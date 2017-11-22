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Кто пустил «цитату» Салтыкова-Щедрина о том, что русские пьют и воруют?

17:25. 22 ноября 2017 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал:

Источник: polesh-chuk.livejournal.com

Утром я перепостил хороший репортаж об Индии и ничуть не жалею об этом. Но как человек дотошный до нудности решил поискать источник приведённой автором якобы цитаты Салтыкова-Щедрина: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют».

Да что там говорить, я не обвиняю автора — указанной цитатой оказался наводнён весь интернет. Гугл даёт 106 000 ссылок на «Салтыков-Щедрин пить и воровать», 105 000 на «Салтыков-Щедрин пьют и воруют» и 104 000 на «Салтыков-Щедрин в России пьют и воруют».

Самое интересное, что ни в одном тексте по ссылкам не дан источник «крылатого выражения». Я, конечно, все сто тысяч ссылок не осилил, но просмотрел вроде бы авторитетные типа Комсомолки, АиФа и др. Упёрся и внимательно просмотрел все тексты Салтыкова-Щедрина на lib.ru. Если есть желание, можете повторить мой подвиг и проверить сами.

Ну дальше я натурально разъярился и стал искать по-серьёзному — откуда ноги растут. По мере сокращения периода времени появления ссылок их количество, естественно, уменьшалось. Пока не осталась одна — самая первая. Автором цитаты оказался Александр Розенбаум. До сих пор на его официальном сайте лежит его интервью «Собеседнику» с хорошим таким заголовком — «Никому не позволю лапать себя грязными руками»,* в котором он и родил «цитату» Салтыкова-Щедрина.

Вот как это прозвучало впервые 16 октября 2000 года:

А. Розенбаум:
— Ещё то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: «Что будет через двести лет? Будут пить и воровать!» «Пусть моя корова сдохнет, лишь бы твоя не телилась»… Это не я придумал. Какой мазохизм? Наш слон всегда был самым большим в мире. Сегодня московский «Спартак» — народная команда. Придумали: «Одна из лучших команд в мире…» Да фуфло команда, ниже среднего по мировому уровню. Но это наше, родное.

В. Кожемякин (корреспондент «Собеседника»):
— Ну хорошо. А что делать? (я бы на месте Кожемякина знал, что нужно делать — тут же проверить «цитату»)

А. Розенбаум:
— Надо избавляться от генов. Не от коммунистов, демократов, баркашовцев, масонов, а от генов, что на порядок сложнее. Говоря по-медицински, нужно вытаскивать вредные хромосомы.

Мало того, в 2008 году в интервью АиФу «Бросить пить и воровать» А. Розенбаум уже говорит следующее:

«Карамзин ещё два столетия назад на вопрос о том, что будет делать Россия через много-много лет, ответил: «Пить и воровать!»

Я в принципе согласен — хватит уж пить, воровать и приписывать великим русским писателям всякую чепуху.

*) После этого поста интервью Розенбаума «Собеседнику» с его сайта исчезло, но сохранено в вэбархиве.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

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    Ursus 22 ноября 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
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    Какой нафиг розенбаум? Цитата “Воруют” принадлежит Карамзину. Ничего не поменялось с тех пор.

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  • 16566 7846
    Ursus 22 ноября 2017 в 18:41 Ссылка Пометить
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    Сорри, что заминусовал заметку. Очень грамотную мысль озвучил Розенбаум. “Надо избавляться от генов. Не от коммунистов, демократов, масонов, а от генов, что на порядок сложнее. Говоря по-медицински, нужно вытаскивать вредные хромосомы.”
    Гены рабства реально мешают.

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