Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 ноября 2017
- 13:25 Башар Асад посетил Москву с официальным визитом.
- 09:30 Асад: Нам удалось отстоять независимость Сирии.
- 09:00 ВАЖНО: Путин встретился с Асадом в Сочи (ФОТО).
- 08:40 Путин: военная операция в Сирии завершается.
- 07:04 В качестве мести: США заблокировали заявление России в Совбезе ООН по атаке на посольство в Сирии.
- 05:30 Бойня в Идлибе: Сотни боевиков убиты и ранены в войне «Аль-Каиды» с «умеренными отрезателями голов» (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 04:30 Израильские танки атаковали сирийских военных: рассказ очевидца с Голанских высот.
- 00:49 Спасая жизни: Военная полиция РФ и офицеры Центра примирения на юге Сирии (ФОТО).
Башар Асад посетил Москву с официальным визитом
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Асад: Нам удалось отстоять независимость Сирии
Операция ВКС РФ позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии, заявил президент САР Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Очень рад встрече с Вами спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию, которая идет весьма успешно… Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии.
И тот процесс, который был запущен, — Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства», — сказал Асад.
«За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — отметил Асад.
Президент САР также передал Путину благодарность сирийского народа.
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать Вам, уважаемый господин президент, поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность страны и независимость нашей страны», — добавил он.
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ВАЖНО: Путин встретился с Асадом в Сочи (ФОТО)
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.
Как заявил сирийский президент, за два года очевидны успехи, которые удалось достичь благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск.
Он отметил, что благодаря России Сирия спасена как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование. Асад добавил, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.
Фото: Telegram-канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова
«За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — отметил он.
В свою очередь, российский президент выразил надежду, что скоро будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Он отметил, что, несмотря на успехи, очаги еще будут возникать.
«Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что сейчас главное перейти к политическому урегулированию, добавив, что Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования.
Также сирийский лидер заявил, что Дамаск рассчитывает на поддержку Москвы в обеспечении невмешательства внешних игроков в политические процессы. Хотя Путин отметил, что Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии урегулирования.
Он подчеркнул, что создание зон деэскалаций позволило начать практически впервые настоящий диалог с оппозицией.
В ходе встречи Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России.
Как отметил сенатор Франц Клинцевич, встреча лидеров двух стран стала колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.
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Путин: военная операция в Сирии завершается
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В Сочи президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает “Газета.Ru“.
На встрече с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба ВС России он также подчеркнул, что «окончательная точка» будет скоро поставлена.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Асадом.
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В качестве мести: США заблокировали заявление России в Совбезе ООН по атаке на посольство в Сирии
США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление в связи с атакой на посольство страны в Дамаске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.
Ранее в российском МИД сообщили, что выпущенный террористами снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.
«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», — сказал представитель дипмиссии.
«Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой „коалиции“ демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения», — подчеркнул Стржижовский.
«Посоветовали бы проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов разных стран в Сирии и в регионе в целом. Российская Федерация и дальше продолжит борьбу с террористами в Сирии и будет содействовать установлению мира и безопасности в Сирийской Арабской Республике», — добавил он.
Ранее в МИД России подчеркнули, что очередная атака террористов против посольства России в Дамаске является провокацией и не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористического очага в Сирии.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что у «столь активных на сирийском направлении западных коллег» России по Совету Безопасности ООН «хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов».
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Бойня в Идлибе: Сотни боевиков убиты и ранены в войне «Аль-Каиды» с «умеренными отрезателями голов» (ВИДЕО, ФОТО 18+)
В Сирии недавно снова начались кровавые разборки между радикальными исламистскими группировками. На это раз междоусобную войну начали давние союзники — «Джебхат ан-Нусра» (сирийская «Аль-Каида»*) и «Нур ад-Дин аз-Зинки», действующие в зоне деэскалации «Идлиб».
Экстремистское НВФ «Нур ад-Дин аз-Зинки» относится к «умеренной оппозиции», эта банда стала всемирно известной после публичного отрезания головы сирийскому подростку в лагере палестинских беженцев Хандарат на окраине Алеппо в июле 2016 года.
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По имеющейся информации, поводом для конфронтации стал передел сфер влияния и контроль над финансовыми потоками от преступной деятельности. В ночь на 13 ноября 2017 г. боевики «Джебхат ан-Нусры»* совершили нападение на дом одного из главарей «Нур ад-Дин аз-Зинки» Али Абдурахмана Замзама в городе Кафер-Нааль. Высокопоставленный боевик был убит (см. фото ниже).
После этого между бандами начались кровопролитные бои в Идлибе и на западе провинции Алеппо. Сирийские СМИ сообщают о том, что в ходе этих столкновений было убито и ранено более сотни боевиков с обеих сторон.
Журналисты сирийской оппозиции собщили, что помимо террористов в ходе боёв были убиты и многие мирные жители, включая детей (см. видео).
Боевики навели авиацию на совещание главарей «Нусры»
Позже, в результате авационного удара по месту проведения совместного совещания лидеров «Джебхат ан-Нусры» и «Нур ад-Дин аз-Зинки» по вопросам заключения перемирия, проходившего в г. Эль-Атареб, были уничтожены более 40 боевиков «Нусры». Примечательно, что представители «Нур ад-Дин аз-Зинки» на данное совещание не прибыли.
После данных ударов формирования «Джебхат ан-Нусра» начали наступление на позиции «Нур ад-Дин аз-Зинки» вблизи населенного пункта Дар-Таазз.
После этого число убитых и раненых с обеих сторон за время короткой междоусобной войны превысило 200 человек.
