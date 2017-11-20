Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 ноября 2017

Абу-Кемаль. 20.11.2017

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Ниже, убитые халифатчики. Фото 18+

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К вечеру 19 ноября, оборона ИГИЛ на окраинах Абу-Кемаля схлопнулось. Сирийцы и иранские прокси, продвинулись через окраины непосредственно в жилые кварталы и приступили к подавлению оставшихся очагов обороны боевиков, а также зачистке южных и западных жилых кварталов. После этого поперли фото и видео непосредственно из города.Противник оказывал достаточно упорное сопротивление, но в условиях распада обороны, максимум на что могли рассчитывать боевики, это затянуть зачистку и нанести атакующим дополнительные потери. Сирийские и ливанские источники указывают, что за последние дни в результате ударов ВКС РФ, артиллерийской подготовки и уличных боев, потери "черных" составили порядка 120-150 человек убитыми, ранеными и пленными. Источники Халифата заявляют о порядка 30-40 убитых у атакующих, 2 уничтоженных единицы бронетехники и нескольких тачанок в районе Абу-Кемаля. Стоит отметить, что в ходе боев погиб один из высокопставленных командиров КСИР (информацию подтвердили и иранские источники), который координировал действия иранских прокси с Хэзбаллой и САА.Иран, наряду с ударами ВКС РФ, сыграл важную роль в форсировании операций на сирийско-иракской границе с занятием Аль-Каима и Абу-Кемаля. Занятное совпадение – слом обороны боевиков в Абу-Кемале произошел вскоре после того, как на фронт прибыл генерал Сулеймани, который судя по всему промотивировал тактических командиров КСИР, Хэзбаллы и Лива-Фатимиюн. Ему бы поосторожнее надо, а то гибель генерал-майора КСИР, российского генерала и Иссама Захреддина внушают определенные опасения – уж больно кучно пошло. На этом этапе войны Ирану будет весьма неприятно потерять столь значимую фигуру, тем более, что с подачи Израиля несколько месяцев назад распространялись слухи о его ранении в Дераа, отражающие "хотелки" Израиля в отношении Сулеймани.Несмотря на то, что к вечеру снова пошли сообщения о полном контроле над Абу-Кемалем, на деле, боевики в городе еще оставались и зачистка продолжалась до ночи и скорее всего продолжится сегодня, после чего и будет повторно объявлено о полном контроле над Абу-Кемалем, полное занятие которого заняло чуть больше времени, нежели планировалось. Но по объективным военным причинам, эта задержка не сильно помогла боевикам, которые в 2017 году лишились всех значимых населенных пунктов, которые Халифат занимал на начало 2017 года. Завершение зачистки Абу-Кемаля приблизит объявление о победе в войне с Халифатом.Следующий шаг – соединение Абу-Кемальской группировки, с группировкой САА наступающей вдоль Евфрата к юго-востоку от Маядина. На вечер 19 ноября до Абу-Кемаля ей оставалось порядка 20-25 километров по прямой. Противник ведет сковывающие действия, которые замедляют продвижение САА. Тем не менее, за неделю "Тигры" и другие формирования, прошли около 35-40 километров. После соединения, предстоит еще занят формально удерживаемый ИГИЛ кусок территории между Маядином и Т-2, но там боевики постепенно будут уходить в подполье, для ведения более стандартной террористической войны. Кроме того, можно ожидать полноценного форсирования Евфрата в районе Абу-Кемаля, дабы продвигаясь на север занять часть нефтяных месторождений провинции Дейр-эз-Зор, а также взять под контроль сирийско-иракскую границу к северу от Евфрата.С точки зрения контроля границы (пока еще достаточно условного), если не считать остающегося "окна" под контролем ИГИЛ, то от Ат-Танфа до до Фейш-Хабура, САА и иранские прокси, взяли под контроль ключевые КПП. Но пока все дыры на границе не заделаны, поток оружия и наемников (хоть и сильно ослабевший), будет поступать в Сирию, так как спонсоры террористов до сих пор не смирились с тем, как завершается Сирийская война и предпринимают серьезные усилия для ее затягивания.Прогресс в восточных районах провинции Дейр-эз-Зор будет очень кстати перед грядущей встречей лидеров РФ, Турции и Ирана, где очевидно будут подтверждены как уже достигнутые договоренности по северной Сирии, Идлибу и зонах деэскалации, но и выработаны дальнейшие шаги в совместных действиях, после того, как с Халифатом будет покончено. Предстоящую встречу в Сочи уже проработали на уровне глав МИД. Среди основных вопросов – судьба Африна и Рожавы, общая стратегия на выдавливание американских баз с территории Сирии, подготовка межсирийского диалога и т.д. По заявлениям МИД РФ, в ходе переговоров, был успешно согласован целый ряд вопросов по сирийскому урегулированию. Возможно, после встречи президентов, некоторые из договоренностей будут озвучены. Другие мы скорее всего увидим непосредственно на карте сирийской войны.Похороны ливанцев погибших в боях в Восточной Сирии.Прошли времена, когда ИГИЛ хвастался сотнями "Хамви" захваченными в качестве трофеев. Сейчас и 5 автоматов уже успех.Дрон ИГИЛ бомбит тачанки иранских прокси.Позиции артиллерии под Абу-Кемалем. 17-18 ноября.Пленные халифатчики. Часть фото уже ранее выкладывал.Уличные бои и зачистка в Абу-Кемаля. 19.11.2017Репортаж Поддубного о зачистке Абу-Кемаля.Сулеймани в пригородах Абу-Кемаля.Бои 18.11.2017

