Беднеем вместе: доходы россиян упали в два раза

Если верить статистике, то за 15 лет россияне стали богаче. В среднем по стране на одну зарплату можно купить в 2,2 раза больше продуктов. Однако состав минимального набора продуктов, который входит в потребительскую корзину, не менялся с 2013 года, и сейчас он соответствует структуре потребления малообеспеченных граждан. При этом около 40% россиян половину реальной продуктовой корзины выращивают на огородах.

Если посмотреть на статистику на протяжении последних 15 лет, то окажется, что покупательная способность россиян выросла. Так, в целом на среднюю российскую зарплату теперь можно купить в 2,2 раза больше продуктов, чем в 2002 году.

￼

Так, зарплаты выросли по России с 2002 по 2017 год с 4360 рублей до 38333 рублей, тогда как стоимость минимального продуктового набора – с 936 рублей до 3714 рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Финэкспертиза» (есть в распоряжении «Газета.Ru»). В нем анализируется, как изменилась продуктовая емкость зарплат россиян на последние 15 лет, исходя из Действующий минимальный набор продуктов, который входит в потребительскую корзину, предусматривает потребление в год на человека всего 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбных продуктов соответственно. При этом, рассчитывая его, служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.

«Данные по размеру заработной платы и стоимости минимального набора брались за октябрь соответствующего года, для того, чтобы исключить влияние новогоднего роста цен и сезонных колебаний. Продуктовую емкость зарплат россиян мы определили как отношение размера заработной зарплаты к стоимости минимального набора продуктов», — отмечается в исследовании.

В ряде российских регионов покупательная способность жителей за последние 15 лет выросла почти в три раза. Например, это касается Москвы, Мордовии и Воронежской области.

То есть здесь россияне могут купить почти в три раза больше продуктов на свою зарплату, чем 15 лет назад.

￼

Зарплаты выросли с 6388 рублей до 69847 рублей в Москве, с 2444 рублей до 25150 рублей – в Мордовии и с 2580 рублей до 28686 рублей – в Воронежской области.

При этом стоимости минимального набора продуктов в Москве подорожала с 1212 рублей до 4538 рублей, в Мордовии – с 877 рублей до 3089 рублей, а в Воронежской области – с 857 рублей до 3303 рублей.минимального набора продуктов, который могли приобрести жители каждого субъекта РФ на одну зарплату в 2002 и 2017 году.