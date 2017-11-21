Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 ноября 2017

Операция ВКС РФ позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии, заявил президент САР Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Очень рад встрече с Вами спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию, которая идет весьма успешно… Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии.

И тот процесс, который был запущен, — Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства», — сказал Асад.

«За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — отметил Асад.

Президент САР также передал Путину благодарность сирийского народа.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать Вам, уважаемый господин президент, поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность страны и независимость нашей страны», — добавил он.

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