабилизирующих рынок событий формирует, скорее, повышательный ценовой вектор, то одновременная публикация свежих прогнозов МЭА и ОПЕК о стремительном росте сланцевой добычи в США в предстоящие 5−7 лет окончательно путает карты», — утверждают аналитики.

«Для российской экономики эта ситуация лишь повышает актуальность вывода о бесперспективности существующей энергосырьевой модели и беспочвенности ожиданий роста, который она якобы способна принести при благоприятном изменении конъюнктуры», — резюмируют эксперты.

По их мнению, наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.

«Не дают оснований для оптимизма и оценки циклических факторов производства. Потребление домохозяйств по-прежнему остается на низком уровне, розничный товарооборот за три квартала вырос на 0,5%, потребление платных услуг — на 0,2%», — говорится в докладе. В нем отмечается, что отрасли, которые формируют две трети ВВП России, остаются на неизменном уровне.

Рост экономики РФ, считают аналитики, сейчас может быть достигнут только за счет пополнения товарно-материальных запасов, натурального потребления внутри домохозяйств и приезжих потребителей — туристов и иммигрантов. Эксперты уверены, что далее этих факторов будет недостаточно. «Перечисленные факторы будут исчерпаны в текущем году и никак не могут обеспечить рост в 2018 году», — отмечается в документе.

Заметим: эти заключения прямо противоречат прогнозу Российской академии наук (РАН), согласно которому отечественную экономку ожидает рекордный рост. По мнению экспертов РАН, рост ВВП в 2017—2035 годах составит в среднем на 3,7% в год, а в 2021—2025 годах будет увеличиваться на 5% ежегодно.

Что стоит за выводами РАНХиГС и Института Гайдара, как в реальности выглядят перспективы российской экономики?

— То, что экономику РФ губит зависимость от экспорта нефти и газа, сегодня понимает любая домохозяйка, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Чтобы повторить эту банальную истину, экспертам РАНХиГС и Института Гайдара не нужно было так долго и сложно ее объяснять.

Удивляет в докладе, что экономику РФ авторы привязывают к каким-то ожиданиям рынка, превращая экономику едва ли не в психологию, и к политическим событиям на Ближнем Востоке. На мой же взгляд, если российская экономика будет зависеть от любого чиха в любой точке земного шара, нас точно ничего хорошего не ждет.

Плохо и другое: авторы не дают никаких конкретных рекомендаций, какие меры следует предпринять для исправления ситуации. С другой стороны, поскольку и РАНХиГС, и Институт Гайдара представляют либеральное направление в экономике, они вряд ли способны предложить шаги, которые способны переломить нынешнюю тенденцию к стагнации.

«СП»: — Что можно было бы предложить для вывода экономики из стагнации?

— Идей несколько. Например, реиндустриализация экономики, или введение контроля над трансграничным движением капитала, или изменение модели денежной эмиссии. Но в докладе РАНХиГС и Института Гайдара ничего подобного нет, поскольку, повторюсь, обе структуры являются проводниками экономического мейнстрима — либерализации и глобализации.

«СП»: — В докладе делается акцент на то, что экономика РФ не имеет перспектив при отсутствии структурных реформ. Какие конкретно реформы имеются в виду?

— Речь идет, я считаю, о снятии последних ограничений в валютных операциях и завершении приватизации в России. Каких-то глобальных задач просто нет, поскольку гайдаровские реформы, с моей точки зрения, реализованы в России на все 100%.

Чего еще ждут либералы от России — для меня загадка. Уже и сегодня можно сказать, что все двери в стране открыты настежь, а все имущество продано и вынесено. По сути, все пункты Вашингтонского консенсуса выполнены, и ничего хорошего нас действительно не ждет.

«СП»: — Если в экономике РФ ничего не будет меняться, что нас ждет в ближайшую трехлетку?

— Выражаясь птичьим языком правительственных экспертов — отрицательный рост экономики. На деле, он уже сегодня является отрицательным.

Да, премьер Дмитрий Медведев заявил на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017, что правительство РФ рассчитывает на рост ВВП по итогам текущего года более 2%. Но эта цифра, на мой взгляд, не соответствует действительности, поскольку занижены показатели как реальной инфляции, и так дефлятора ВВП (ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период в экономике).

Если же пересчитать ВВП с учетом реальных показателей, индекс, уверен, уже сегодня уйдет в минус.

Есть еще важный момент для экономического прогноза. Через два года, возможно, в России изменится вся бюджетная система. Сейчас дефицит бюджета покрывается за счет средств из суверенных фондов, но уже к 2020 году, по моим оценкам, «подушка безопасности» может быть полностью израсходована.

А дальше для покрытия дефицита либо будет включен печатный станок, либо федеральный бюджет начнет брать кредиты у банков, как поступают сейчас многие регионы. В этом случае бюджет РФ будет формироваться за счет кредитов, а в расходной части появится графа «на обслуживание госдолга». Причем, доля таких расходов может быстро расти.

Напомню, в такой ситуации находятся США, где затраты на обслуживание госдолга сейчас составляют 7−8% расходов бюджета. Но в Штатах процентная ставка по долговым бумагам мизерная, а если она поднимется хотя бы до 5% годовых, расходы на обслуживание госдолга составят уже треть бюджета США.

У нас — всего через два-три года — может сложиться именно такая ситуация.

«СП»: — Что будет с Россией в этом случае?

— С точки зрения политических последствий, сценарии могут быть самыми радикальными. Вплоть до повторения событий 1917 года.