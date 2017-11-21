Захар Прилепин: Победить мальчика

Мы сегодня возмущаемся, что на Украине залили Вечный огонь цементом, а на другой день сами здесь валим памятники Ленину (реально или фигурально).

Для замайданных украинцев абсолютно всё равно: Ленин, Жуков , Кутузов , Вечный огонь, Сталин , памятник чекистам или памятник фильму «Весна на Заречной улице» — они всё ломают. Но у нас такая умная интеллигенция, она всё время желает составить для замайданной публики список: вот это можно ломать, тут мы с вами, а вот это не ломайте, это фашизм, будьте вы прокляты!

Это шизофрения. Причём не украинская, а наша собственная.

Прежде чем что-то предъявлять украинцам, надо внимательно посмотреть на себя.