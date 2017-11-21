Значение лидера для любой организации. Андрей Иванов
22:27. 21 ноября 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как превратить разрозненную толпу в целеустремлённую группу?
Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассказывает о создании новой управленческой культуры. Какие качества важны для лидера?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai