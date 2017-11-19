Конец «Ангела». Как российский спецназ уничтожил Руслана Гелаева (ФОТО)

Руслан Гелаев был одним из наиболее известных командиров боевиков времён войны в Чечне. Его отряд доставил российским войскам много проблем, а окончательный разгром стал блестящим успехом армии. Операция по уничтожению последних гелаевцев — это сама по себе история, достойная голливудского боевика, пишет Лайф.

Костяк отряда Гелаева сложился ещё до начала чеченских войн, в ранние 90-е. Его командир и наиболее опытные боевики приобрели нужные для войны навыки ещё в Абхазии, позднее Гелаев стал одной из ключевых фигур в окружении Дудаева.

Именно его люди разгромили отряды чеченской оппозиции в 1993 году, а позднее он участвовал в целом ряде громких акций боевиков — от засады на военную колонну под Ярышмарды в 1996 году до обороны Грозного в конце 1999-го.

Позднее его группа понесла тяжелейшие потери во время осады села Комсомольское. Однако Гелаев сумел прорваться и уйти в Грузию, где воссоздал свой отряд. Словом, он казался неуловимым.

Однако к осени 2003 года группа Гелаева находилась в очень сложном положении. Во-первых, в течение нулевых российские военные и органы безопасности отсекли боевиков от притока денег зарубежных спонсоров. До сих пор именно отряд Гелаева имел лучшее снаряжение и техническое оснащение среди всех банд. Теперь же он оказался в самой трудной ситуации.

Постоянные амнистии одного за другим вырывали «моджахедов» из отряда. Из-за отсутствия денег и внутренних конфликтов отряд Гелаева раскололся. Часть людей ушла к Доку Умарову.

Поэтому в конце осени 2003 года Ангел (старый радиопозывной Гелаева) решил снова уходить в Грузию через перевалы. К этому моменту потери и дезертирство сократили отряд всего до 37 человек.

В последний день ноября группа Гелаева вышла в дорогу. Их путь к грузинской границе пролегал через самые дикие и пустынные края южного Дагестана. Перед прорывом ему пришлось потратить немало времени на поиски проводника и выяснение безопасных путей в Грузию.

Время года было не самое лучшее для перехода высокогорных перевалов, но боевикам удалось узнать казавшийся проходимым маршрут, который предполагал проскользнуть между пограничными постами.

Однако решение о переходе в Грузию Гелаев принял слишком поздно. К заветному перевалу гелаевцы добрались, когда в горах завывал пронизывающий ветер, а вершины покрывал глубокий снег.

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Перевал находился на более чем трёхкилометровой высоте, и измотанные боевики просто не смогли взойти на него. Дело в том, что в последний путь они вышли нагруженные, как мулы. Каждый тащил на себе по 30–40 килограмм груза.

Небольшой отряд нёс сразу восемь пулемётов, огромный запас одноразовых гранатомётов, боеприпасов, провианта, зимнего снаряжения. Бросить всё это они не могли: складов, с которых можно было бы пополнить запасы, у боевиков не было.

Пришлось искать обход. Боевики сориентировались по карте и сумели отыскать новый маршрут. Однако для продолжения похода им пришлось входить в деревни, чтобы купить продуктов.

Дагестанцы не слишком обрадовались людям с оружием, и вскоре местный житель прибежал на заставу и сообщил пограничникам, что в горах появились боевики.

Горный Дагестан, граница с Грузией. Место, через которое Гелаев хотел попасть в Грузию.

Гелаевцы не входили в село всем отрядом, и военные решили, что речь идёт только о маленькой группе. Рассказавший о боевиках человек видел лишь двоих, о чём честно и сообщил. Так что на перехват отправилась группа всего из девяти пограничников на «газике».

Первая попытка остановить гелаевцев обернулась трагедией. Пограничников было всего девять человек, а на них обрушился огонь многократно превосходящей банды. ГАЗ-66 пулемёты разнесли буквально в клочья.

Раненых пограничников, в том числе их командира, капитана Радима Халикова (местного уроженца), добили ножами. Капитану отрезали голову. Однако после этого отряд оказался обнаружен.

