На Луне обнаружен человек без скафандра

На официальном сайте НАСА было найдено фото, которое при детальном анализе удивило виртуального уфолога. На снимке виднеется человек без скафандра, отраженный в шлеме напарника.

Заметить несоответствие можно невооруженным глазом: фигура имеет слишком малые пропорции, человек явно не имеет скафандра, а одет в обычную куртку и кроссовки.

Уфолог незамедлительно смонтировал видео, которое загрузил на видеохостинг YouTube. Пользователи сети сразу же заинтересовались снимком.

Несложно догадаться о поддельности происходящего на фото. Если миссия «Апполон-17» проходила не на Луне, значит имеет место заговор, обман миллионов людей.

Вполне возможно, НАСА скоро удалит обсуждаемый многими снимок, однако, как отметил уфолог, уже поздно что-либо исправлять — все доказательства вранья сохранены.

LINK to NASA Photograph https://history.nasa.gov/al…

Источник: nnm.me