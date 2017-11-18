На Луне обнаружен человек без скафандра
На официальном сайте НАСА было найдено фото, которое при детальном анализе удивило виртуального уфолога. На снимке виднеется человек без скафандра, отраженный в шлеме напарника.
Заметить несоответствие можно невооруженным глазом: фигура имеет слишком малые пропорции, человек явно не имеет скафандра, а одет в обычную куртку и кроссовки.
Уфолог незамедлительно смонтировал видео, которое загрузил на видеохостинг YouTube. Пользователи сети сразу же заинтересовались снимком.
https://www.youtube.com/wat…
Несложно догадаться о поддельности происходящего на фото. Если миссия «Апполон-17» проходила не на Луне, значит имеет место заговор, обман миллионов людей.
Вполне возможно, НАСА скоро удалит обсуждаемый многими снимок, однако, как отметил уфолог, уже поздно что-либо исправлять — все доказательства вранья сохранены.
LINK to NASA Photograph https://history.nasa.gov/al…
Источник: nnm.me
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Неужели в НАСА такие тупицы сидят,что пропустили столь вопиющую нестыковку? или это нарочно сделано? вот и понимай,как хочешь!
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Луна ярко светит. Если поверхность “кто-то отполировал”, то светимость её т.о. можно объяснить, как солнечное отражение . А если не “отполированная” поверхность, тогда что? Атмосфера?