Охота на волков

Боевики двинулись пешим маршем прочь от места боя. Но теперь за ними гнались все силы местного пограничного отряда, а на помощь подтягивались армейские части.

Правда, основную работу в итоге выполнили всего три разведгруппы: менее сорока человек общим числом, они сидели у уходящей в Грузию банды на хвосте, не давая нигде остановиться.

Некоторое время боевиков не удавалось найти. Один из командовавших операцией офицеров, полковник спецназа ГРУ Александр Мусиенко, координировал поиски с воздушного компункта, который он оборудовал внутри вертолёта.

Отсутствие результатов нервировало, и полковнику даже успели пожелать успеха «в борьбе с виртуальными духами», когда группу Гелаева наконец засекли.

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Похоронить боевиков ударами с воздуха не получилось из-за начавшегося бурана. К тому же местность в этих краях крайне сложная для воздушной охоты: расселин, где можно спрятаться, много, лес и снег дают защиту от наблюдения.

Типичная деталь ландшафта — ущелье мизерной ширины и глубиной в 100–200 метров. Попасть в такую цель бомбой крайне трудно, а попав, можно не выйти из пике, врезавшись в скалу. Однако, как только немного распогодилось, бомбардировщики ударили по склону горы, где гелаевцы могли находиться.

Бомбы прошли мимо, но удар вызвал лавину, под которой сгинули сразу несколько боевиков, в том числе обладатель единственного GPS-навигатора в отряде.

Бомбардировки ледников вообще оказались эффективным способом борьбы. Боевики неплохо маскировались в поросших лесом горах, а прицельно метать бомбы среди высоких и почти отвесных скал было крайне затруднительно.

Однако гелаевцы рисковали погибнуть под лавинами, а пути отступления оказывались завалены. Боевики не могли нигде переночевать, многие были ранены или обморожены.

В конце концов отряд незадачливых моджахедов разделился. Одна группа, включавшая всех здоровых бойцов, попыталась всё-таки прорваться в Грузию, в районы, населённые чеченцами.

Там они надеялись найти помощь. Однако этот маленький отряд оставил на белом снегу хорошо видную тропу. Цепочку следов обнаружили с вертолётов, после чего на вероятном пути их марша поставили засаду.

Пограничники отплатили за гибель товарищей в начале этой эпопеи: из 11 боевиков в плен попали четверо, остальные погибли. Одного из пленных не только перевязали, но даже угостили сигаретами и мандаринами.

Такое отношение объяснялось радостью разведчиков: именно этот пленник сообщил, у какого крупного зверя военные сидят на хвосте.

Остатки отряда во главе с самим Гелаевым попытались пробиться в соседнее ущелье. Сами боевики и преследовавшие их разведчики шли ослиными тропами.

К сожалению, этот экстремальный альпинизм стоил жизни не только некоторым боевикам, но и троим российским военным. А ещё один боевик воспользовался скалами, чтобы совершить самоубийство — истощённый и разуверившийся в успехе похода, он бросился в водопад.

Действия спецназа и удары с воздуха загнали боевиков в дикое ущелье. Те смогли пробраться туда, спустившись на связанных автоматных ремнях, и засели в пещере.

Чтобы добраться до них, разведчики шли по руслу речки по пояс в холодной воде. Выбить боевиков из ущелья авиабомбой не решились. Дело в том, что достаточно мощная для этого бомба неизбежно снесла бы ещё и ближайший аул, а менее сокрушительные боеприпасы не дали бы нужного эффекта. Поэтому выкуривать последних боевиков из их укрытия пришлось вручную — при помощи пехотного оружия.

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Спецназовские скалолазы ослиными тропами обошли пещеру и долго вели бои перед ней. Огонь среди камней давал очень мало эффекта, а ломиться вперёд и забрасывать гелаевцев своими телами разведчики не желали.

Поэтому каждое пулемётное гнездо приходилось уничтожать с величайшей аккуратностью. На небольшой отряд измученных боевиков потратили очень много времени, но благодаря этому пролили мало собственной крови.

Во время осады пещеры погиб только один разведчик. Солдата достал снайпер. Ещё одного бойца пришлось эвакуировать вертолётом после тяжёлого ранения.

