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Захар Прилепин: Победить мальчика

16:37. 21 ноября 2017 Просмотров - 350 9 коммент. Опубликовал:

Берегись, школьник из Нового Уренгоя.

На фото: зал в Бундестаге
 

Мы сегодня возмущаемся, что на Украине залили Вечный огонь цементом, а на другой день сами здесь валим памятники Ленину (реально или фигурально).

 

Для замайданных украинцев абсолютно всё равно: Ленин, ЖуковКутузов, Вечный огонь, Сталин, памятник чекистам или памятник фильму «Весна на Заречной улице» — они всё ломают. Но у нас такая умная интеллигенция, она всё время желает составить для замайданной публики список: вот это можно ломать, тут мы с вами, а вот это не ломайте, это фашизм, будьте вы прокляты!
 
 
Это шизофрения. Причём не украинская, а наша собственная.
 
 
Прежде чем что-то предъявлять украинцам, надо внимательно посмотреть на себя.
Мы живём в антисоветском по сути государстве, построенном в результате антисоветской буржуазной революции, — в государстве, которое четверть века пропагандировало совершенно очевидный, последовательный и зримый антисоветизм, пронизавший образование, медиа и кинематограф, — и при этом неистовым криком кричим о мальчике из Уренгоя. Остаётся только развести руками.
 
 
В России почти все топовые режиссёры и почти все топовые писатели сделали в миллион раз больше на ниве антисоветизма, чем этот мальчик.
В России «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына, переполненный катастрофическим количеством ошибок и вполне себе доходчиво объясняющий отчего русские крестьяне шли в полицаи — изучают в школах. Но с мальчиком бороться куда сподручнее.
 
 
Побороться с мальчиком сначала, а потом пойти почитать нового Акунина(уверен, вам много открытий чудных предстоит, когда наш любимый писатель доберётся до XX века) и сериальчик глянуть про штрафбат. Ну или там «Хождение по мукам», сценарий к которому сочинила дама, неистово ненавидящая Советскую власть, и никто ей не сказал, что она не за своё дело взялась.
 
 
Мальчик выступил для пятидесяти немцев, а сериал посмотрят 15 миллионов человек, из них — 150 тысяч таких же мальчиков.
 
Но это ничаво. Главное этого мальчика победить и запугать.
 
Вперёд! За Родину! Мальчик, берегись.
 
 
http://svpressa.ru/blogs/article/186645/

 

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9 коммент.»

  • 791 393
    Александр 21 ноября 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Что еще за мальчик? Ничего не понятно. В германии тоже ничего не говорят?

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    • 1897 1403
      Владислав Александр 21 ноября 2017 в 18:48 Ссылка Пометить
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      Мальчик из Нового Уренгоя выступил резонансно в бундестаге.

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    • 1458 872
      Oblichitel Александр 21 ноября 2017 в 19:53 Ссылка Пометить
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      Не говорят,потому что призвал ваши “элиты” к проявлению мира и сотрудничества и недопущению событий второй мировой войны,а тут публика неистовствует -думают,негодяй какой выискался,приехал к вам в Бундестаг родину продавать за пачку печенья и банку варенья ,ну а потом к себе обратно – в Уренгой.Ну раз не говорят у вас,значит точно – не продавать приехал…можно тете Ralis и дальше спокойно пирожки печь для мужа…

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    Владислав 21 ноября 2017 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Мальчик-кукла, его жаль. А вот с кукловодами надо бы разобраться, но в конечном итоге всё равно придём к ХПП и к его кукловодам. “Каков поп, таков и приход” (приход церковный, а не от травки).

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  • 673 613
    Мирослава 21 ноября 2017 в 18:54 Ссылка Пометить
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    Мальчики, девочки, девушки и юноши -это еще ничего! Но когда дама цитирует сериальчик, дама в возрасте, сериальчик про Любовь Орлову, как она там Берию одернула-печально это.Что в башку насуют-то эта говорящая башка и выдает своим языком.

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  • 1280 462
    ФЕДОР ЗИМИН 21 ноября 2017 в 19:16 Ссылка Пометить
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    Ведь послали, в Германию, самого умного мальчика! И ..результат на лицо!

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    Oblichitel 21 ноября 2017 в 19:48 Ссылка Пометить
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    Еще один ПРИЛЕПИЛ “мальчика” к “солженицынам”,а ведь взгляд на историю через призму иудаизма приводит эту историю к весьма плачевному концу.

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      Vov Oblichitel 21 ноября 2017 в 21:22 Ссылка Пометить
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      А мне показалось,шло Захар тоже Кольку защитить пытаеца. Как и ты. Да и я вроде уже вякнул, шло хватит о Коле.

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        Oblichitel Vov 21 ноября 2017 в 21:36 Ссылка Пометить
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        А ты не “вякать”,а рассуждать учись – почему в Германии о “мальчике Коле” ни гу-гу,а у нас жидовня неистовствовать начала? А-то, думай…

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