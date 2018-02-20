Беднеем вместе: доходы россиян упали в два раза
Если верить статистике, то за 15 лет россияне стали богаче. В среднем по стране на одну зарплату можно купить в 2,2 раза больше продуктов. Однако состав минимального набора продуктов, который входит в потребительскую корзину, не менялся с 2013 года, и сейчас он соответствует структуре потребления малообеспеченных граждан. При этом около 40% россиян половину реальной продуктовой корзины выращивают на огородах.
В целом можно говорить о выравнивании уровня жизни между регионами, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Однако делать вывод из исследования о том, что россияне стали богаче за последние 15 лет, нельзя, подчеркивают эксперты.
Во-первых, слишком много вопросов к статистике.
«К корректности учета Росстатом зарплат и их динамики слишком много вопросов. К тому же даже по официальным данным более трети россиян обеспечивают себя за счет самозанятости (в регионах эта цифра доходит местами до 50% и выше), что делает точный подсчет уровня реальных доходов весьма затруднительным»,
— говорит аналитик Алексей Коренев.
Кроме того, в исследовании затрагиваются соотношение затраты к минимальному набору продуктов. Однако эксперты ранее неоднократно критиковали минимальный продуктовый набор, который входит в потребительскую корзину. По их мнению,
фиксированный набор товаров и услуг в России отражает структуру потребления прежде всего малообеспеченных граждан.
Стоимость корзины пересматривается в течение года, а ее состав — раз в пять лет. Нынешний минимальный набор был установлен в 2013 году. При этом Минтруд недавно пообещал, что в этом году создаст рабочую группу по разработке новой потребительской корзины. Новая потребительская корзина, в которой будет больше мяса и меньше хлеба, появится в России не раньше чем через три года.
Как отмечали эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в своем «Мониторинге экономической ситуации в России», в 2017 году в качестве стратегии улучшения материального положения россияне выбирали производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Экономисты приводили данные весеннего исследования Института социологии РАН, согласно которому обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве, почти треть опрошенных (32%), что на 12 п.п. больше, чем в 2014 году.
«Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса «выживания» в 1990-х годах, а не активные инновационные практики»,
— отмечалось в исследовании.
«Около 40% российских семей до сих пор почти половину своей продуктовой корзины производят самостоятельно, в садах да на огородах, за счет рыбалки, охоты. Ходят в лес за грибами-ягодами и так далее», — говорил о том же в интервью «Газете.Ru» Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир».
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Ага. За счет фейковой инфляции. Не верь своим глазам, а верь Задовне. Сегодня Росстат сообщил, что изменил методологию подсчетов, что бы показать позитивную картину сравнения января 2017 и января 2018г. Что только перед выборами не сделаешь. В 2017 планировали рост доходов на 1,3%, а они взяли и упали на 1,7%.
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Статистика от лукавого.
Надо рассматривать не только зарплату (доход) и какие продукты входят в потребительскую корзину, но и цены на них.
А также стоимость на жилищные и коммунальные услуги, цены на лекарства,
одежду, обувь, на проезд в общественном транспорте и прочее.
С существующей потребительской корзиной можно только пенсионерам и инвалидам
по миру ходить.
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Жевачка какая-то. Взять хотя бы мои личные расходы по “обязательным платежам”, конкретнее штрафы с камер. Мне за последние 2 месяца не одного не пришло штрафа по 500 р., зато за 2 мес. пришло 5 штрафов по 5000 р, и того на 25000. И самое главное уже знаешь, что оспаривать писать в пустую, только время потеряешь + еще и нервы. Раньше по 50% в срок в мес. максимум на 1000, получается у меня только на штрафы в среднем за два мес. расходы выросли на 1250% вот тебе и арифметика, уверен это сейчас повсеместно.
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Есть вариант не платить штрафы. Попробуйте ездить по правилам, это значительно облегчит нагрузку на ваш кошелёк.
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Штраф это как кнут, превращает вольного человека в дрессированное животное. Например пристёгивание ремнём: скажите какое вам дело до моего здоровья и жизни? Если соблюдать все законы,то лучше попроситься в тюрьму, там хоть кормить будут и коммуналку не надо платить. Но мы выбираем волю рескуя, нарушая нечеловеческие законы.
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Если Вам нет дела до собственного здоровья, то мне до Вашего и подавно.
Забавный Вы человек, указываете на нарушения со стороны действующей власти и тут же призываете не исполнять законы. Т.е. Вы открыто признаетесь в том, что сами и являетесь одним из тех, кто поддерживает беззаконие. Это, сударь не воля, а преступление.
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Авто на кого оформлено? в страховке кто оформлен? Приходит “письмо счастья”, а ты пишешь жалобу, что тебя в авто не было и протокол обязаны отменить. Вот и всё шеф!
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Это из тех советов: Что бы не заблудиться в лесу, советую – в лес не ходить) . Я ездил и ездию особо не нарушая, а здесь я вдруг на красный ездить стал, хотя на мигающий желтый не помню что бы когда-то ездил. Вот я сейчас по данному перекрестку стараюсь не ездить .. но это же неправильно .. потом будет следующий перекресток.. потом тупик
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Наш упёрнутый Росстат просто так – без хрена не сожрёшь… У него и рождаемость увеличилась, и безработица снижается, и доходы растут, как на дрожжах…
http://zakon-i-poryadok.com/2018/02/rosstat-zamorozil-padenie-dohodov-naseleniya.html
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Интересно другое, правительство решило поднять благосостояние не предоставляя условия, а просто повышает минимальную зарплату, не думает видимо о том, что работодатель просто прекратит давать работу и тогда некому будет повышать.
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Согласно последней статистике Росстата, реальные доходы наших сограждан упали на 49,7% в сравнении с декабрем прошлого года. – Сикоко-сикоко рабочих дней было в декабре и сколько в январе? И таки да, зряплата в январе, естественно, будет ниже. А если следующий месяц совсем на работу не выйти (ну её нах), доход упадёт на все сто! А так да, газетавру – неполживый источник. Сейчас вам серые разъяснят. как плохо живётся.