Для этого майору Палагину, пилоту вертушки, пришлось зависнуть буквально впритирку к отвесной скале, пока солдаты грузили товарища на борт. По совокупности успехов, в том числе за эту эвакуацию, Палагин вскоре получил давно заслуженную «Золотую Звезду» Героя России.

Интересно, что во время этих боёв на поле боя нашли… косметичку. Изумлённые разведчики упорно искали в банде женщину, пока от одного из пленных не получили объяснение такому странному трофею: кто-то из боевиков даже в диких горах необычайно тщательно ухаживал за бородой.

Гелаевцы недаром считались одним из лучших отрядов боевиков. Разведчики продвигались с огромным трудом. Преимущество кроме собственных навыков им давал только миномёт, который привезли вертолётом. «Трубу» и мины к ней по горным тропам таскали на ишаке.

29 декабря разведчики сломили сопротивление боевиков. Пару моджахедов, пытавшихся уйти из пещеры, похоронил под лавиной вертолёт. Банда Гелаева была уничтожена.

Оставался лишь один вопрос: где сам Руслан Гелаев?

Конец

Пограничный пост, откуда был замечен Гелаев. Коллаж © L! FE. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Гелаев не стал умирать в пещере. В последние дни он даже ходить мог с огромным трудом: лидер боевиков отморозил ноги и успел получить ранение.

Полевой командир отделился от основного отряда. В горах он сумел найти кошару и некоторое время отлёживался там. В Грузию Гелаев решил пробиваться в одиночку. Последний акт драмы разыгрался в окрестностях пограничного поста Мушак.

Дмитрий Буянов.

В восьмом часу утра младший сержант срочной службы Дмитрий Буянов стоял в дозоре. Внезапно однообразие пейзажа нарушил одетый в рваньё мужчина с мешком за плечами, бредущий по тропе в обход поста.

Это был измученный и похожий уже скорее на бродягу, чем на полевого командира, Гелаев. В зоне видимости он находился только несколько секунд. За это время он увидел лагерь пограничников, развернулся и пошёл назад. Однако за те же несколько секунд его успел разглядеть в бинокль бдительный дозорный.

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Буянов не особо встревожился. Резкий разворот незнакомца мог вызвать подозрение, но, в принципе, пастухи ходили в этих краях и иногда проверяли тропу на предмет убежавшей скотины. Тем не менее дозорный доложил командиру, а тот решил на всякий случай проверить у «пастуха» документы и послал ему вслед двух бойцов-контрактников.

Это были молодые парни, местные уроженцы — Абдулхалик Курбанов и Мухтар Сулейманов. Оба солдата тоже проявили изрядную бдительность и, поняв, что таинственный путешественник пытается уйти, начали его преследовать.

Гелаев попросту заманивал их, надеясь вытащить к тому месту, где не услышат стрельбы. Отойдя на некоторое расстояние, он спустился к мелкой речке, прошёл некоторое расстояние по руслу, снова поднялся и сел в засаду. Дистанция составляла всего 150 метров, а Ангел был отличным стрелком. Но что-то пошло не так.

Пограничники, убитые Гелаевым.

Оба пограничника были смертельно ранены первыми же очередями. Но умирающий Сулейманов, которому одна из пуль пришлась в голову, успел выстрелить несколько раз, а Курбанов опустошил в сторону Гелаева полный магазин.

Этого хватило. Солдаты погибли, но утащили на тот свет одного из самых известных полевых командиров. Гелаев получил пулю в бедро, и главное — ещё одна из пуль пограничников перебила ему руку. Шатаясь, боевик подошёл к умирающим, добил Курбанова, перебрался через речку, перетянул жгутом руку — и умер.

Для российских войск победа над отрядом Гелаева стала безусловным серьёзным успехом. Разгром отряда стоил пятнадцати погибших. Однако этой ценой банду удалось полностью уничтожить. Одни из самых страшных врагов России нашли свой конец в горах Дагестана.

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А российские вооружённые силы показали, что многому научились за время войны в Чечне. Ещё в конце 90-х считалось, что горная война — слабая сторона российских войск, но в конце 2003 года военные продемонстрировали, что способны справиться с противником даже в самых диких скалах.

Евгений Норин