На официальных медиа-ресурсах обеих группировок традиционно были опубликованы «ноты протеста», в которых главари банд обвиняют друг друга в «плохом поведении».
По последним данным, группировки всё же пришли к установлению хрупкого перемирия, которое в любой момент вновь может обернуться жестокими боями и большими жертвами.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
ريف حلب الغربي – أورم— ammar alabdo (@ammar_alabdo) 12 ноября 2017 г.
أم فقدت طفليها نتيجة الإشتباكات بين #جبهة_النصرة و حركة نور الدين الزنكي . pic.twitter.com/Rh8V5GGmCA
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Израильские танки атаковали сирийских военных: рассказ очевидца с Голанских высот
Видимо, несколько рабочих, трактор и взвод охраны сирийской армии представляют для национальной безопасности еврейского государства гораздо большую угрозу, чем несколько сотен террористов, которые до сих пор разгуливают в непосредственной близости от израильских границ.
В понедельник стало известно, что в ходе военных учений на Голанских высотах израильские танкисты открыли огонь по сирийским военнослужащим, проводящим строительные работы по ту сторону «баррикад».
Согласно официальной информации, опубликованной оборонным ведомством Израиля (ЦАХАЛ), их военнослужащие вновь сделали предупредительный выстрел из танка по солдатам и офицерам армии Башара Асада, которые вопреки соглашению 1974 года ввели на территорию Голанских высот тяжелую строительную технику.
Напомним, что аналогичный инцидент случился и накануне. Тогда израильские танкисты также выстрелили из танка по сирийским военным, руководящим инженерными работами на наблюдательном пункте. Вчера сирийцы понесли лишь материальные потери в виде экскаватора, сегодня же один солдат получил легкое ранение.
К сожалению, узнать какие-либо подробности происшествия в арабских и израильских СМИ мне не удалось, поэтому я решил попытаться найти знакомых, которые проходят службу где-то на юго-западной границе.
Безуспешно обзванивая всех своих многочисленных друзей и родственников, я как будто бы оказался на уроке географии в школе. За короткое время я успел поговорил практически со всеми городами арабской республики: от Абу-Кемаля и Камышлии на Востоке до провинции Деръа на Юге и отдаленных районов Алеппо на Севере. Однако военных из первого армейского корпуса, которые находились бы в районе происшествия, найти мне так и не удалось.
Тем не менее, воля случая все же свела меня со свидетелем событий сегодняшнего утра… Собираясь выпить чашечку крепкого кофе с кардамоном, я зашел в кофейню, где сидела моя школьная учительница с группой военных.
Вежливо склонив голову в поклоне, я собирался пройти мимо их честной компании. Однако моя наставница настойчиво попросила меня подойти и присоединиться к их столику.
Как оказалось, моя учительница решила в обед выпить кофе со своим сыном и его сослуживцами, которые приехали на несколько дней в родной Алеппо как раз из той самой части столичной провинции, на которую израильтяне совершили вероломное нападение.
Узнав, что я журналист, мой тезка Фарид, эмоционально воскликнул:
«Вот объясни мне, почему никто из вашей пишущей братии не говорит о вопиющих преступлениях евреев?!» — громогласно заявил военный.
Я решил, что в сложившейся ситуации не стоит перебивать собеседника и молча продолжил слушать.
«Сегодня, например, наши товарищи пытались восстановить наблюдательный пункт вблизи границы. При том, командование заранее проинформировало Тель-Авив о ходе инженерных работ. Мы объяснили евреям, что в планы Дамаска входит укрепление ряда военных объектов для защиты солдат и офицеров от нападения боевиков „Джабхат ан-Нусры”*, чьи отряды до сих пор удерживают ряд населенных пунктов вдоль границы с Израилем. Однако израильтяне нас явно не услышали и подогнали несколько танков на одну из высот. Один из них выстрелил, осколком ранило нашего товарища», — сообщил мой собеседник.
Что ж, видимо несколько рабочих, трактор и взвод охраны сирийской армии представляют для национальной безопасности еврейского государства гораздо большую угрозу, чем несколько сотен террористов, которые до сих разгуливают в непосредственной близости от израильских границ, подумалось мне.
«Вот раз ты журналист, то и опубликуй прямо сегодня заметку про вероломное нападение израильтян», — безапелляционно завершил свой эмоциональный монолог офицер.
Как говорится, слушаюсь и повинуюсь!
Рияд Фарид Хиджаб
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Спасая жизни: Военная полиция РФ и офицеры Центра примирения на юге Сирии (ФОТО)
Война в Сирии подходит к концу. Совсем скоро все ужасы, которые пришлось испытать мирному населению за долгие 6 лет, останутся в прошлом.
Новый репортаж «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Каждый день в социальных сетях проходит информация, что в тот или иной населенный пункт возвращаются жители.
Однако, вернуться домой мало. После всех разрушений, оставленных боевиками, хозяйство подлежит долгому процессу восстановления. Пока этого не случилось, многие люди нуждаются в гуманитарной помощи.
Уже два года эту миссию выполняет российский Центр по примирению враждующих сторон. Послужной список его сотрудников можно перечислять часами.
За эти годы офицеры ЦПВС при поддержке военнослужащих военной полиции Минобороны РФ объехали буквально всю Сирию, спасая тысячи жизней мирных жителей.
На днях российские военные провели гуманитарную акцию в н. п. Эль-Шакрахия провинция Деръа (Дераа), в 34 км от Дамаска. Было выдано 500 гуманитарных пакетов (сахар, рис, мясные консервы). Общий вес 2,150 т. Врачом осмотрен 101 человек, включая 22 ребенка.
Как и всегда, население встречало русских солдат с глубоким уважением в сердце и неподдельной радостью в глазах.
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