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«Охотники на ИГИЛ» захватили сотни террористов и предлагают обменять их на русских бойцов, пленённых боевиками (ФОТО)

Элитное сирийское формирование ISIS Hunters заявило, что готово обменять пленённых ими террористов на захваченных в конце сентября двоих российских добровольцев. «Для ИГИЛ: Мы готовы обменять на российских братьев тех пленных, которые показаны на фотографиях», — говорится в сообщении «Охотников на ИГИЛ», опубликованном в воскресенье. Как сообщала «Русская Весна», пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО, ВИДЕО). Два дня назад сотни «игиловцев» сдались в плен подготовленным Россией «Охотникам на ИГИЛ» после нескольких дней осады острова Хавиджа Кати в Дейр эз-Зоре. «Охотники» захватили более 250 боевиков, сдавших большое количество боеприпасов, включая патроны калибра 7,62 и 12,7 мм. Также при них были достаточно большие запасы продовольствия. Бандиты сдались после того, как последний путь их возможного отступления был отрезан. «14 ноября “Охотники” присоединились к операции по зачистке острова, силы ИГИЛ* были сосредоточены в его центральной и южной частях. В начале операция ISIS Hunters осложнялась сильным сопротивлением врага и высокой плотностью огня. Они использовали большой арсенал оружия, включая АК-47 и пулемёты, скрывающиеся за спиной местных гражданских лиц. Тем не менее “Охотники” продолжали продвигаться вперёд при поддержке полевой артиллерии. Ночью наши люди заметили несколько лодок, направлявшихся к острову, и открыли сильный огонь. Через несколько минут стрельбы плавсредства повернулись обратно, бросив своих товарищей на острове», — 17 ноября сообщило медиа-крыло «Охотников на ИГИЛ». «На следующее утро боевики ИГИЛ начали сдаваться группами по 10–15 человек. Общее число взятых в плен боевиков составляет 250 человек. Теперь остров Хавиджа Кати полностью освобождён», — также говорилось в сообщении. Читайте также: Гениальный ход Москвы: Курды выходят из-под контроля США и отдают нефть России и Асаду * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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На пороге новой войны: армия Израиля отрабатывает штурм сирийских Голанских высот

Сутки назад стало известно, что израильские военные в очередной раз открыли огонь по сирийским военнослужащим. По официальной версии представители армии Израиля (ЦАХАЛ), таким образом выразили свое недовольство началом строительных работ в районе Голанских высот. Согласно сообщениям пресс-службы армии обороны Израиля, военные еврейского государства вчера «сделали предупредительный выстрел из танка» по офицерам сирийской правительственной армии, которые руководили ремонтом наблюдательного пункта. В своем официальном заявлении представители израильского оборонного ведомства отметили, что мероприятия, проводимые сирийцами, являются вопиющим нарушением мирного соглашения от 1974 года, которое запрещает ввод на «Голаны» тяжелой строительной техники или военных машин. К счастью, в результате инцидента сирийцы понесли исключительно финансовые убытки, потеряв экскаватор. Данное происшествие не может не поражать своей абсурдностью. Во-первых, наверное, только в Тель-Авиве людей предупреждают о чем-либо прицельными выстрелами из танков. Во-вторых, если по условиям договора в регионе не может находиться тяжелая техника, то возникает логичный вопрос: что тогда там делал израильский танк?! Стрельба из тяжелой техники стала лишь прологом. Сегодня ЦАХАЛ начал в этом регионе масштабные учения, по легенде которых израильтяне проводят операцию по «принуждению к миру» против Сирии и Ливана. В сложившейся геополитической обстановке поведение Тель-Авива не поддается логике здравомыслящего человека. Ведь война в арабской республике уже подходит к своему логическому завершению — сегодня как никогда близок тот день, когда многонациональный сирийский народ сможет отпраздновать победу над террористами и многочисленными иностранными интервентами. И тогда генералы Башара Асада и лидеры «Хезболлы» смогут перебросить свои подразделения на западные границы сирийского государства — поближе к Израилю, чтобы не только пресечь многочисленные провокационные действия, но и окончательно решить вопрос с оккупированными еврейским государством территориями. Также стоит предполагать, что и палестинский народ не будет стоять в стороне и придет на помощь своим братьям по вере в войне против общего врага. Однако нам не стоит уподобляться агрессивной риторике еврейского государства… Ведь как сказал министр обороны Ливана: «Мы не должны провоцировать Израиль на войну просто потому, что он, вероятнее всего, ее проиграет. Мы должны удержать Израиль от начала войны именно потому, что Ливан обязательно ее выиграет», — заявил Джебран Басиль. Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны» Читайте также: МОЛНИЯ: Последний оплот ИГИЛ* в Сирии полностью зачищен от смертников — первые кадры (+ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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